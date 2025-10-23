文藝春秋のスポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』1130号〈黄金期を築くドラフト戦略。〉が10月23日（木）発売！
株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区 社長：飯窪成幸）は、スポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』1130号〈黄金期を築くドラフト戦略。〉を、10月23日に発売します。
■Number1130号 担当デスク・坪井真ノ介のコメント
「本当に、これまでのドラフトに感謝ですね」。10月17日の甲子園。無傷の3連勝でCS突破を決めた直後、阪神・藤川球児監督は場内インタビューでそう口にしました。
クリーンナップを担うドラ1トリオや、投手4冠を独占したWエースなど、生え抜き選手が軒並み躍動している現在のタイガース。なぜ、阪神のドラフトはここまで成功しているのか。今号では、変革のキーマンである金本知憲・矢野燿大元監督へのロングインタビューから、その核心に迫りました。「あの年」「あの指名」の知られざる舞台裏が次々と明かされています。
また、各球団の"転換点"も深掘り。原辰徳さんや工藤公康さんへの特別インタビューをはじめ、監督・選手・スカウト・フロントへの徹底取材で、「常勝軍団を作るドラフト戦略」の全貌を描きます。これまでの、そして今年のドラフト会議をより深く読み解く一冊として、ぜひ小誌を手にとっていただけたら幸いです。
『Sports Graphic Number』 1130号
黄金期を築くドラフト戦略。
THE DRAFT 1965-2025
【CONTENTS】
SPECIAL FEATURES
■阪神タイガース 2023-
［変革者が語る］文◎酒井俊作
金本知憲「生え抜きが輝いてこそ」
［スピードスターの原点］文◎酒井俊作
近本光司「争奪戦は静寂の下で」
［矢野燿大が明かす］文◎二宮寿朗
2020年"神ドラフト"の全内幕 佐藤輝明／伊藤将司／村上頌樹中野拓夢／高寺望夢／石井大智
■オリックス・バファローズ 2021-2023
［辣腕編成部長の改革］文◎米虫紀子
吉田正尚＆山本由伸「3連覇の設計図を描いて」
［若手スカウトの仕事術］文◎米虫紀子
探して、惚れて、売り込んで
■福岡ソフトバンクホークス 2010-2020
［三軍1期生の真実］文◎田尻耕太郎
飢えた若鷹を育て上げよ 千賀滉大／牧原大成／甲斐拓也
［名将が見抜いた未来の超人］文◎田尻耕太郎
柳田悠岐「フルスイング、時々、カルピス」
■広島東洋カープ 2016-2018
［鯉の生存戦略］文◎前原淳
V3を生んだスカウトの眼力鈴木誠也／菊池涼介
［漢気トーク］文◎前原淳
黒田博樹「逆指名は球団との信頼の証」
■読売ジャイアンツ 2007-2009／2012-2014
［特別インタビュー］文◎鷲田康
原辰徳「ドラフトだけでは完成しない」
■ヤクルトスワローズ 1992-1997
［証言構成］文◎長谷川晶一
名将が放った三本の矢 野村克也がヤクルトに遺したもの
■西武ライオンズ 1982-1994
［左腕エースの回想］文◎生島淳
工藤公康「『適所』から導いた獅子の骨格」
［5年後の成績で見る］文◎菊地高弘
全球団ドラフト当たり年
［制度導入60周年］文◎村瀬秀信
混乱と福音の第1回新人選手選択会議
［指揮官インタビュー］文◎米虫紀子
ロラン・ティリ「突きつけられた現実」
［テストマッチ5連戦を前に］文◎生島淳
李承信「10番としての覚悟」
REGULARS
［連載 第12回］文◎鈴木忠平
鼓動 新井貴浩と広島カープの2025年「苦しみの先に──」
［隔号連載］
石川佳純のあなたに会いたい８. 比江島慎「バスケのときと普段とでは別人です」
FACE
古賀ジェレミー（陸上）
BEYOND THE GAME
鷲田康「日本球界復帰の自由」
SCORE CARD INTERVIEW
SOCCER 文◎二宮寿朗
原大智（京都サンガF.C.）
京都の空中戦を司る長身FWが示す二つの顔
FIGURE SKATING 文◎野口美惠
浅田真央
"自分らしい指導者"を目指して
HORSE RACING 文◎片山良三
佐藤悠太
重賞一番乗り"ルーキー調教師"の「逆算」と想定外
PRO WRESTLING 文◎堀江ガンツ
暁千華
長与千種に憧れた19歳"元吹奏楽少女"の壮大な夢
海外の現場から
MLB 文◎四竈衛
FOOTBALL 文◎豊福晋
TENNIS 文◎秋山英宏
次号予告＆編集後記 ／ CATCH THE NEWS
■媒体情報
雑誌名：『Sports Graphic Number』1130号
発売日：2025年10月23日（木）※首都圏基準
特別定価：820円（税込）
関連URL：https://number.bunshun.jp/
■ 『Sports Graphic Number』について
1980年創刊の日本で唯一のスポーツ総合雑誌。メジャースポーツからマイナースポーツまでスポーツ・アスリートの魅力を「美しく大胆なビジュアル」と「独自の切り口の文章」で伝える。隔週木曜日発売。『Number Web』は1999年より、タイムリーで独自性のあるスポーツコラムを発信している