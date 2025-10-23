施工管理職特化の転職エージェント「施工管理フィット」本格始動

株式会社FiiT施工管理フィット公式サイト :https://fiit.jp/sekou/?from=prtimes

建設業界における人材不足が深刻化する中、施工管理職に特化した転職支援サービス『施工管理フィット』（運営：株式会社FiiT）は、2025年10月時点で全国5,600件の非公開求人を保有するまでに成長しました。



施工管理者に特化した専門カウンセリング・AIマッチング・求人DB解析などを組み合わせ、施工会社と技術者のミスマッチを最小化する革新的マッチングモデルを展開しています。

本プラットフォームは、建設・土木・電気設備・プラント・リフォームなど5領域に専門分化し、業界で圧倒的な求人量と情報精度を実現。



今後は全国の施工会社との提携を拡大し、施工管理業界の転職支援におけるNo.1プラットフォームを目指します。

サービス概要：施工管理に特化した求人・転職支援プラットフォーム

サービス名：施工管理フィット

施工管理フィットは、施工管理職に特化した求人・転職支援サービスです。

他の総合転職サイトとは異なり、建設業界の構造・資格制度・現場特性を深く理解した専門チームが運営。

提供機能

背景：施工管理人材不足という“構造的課題”

- 非公開求人5,600件（2025年10月時点）- AIによる求人推薦アルゴリズム- 専門担当者による最適マッチング- 個別キャリアカウンセリング（オンライン／電話）カバー領域- 建築施工管理- 土木施工管理- 電気設備施工管理- プラント施工管理- リフォーム施工管理技術者の高齢化と若手不足

国土交通省の調査によると、施工管理技術者の平均年齢は47.5歳。

若手の新規参入は減少傾向にあり、10年以内に約30万人の技術者不足が懸念されています。

一方、施工現場は大型化・複雑化が進み、現場マネジメント力を持つ人材の需要が急増しています。

一般求人媒体では対応困難

施工管理という職種は、資格・経験・現場規模・元請／下請構造など、情報要素が非常に多く、

一般的な求人サイトでは“検索精度”と“マッチング効率”が担保できません。



その結果、企業は「求める人物に出会えない」、求職者は「希望条件に合わない求人ばかり」というミスマッチが発生していました。

「非公開求人」の存在価値

施工管理フィットが強みとするのが、5,600件の非公開求人データベース。

非公開求人とは、一般には出回らない高待遇・即戦力・機密プロジェクトに関する募集情報です。

登録者のみが閲覧・応募できる仕組みにより、企業と求職者の双方がリスクを抑えた転職活動を実現しています。

サービスの特徴

非公開求人5,600件の精度

求人情報はすべて企業担当者によるヒアリング＋自動構造化によりデータベース化。

平均して1求人あたり25項目以上のデータが紐付いており、

職種、年収、現場種類、勤務地、必要資格、残業時間、施工規模などを一括検索可能です。

キャリアアドバイザーによる最適推薦

施工管理職専門のキャリアアドバイザーが面談を担当。

単なる「スキルマッチ」ではなく、現場文化との相性や将来のキャリア形成を重視。

独自AIマッチングエンジン

Pythonベースの自然言語解析技術を活用し、

求人票と履歴書のテキスト情報をベクトル化してマッチング。

「安全管理」「工程管理」「積算」「顧客折衝」などの職能データを統計的に評価し、

精度の高い推薦結果を生成します。

他社比較とポジショニング

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57578/table/145_1_c23644b8b110b3aa8ef713de9703d2ab.jpg?v=202510230958 ]

→ 結論：施工管理フィットは“量×精度”で圧倒的優位。

今後の展望

全国展開と地方都市への拡張

2025年以降は、東北・九州・北海道など地方圏の施工会社との連携を拡大。

「地元で働きたい施工管理者」に向けた地方特化ページを開設予定。

資格別転職支援プロジェクト- 一級建築施工管理技士- 二級土木施工管理技士- 電気工事施工管理技士- 管工事施工管理技士- 建築士・建設機械施工技士

資格別のキャリアアップ講座・求人マッチングを組み合わせ、「資格×年収アップ」を明確に示すサポート体制を構築。

DXによるマッチング最適化

企業側には管理ダッシュボードを提供し、求人掲載→応募管理→面談→採用→請求まで自動化。

求職者側はLINEログインで履歴書自動生成・更新。

“転職活動を3分で完結させるUX”を目指しています。

施工管理業界における社会的意義

若手技術者のキャリア確立

施工管理フィットは、若手が施工管理を誇りある職種として選べる社会を目指しています。

現場経験だけでなく、DX・マネジメント・安全品質に通じた“次世代型施工管理者”の育成を支援。

建設業の持続的成長への貢献

建設業界は日本GDPの5%を占める基幹産業。

しかし、人手不足による現場遅延・品質低下が慢性化。

施工管理フィットは人材流動性を高め、業界の生産性向上と雇用安定化に寄与します。

今後のビジョン

「施工管理×AI×人間的支援」を軸に、2027年までに以下を目標としています：

- 非公開求人：1万件突破- 年間マッチング数：5,000件- 建設業界パートナー：5,000社- 施工管理者データベース：10万人

施工管理フィットは、単なる転職サイトではなく、

「施工管理という職業の価値を再定義するプラットフォーム」です。

建設業を支えるすべての施工管理者のキャリアを、次の時代へ。

サービス概要

施工管理フィット公式サイト :https://fiit.jp/sekou/?from=prtimes無料相談はこちら

サービス名：施工管理フィット

提供開始日：2025年10月

対象職種：施工管理職 全般

URL：https://fiit.jp/driver/(https://fiit.jp/sekou/?from=prtimes)

利用料金：無料

会社概要

会社名：株式会社FiiT

所在地：東京都台東区北上野2-30-5 大黒ビル5F

代表者：代表取締役 谷田 大河

事業内容：人材紹介事業、求人メディア運営、SEOメディア事業

設立：2020年4月

ホームページ：https://fiit.jp/

本件に関するお問い合わせ

株式会社FiiT 人材紹介事業部 広報担当

E-mail：career@fiit.jp

TEL：03-5808-9596