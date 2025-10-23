文藝春秋のスポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』1130号〈黄金期を築くドラフト戦略。〉が10月23日（木）発売！

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区 社長：飯窪成幸）は、スポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』1130号〈黄金期を築くドラフト戦略。〉を、10月23日に発売します。

■Number1130号 担当デスク・坪井真ノ介のコメント

「本当に、これまでのドラフトに感謝ですね」。10月17日の甲子園。無傷の3連勝でCS突破を決めた直後、阪神・藤川球児監督は場内インタビューでそう口にしました。

クリーンナップを担うドラ1トリオや、投手4冠を独占したWエースなど、生え抜き選手が軒並み躍動している現在のタイガース。なぜ、阪神のドラフトはここまで成功しているのか。今号では、変革のキーマンである金本知憲・矢野燿大元監督へのロングインタビューから、その核心に迫りました。「あの年」「あの指名」の知られざる舞台裏が次々と明かされています。

また、各球団の"転換点"も深掘り。原辰徳さんや工藤公康さんへの特別インタビューをはじめ、監督・選手・スカウト・フロントへの徹底取材で、「常勝軍団を作るドラフト戦略」の全貌を描きます。これまでの、そして今年のドラフト会議をより深く読み解く一冊として、ぜひ小誌を手にとっていただけたら幸いです。

『Sports Graphic Number』 1130号

黄金期を築くドラフト戦略。

THE DRAFT 1965-2025

【CONTENTS】

SPECIAL FEATURES

■阪神タイガース 2023-

［変革者が語る］文◎酒井俊作

金本知憲「生え抜きが輝いてこそ」

［スピードスターの原点］文◎酒井俊作

近本光司「争奪戦は静寂の下で」

［矢野燿大が明かす］文◎二宮寿朗

2020年"神ドラフト"の全内幕 佐藤輝明／伊藤将司／村上頌樹中野拓夢／高寺望夢／石井大智

■オリックス・バファローズ 2021-2023

［辣腕編成部長の改革］文◎米虫紀子

吉田正尚＆山本由伸「3連覇の設計図を描いて」

［若手スカウトの仕事術］文◎米虫紀子

探して、惚れて、売り込んで

■福岡ソフトバンクホークス 2010-2020

［三軍1期生の真実］文◎田尻耕太郎

飢えた若鷹を育て上げよ 千賀滉大／牧原大成／甲斐拓也

［名将が見抜いた未来の超人］文◎田尻耕太郎

柳田悠岐「フルスイング、時々、カルピス」

■広島東洋カープ 2016-2018

［鯉の生存戦略］文◎前原淳

V3を生んだスカウトの眼力鈴木誠也／菊池涼介

［漢気トーク］文◎前原淳

黒田博樹「逆指名は球団との信頼の証」

■読売ジャイアンツ 2007-2009／2012-2014

［特別インタビュー］文◎鷲田康

原辰徳「ドラフトだけでは完成しない」

■ヤクルトスワローズ 1992-1997

［証言構成］文◎長谷川晶一

名将が放った三本の矢 野村克也がヤクルトに遺したもの

■西武ライオンズ 1982-1994

［左腕エースの回想］文◎生島淳

工藤公康「『適所』から導いた獅子の骨格」

［5年後の成績で見る］文◎菊地高弘

全球団ドラフト当たり年

［制度導入60周年］文◎村瀬秀信

混乱と福音の第1回新人選手選択会議

［指揮官インタビュー］文◎米虫紀子

ロラン・ティリ「突きつけられた現実」

［テストマッチ5連戦を前に］文◎生島淳

李承信「10番としての覚悟」

REGULARS

［連載 第12回］文◎鈴木忠平

鼓動 新井貴浩と広島カープの2025年「苦しみの先に──」

［隔号連載］

石川佳純のあなたに会いたい８. 比江島慎「バスケのときと普段とでは別人です」

FACE

古賀ジェレミー（陸上）

BEYOND THE GAME

鷲田康「日本球界復帰の自由」

SCORE CARD INTERVIEW

SOCCER 文◎二宮寿朗

原大智（京都サンガF.C.）

京都の空中戦を司る長身FWが示す二つの顔

FIGURE SKATING 文◎野口美惠

浅田真央

"自分らしい指導者"を目指して

HORSE RACING 文◎片山良三

佐藤悠太

重賞一番乗り"ルーキー調教師"の「逆算」と想定外

PRO WRESTLING 文◎堀江ガンツ

暁千華

長与千種に憧れた19歳"元吹奏楽少女"の壮大な夢

海外の現場から

MLB 文◎四竈衛

FOOTBALL 文◎豊福晋

TENNIS 文◎秋山英宏

次号予告＆編集後記 ／ CATCH THE NEWS

