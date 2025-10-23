新次元のAI Sound Boostと100W大出力で音楽も歌も妥協しない ショルダータイプのパーティースピーカー「JBL PartyBox On-The-Go 2」新登場

ハーマンインターナショナル株式会社

ハーマンインターナショナル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：桑原拓磨）は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー7年連続販売台数No.1※1に輝く「JBL」より、デジタルワイヤレスマイクを付属し、パワフルなJBLプロ・サウンドをポータブルで楽しめるパーティースピーカー「JBL PartyBox On-The-Go 2（パーティーボックス オン・ザ・ゴー 2）」を2025年10月30日（木）より発売いたします。

昨今、音楽ストリーミングサービスの普及により、音楽を楽しむ場所はリビングや自室だけでなく、屋外や車の中など多様化しています。また、SNS時代において、プライベートカラオケやダンス・パフォーマンスなど、エンタメのコンテンツとして音楽に触れる機会は多く、ポータブルに音を持ち運ぶことができるスピーカーの需要も高まっています。最近では、音楽フェスなどの大規模なイベントのみならず教育機関やダンススクール、プライベートなどにおいても、大出力且つ手軽な持ち運びを叶えるパーティースピーカーの需要が右肩上がり。こうした世の中のニーズを受け、パワフルで上質なサウンドを誇る「JBL PartyBox」シリーズは、2019年から5年で売上金額が約9倍に増加するなど、大きな支持を得ています。

今回シリーズに加わる「JBL PartyBox On-The-Go 2」は、簡単接続が可能なデジタルワイヤレスマイクを2本標準装備し、どこでもマイクパフォーマンスが楽しめるパーティースピーカーの新モデルとしてラインナップします。普段使いのホームオーディオとしてはもちろん、家族や友人達と遠出をする際の車内カラオケや、到着先でのBGM、また小規模なイベントや講演会などでの簡易PAシステムとしても、多用途で活躍する1台です。100Wの大出力と音質に特化した独自のAI技術「AI Sound Boost」によりクリアな音像感と大迫力の低音を実現。歌声も音楽も躍動感のある迫力のJBLプロ・サウンドで楽しむことができます。また、ウィークエンダーバッグのように持ち運びに特化したショルダーストラップや人間工学に基づいたハンドル設計、さらには突然の降雨でも安心のIPX4準拠※2の防沫性能も備えており、場所を選ぶことなく楽しめます。シリーズ共通である音楽のビートに合わせて光が切り替わる鮮やかなライティング機能も搭載し、音楽を視覚的にもお楽しみいただけます。「JBL PARTYBOX」アプリを介すことにより、65,000色ものカラーパレットからお好みのカラーの設定やライティングパターンのカスタマイズなども可能なため、シーンや気分、音楽に合わせて、自分好みの空間演出が可能です。

どこでも迫力のあるサウンドが楽しめる「JBL PartyBox On-The-GO 2」で、アクティブな日常がさらに楽しくなります。

製品のポイント

●サイズを超える最大100Wの大出力で味わうパワフルなJBLプロ・サウンド

●環境ノイズを拾わず声を収音する高品位デジタルワイヤレスマイク2本付属

●歌いやすいキーに変更できるスマート・キーチェンジ機能とエコーも搭載

●大容量の交換式バッテリーで最大15時間※3再生実現

●10分の充電で約80分再生可能な急速充電にも対応

●スピーカーをリアルタイムで制動し、クリアでパワフルなサウンドを実現する「AI Sound Boost」を搭載

●持ち運びやすさを追求した人間工学に基づくハンドル＆肩の負担を軽減するショルダーストラップ

●「Auracast」対応、ワンタッチで複数台の対応機種にワイヤレス接続

●屋外や水辺でも安心して使えるIPX4 準拠※2 の防沫性能

●リサイクルプラスチックを採用したサステナビリティに配慮した設計

主な仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12767/table/498_1_33b8fe114d7456880fc3c05112c4acef.jpg?v=202510230958 ]

※1全国の家電量販店、パソコン専門店、ネットショップなどから収集した実売データ「BCNランキング」にもとづき、1年間の累計販売数量が最も多かった企業を部門ごとに表彰する「BCN AWARD 2025」にて、ワイヤレススピーカー部門の第1位を7年連続で獲得しました。

※2 防水性能 IPX4 は、あらゆる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響を受けないと定義されています。

※3 充電・再生時間は使用環境により異なります。

＜JBLについて＞

美しい外観とプロ・サウンドを両立した家庭用スピーカーの開発を目指して設立。以来、あらゆる音楽が関わるシーンで、プロアマ問わず信頼され、愛用され続けている、世界最大級のオーディオメーカーです。

家庭用超高級スピーカーからイヤホン、ヘッドホン、ホームシアターを展開。また、トヨタを始めとする車載純正オーディオ、マルチメディア用などの民生機器から、世界中の映画館、スタジアム、コンサートホール、そして放送局やレコーディングスタジオなどが対象となる業務用機器を投入しています。JBLは世界中の競技場で音響システムとして採用されており、様々な世界的なスポーツイベントでも採用されています。

＜ハーマンインターナショナル（米国本社/Harman International Industries, Incorporated）について＞

ハーマンインターナショナルは、プレミアム・オーディオ、ビジュアル、コネクテッド・カーと、それらを統合したソリューションを、自動車、消費者、プロフェッショナルの市場に向けて、設計・製造・販売しています。弊社のAKG(R)、Harman Kardon(R)、Infinity(R)、JBL(R)、 Lexicon(R)、Mark Levinson(R)、Revel(R)を含む主要ブランドは、オーディオ愛好家やアーティスト、イベント／コンサート会場などで多く利用され、称賛を受けています。また今日では、弊社のオーディオやインフォテイメント・システムが装備された自動車が世界で5,000万台以上走っており、弊社のソフトウェアサービスは、オフィスや家庭、車やモバイルなどあらゆるプラットフォームにおいて、何十億台ものモバイル端末やシステムが安全な接続や統合を行えるよう、支えています。ハーマンインターナショナルは全世界に約30,000名の社員が在籍しています。

