EICMA 2025、第82回大会は情熱へのオマージュ





国際モーターサイクル展示会の新しいエディションが、本日ミラノで発表されました。「それが愛」というスローガンとともに、再び大勢の来場者を魅了することを約束します。730以上の出展者、2,000ブランド、モータースポーツの伝説たち、そして前例のないエンターテインメント、スポーツ、イノベーションのプログラムが揃います。11月4日から9日まで、フィエラ・ミラノ・ローでお会いしましょう。

ミラノ, 2025年10月22日 /PRNewswire/ -- EICMA、それが愛。EICMA 2025の幕が上がる。国際モーターサイクル展示会の第82回大会は、11月4日から9日までフィエラ・ミラノ・ローのパビリオンで開催される予定です（11月4日火曜日と5日水曜日はプレスと業界関係者向けに予約されています）。本日、ミラノで開催概要が発表され、EICMA会長のPietro Meda氏、CEOのPaolo Magri氏、ロンバルディア州知事のAttilio Fontana氏、そしてミラノ市長Giuseppe Sala氏が出席しました。



EICMA PRESS CONFERENCE



今回も、展示会イベントは二輪モビリティ業界における世界的な指標としての地位を改めて示しており、今年は情熱に敬意を表します。情熱こそが、この全宇宙を動かす真の原動力です。まずは、数字から。110年以上の歴史を持つこの重要かつ印象的な舞台に、730を超える出展者が登場し、2,000ブランド、50か国以上の出身国を代表します。その中で、10か国が初出展となり、エストニア、ジョージア、アイルランド、メキシコ、パナマ、アラブ首長国連邦などの企業がEICMAに初めて登場します。これにより、従来のヨーロッパやアジアの常連出展に加え、非常に多様な国際的プレゼンスが実現します。イタリア製の出展者は依然として多く、高いクオリティを誇っており、イタリア企業は2025年の出展者の30％を占め、EICMAを海外市場への効果的な情報発信およびプロモーションの手段として選んでいます。イタリアは、市場規模と生産量の面で、依然としてヨーロッパのリーディングカントリーです。

こうしてミラノは再び二輪の世界的な中心地としての地位を取り戻し、新たなEICMAのエディションが開催されます。この展示会は、単なる見本市から、プロフェッショナルにとって不可欠で、数十万人の愛好者が心待ちにする総合的な展示イベントへと進化したことを示すものです。Fiera Milanoの9つのパビリオンでの最新市場イノベーションの発見やワールドプレミア、EICMA主催による特別コンテンツ、有名人やライダーの登場、MotoLive屋外エリアで繰り広げられる豊富なレース、ショー、展示プログラムなど、あらゆる準備が整い、来場者を魅了し、展示会への愛を再び深めることができるでしょう。

