TVアニメ 『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』 新規録り下ろしボイス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 「WIRELESS EARPHONES／CP-TWS01A SW」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン「CP-TWS01A」との、TVアニメ 『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと※1』コラボレーションモデルを受注販売致します。
本機種「CP-TWS01A」は、Qualcomm（R）社製のSoC「QCC3040」を採用。一般的なSBCやAACだけでなくオーディオコーデックのQualcomm（R） aptXTM Adaptiveに対応。対応するAndroid端末との組み合わせで、従来のQualcomm（R） aptXTMに比べ高音質・低遅延・高い接続維持性能を実現します。
尚、iPhoneやAndroid端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する「Qualcomm（R） TrueWireless Mirroring」を搭載。片方のイヤホンを親機として接続後、もう片方の子機のイヤホンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す技術で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう、随時ロールスワッピングを行うことによって音途切れやノイズを抑え、さらにはバッテリーの片減りを防止してくれます。また、周囲の音を取り込むアンビエントマイク機能を搭載。内蔵のマイクを使用し外音を取り込むことができます。また防水機能（IPX7）を備えることで運動時の汗や急な雨でも安心してお使いいただくことが可能です（充電ケースは防水機能を備えておりません）。
本コラボレーションモデルは、充電ケース天面と左右ハウジングに作品モチーフを配置し世界観を表現。「モニカ・ノートン」による新規録り下ろし掛け合いボイス搭載のコラボレーションモデルとなっております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて10月24日（金）11:00より（受注受付開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、オリジナルデザインの「ワイヤレス充電器」を、通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、10月24日（金）15:00より販売開始致します。
※1 TVアニメ 『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』 INTRODUCTION
人類は詠唱をなくして、魔術を使うことができない。
Humans can't handle magical powers without chanting.
ところが、その不可能を可能にしてしまった、ひとりの少女がいた。
However, there is one girl who had made the impossible possible.
リディル王国における魔術師の頂点・七賢人がひとり〈沈黙の魔女〉モニカ・エヴァレット。史上、初めて無詠唱魔術を生み出した若き天才である。しかし…極度の人見知りであがり症の彼女は、使い魔の黒猫と山奥に引きこもり、数式の本に囲まれて、ひっそりと魔術の研究に打ち込んでいた。そんな彼女のもとに、七賢人の同僚である〈結界の魔術師〉ルイス・ミラーが訪ねてくる。戸惑う彼女にルイスはひとつの王命を告げた。それは――貴族の集う名門校に潜入し、第二王子を護衛する極秘任務だった……。『小説家になろう』でシリーズ累計1.3億PV、シリーズ累計発行部数100万部（紙・電子含む）を超える、人気ハイファンタジー作品がついにアニメ化。魔術と数字を偏愛する〈沈黙の魔女〉モニカのひそやかな活躍が始ま
る！ ※「小説家になろう」は株式会社ヒナプロジェクトの登録商標です。
■TVアニメ公式サイト：https://silentwitch.net/
■TVアニメ公式X（@SilentWitch_pr）：https://x.com/silentwitch_pr
