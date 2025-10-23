文藝春秋のスポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』1130号〈黄金期を築くドラフト戦略。〉が10月23日（木）発売！

写真拡大

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区　社長：飯窪成幸）は、スポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』1130号〈黄金期を築くドラフト戦略。〉を、10月23日に発売します。





■Number1130号 担当デスク・坪井真ノ介のコメント


「本当に、これまでのドラフトに感謝ですね」。10月17日の甲子園。無傷の3連勝でCS突破を決めた直後、阪神・藤川球児監督は場内インタビューでそう口にしました。



クリーンナップを担うドラ1トリオや、投手4冠を独占したWエースなど、生え抜き選手が軒並み躍動している現在のタイガース。なぜ、阪神のドラフトはここまで成功しているのか。今号では、変革のキーマンである金本知憲・矢野燿大元監督へのロングインタビューから、その核心に迫りました。「あの年」「あの指名」の知られざる舞台裏が次々と明かされています。



また、各球団の"転換点"も深掘り。原辰徳さんや工藤公康さんへの特別インタビューをはじめ、監督・選手・スカウト・フロントへの徹底取材で、「常勝軍団を作るドラフト戦略」の全貌を描きます。これまでの、そして今年のドラフト会議をより深く読み解く一冊として、ぜひ小誌を手にとっていただけたら幸いです。



　　　　　　　　　『Sports Graphic Number』 1130号


　　　　　　　　　　　　　黄金期を築くドラフト戦略。


　　　　　　　　　　　　　THE DRAFT 1965-2025


【CONTENTS】


SPECIAL FEATURES

■阪神タイガース 2023-


［変革者が語る］文◎酒井俊作


金本知憲「生え抜きが輝いてこそ」



［スピードスターの原点］文◎酒井俊作


近本光司「争奪戦は静寂の下で」



［矢野燿大が明かす］文◎二宮寿朗


2020年"神ドラフト"の全内幕　佐藤輝明／伊藤将司／村上頌樹中野拓夢／高寺望夢／石井大智


■オリックス・バファローズ 2021-2023


［辣腕編成部長の改革］文◎米虫紀子


吉田正尚＆山本由伸「3連覇の設計図を描いて」



［若手スカウトの仕事術］文◎米虫紀子


探して、惚れて、売り込んで


■福岡ソフトバンクホークス 2010-2020


［三軍1期生の真実］文◎田尻耕太郎


飢えた若鷹を育て上げよ　千賀滉大／牧原大成／甲斐拓也



［名将が見抜いた未来の超人］文◎田尻耕太郎


柳田悠岐「フルスイング、時々、カルピス」


■広島東洋カープ 2016-2018


［鯉の生存戦略］文◎前原淳


V3を生んだスカウトの眼力鈴木誠也／菊池涼介



［漢気トーク］文◎前原淳


黒田博樹「逆指名は球団との信頼の証」


■読売ジャイアンツ 2007-2009／2012-2014


［特別インタビュー］文◎鷲田康


原辰徳「ドラフトだけでは完成しない」


■ヤクルトスワローズ 1992-1997


［証言構成］文◎長谷川晶一


名将が放った三本の矢　野村克也がヤクルトに遺したもの


■西武ライオンズ 1982-1994


［左腕エースの回想］文◎生島淳


工藤公康「『適所』から導いた獅子の骨格」



［5年後の成績で見る］文◎菊地高弘


全球団ドラフト当たり年



［制度導入60周年］文◎村瀬秀信


混乱と福音の第1回新人選手選択会議


［指揮官インタビュー］文◎米虫紀子


ロラン・ティリ「突きつけられた現実」



［テストマッチ5連戦を前に］文◎生島淳


李承信「10番としての覚悟」


REGULARS

［連載 第12回］文◎鈴木忠平


鼓動　新井貴浩と広島カープの2025年「苦しみの先に──」



［隔号連載］


石川佳純のあなたに会いたい８.　比江島慎「バスケのときと普段とでは別人です」


FACE

古賀ジェレミー（陸上）


BEYOND THE GAME

鷲田康「日本球界復帰の自由」


SCORE CARD INTERVIEW

SOCCER　文◎二宮寿朗


原大智（京都サンガF.C.）


京都の空中戦を司る長身FWが示す二つの顔



FIGURE SKATING　文◎野口美惠


浅田真央


"自分らしい指導者"を目指して



HORSE RACING　文◎片山良三


佐藤悠太


重賞一番乗り"ルーキー調教師"の「逆算」と想定外



PRO WRESTLING　文◎堀江ガンツ


暁千華


長与千種に憧れた19歳"元吹奏楽少女"の壮大な夢


海外の現場から

MLB 文◎四竈衛


FOOTBALL 文◎豊福晋


TENNIS 文◎秋山英宏


次号予告＆編集後記　／　CATCH THE NEWS


■媒体情報


雑誌名：『Sports Graphic Number』1130号


発売日：2025年10月23日（木）※首都圏基準


特別定価：820円（税込）


関連URL：https://number.bunshun.jp/


■ 『Sports Graphic Number』について


1980年創刊の日本で唯一のスポーツ総合雑誌。メジャースポーツからマイナースポーツまでスポーツ・アスリートの魅力を「美しく大胆なビジュアル」と「独自の切り口の文章」で伝える。隔週木曜日発売。『Number Web』は1999年より、タイムリーで独自性のあるスポーツコラムを発信している