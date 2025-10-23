LNG2026、本会議セッションと第1弾スピーカー陣を発表





ドーハ（カタール）, 2025年10月22日 /PRNewswire/ -- 2026年2月2日から5日までカタール・ドーハで開催される第21回International Conference & Exhibition on Liquefied Natural Gas（LNG2026）は、世界各国から2万人を超える参加者を迎える予定です。本会議・展示会では、世界のLNG業界に関する洞察を提供することを目的とした、待望の本会議セッションを発表しました。

本会議セッションはエグゼクティブプログラムの一環として以下のテーマで構成されています。

・世界のLNG動向：業界の視点

・LNG：低炭素社会実現のための重要な推進力

・共に成功をつかむ：LNGにおける戦略的パートナーシップの育成

・閣僚・CEO対話：LNGのシナジー：政府と産業の連携

・LNGの競争優位性：新興市場へのアクセスと価格の手頃さを実現

・エネルギー需要の増大と経済発展を支えるLNGの役割

・LNGの未来：LNG2026が示す見識と展望

本会議には、LNG業界を代表する著名なリーダーが登壇します。登壇者には、カタール国エネルギー担当国務大臣兼QatarEnergy社長兼CEOのSaad Sherida Al-Kaabi閣下、ConocoPhillips会長兼CEOのRyan Lance氏、EniのCEO、Claudio Descalzi氏、ExxonMobil Corporation会長兼CEOのDarren Woods氏、ShellのCEO、Wael Sawan氏、TotalEnergies SE会長兼CEOのPatrick Pouyanné氏などが名を連ねています。確定したスピーカー陣の一覧については、ウェブサイトをご覧ください。

エグゼクティブプログラムに加えて、すでに発表されているテクニカルプログラムでは、LNGの最新技術、運用、そして革新を紹介するインタラクティブな「ディスカバリーハブ」や、専門的かつ詳細な技術セッションが予定されています。エグゼクティブプログラムとテクニカルプログラムを合わせることで、参加者は業界の最新動向を包括的に把握することができます。

「LNGを先導する：今日と明日を支える力（Leading LNG: Powering Today and Tomorrow）」をテーマに掲げるLNG2026は、業界リーダー、政策立案者、そしてイノベーターが一堂に会し、協力しながら世界のLNG分野の発展に寄与するための独自のプラットフォームを提供します。LNG2026は、手頃な価格、安全保障、そして持続可能性を中心としたプログラムを通じて、LNG業界全体の成長と長期的な安定を促進するための有意義な議論を喚起し、パートナーシップの構築を目指しています。

LNG2026は、カタール国首長であるTamim bin Hamad Al Thani殿下の後援のもとで開催されます。本イベントは、ホストスポンサーとしてQatarEnergy、主要スポンサーとしてConocoPhillipsおよびShell、グローバルスポンサーとしてCheniere、ExxonMobil、TotalEnergies、Venture Globalの支援を受けています。さらに、ダイヤモンドスポンサーにはBaker HughesおよびJERA、プラチナスポンサーにはCommonwealth LNG、Excelerate Energy、Technip Energies、Trafigura、Vitol、Woodside Energyが名を連ね、ゴールドスポンサーとしてBechtel、Consolidated Contractors Group、MidOcean Energy、三井物産株式会社、Petronasが参加しています。

LNG業界を代表する世界的なイベントであるLNG2026では、世界有数の企業による最新のLNG技術、製品、サービスを紹介する一流の展示会が開催されます。参加者は、業界の主要プレーヤーと交流し、最先端のイノベーションを探求するとともに、LNG分野の発展やエネルギー業界全体の成果に影響を与えるソリューションを発見する機会を得ることができます。

早期登録料金は2025年11月12日までご利用いただけます。参加希望者は、この特別料金を活用するために早めの登録をお勧めします。

登録、プログラム、出展者に関する詳細情報は、www.lng2026.com をご覧ください。

メディアのお問い合わせは、下記までご連絡ください。

Julia Blundell

media@lng2026.com

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2801710/LNG26_Partners_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com