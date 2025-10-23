「親みたいな気持ちで目黒くんを見てたよ」「ザ・ロイヤルファミリー」出演・妻夫木聡＆目黒蓮が表紙！ 地上波・BS・CS掲載最強番組表！のデジタルTVガイド12月号、本日発売

株式会社東京ニュース通信社
「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、地上波＋BS＋4K＋8K＋CSオールイン月刊テレビ誌「デジタルTVガイド2025年12月号」を10月23日（木）に発売しました。全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。

「デジタルTVガイド2025年12月号」（東京ニュース通信社刊）

表紙には、現在放送中の日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」に出演する妻夫木聡と目黒蓮が登場。人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語を描く本作。妻夫木は、本作の主人公であり競争馬に魅せられた栗須栄治を演じ、目黒は、物語序盤は役名を伏せた状態で本編の語りのみを担当するという珍しいポジションでありながら物語の鍵を握る重要人物を演じます。目黒が馬との距離を縮めるシーンを見ていた妻夫木は「この時の僕、親みたいな気持ちで目黒くんのことを見てたもん」と明かし、目黒は「現場に入った時も僕を優しく抱きしめてくれて、その場に溶け込みやすい空気感を作ってくださいました」と座長・妻夫木に感謝の気持ちを伝えていました。「ザ・ロイヤルファミリー」というドラマタイトルにちなんでドラマのチーム名に「○○ファミリー」と名付けてもらいましたので、お二人の答えは誌面にてご確認ください。その他にもプロデューサー・加藤章一氏が語るドラマの裏側も掲載しているので、こちらもお見逃しなく。



また、今号も話題の秋ドラマキャストインタビューを掲載。唐沢寿明、天海祐希＆田中哲司＆小日向文世、北村有起哉＆仲間由紀恵、及川光博＆手越祐也、駒木根葵汰＆新原泰佑＆宇佐卓真＆南雲奨馬ら豪華俳優陣のインタビューをお届けします。



さらに、秋の注目映画も紹介。11月14日（金）公開の映画「港のひかり」出演の舘ひろし＆眞栄田郷敦、10月24日（金）公開の映画「おいしい給食 炎の修学旅行」出演の市原隼人＆武田玲奈のSPグラビア＆インタビューを掲載しています。



そのほか、吉沢亮のSPグラビア＆インタビューを掲載する連続テレビ小説「ばけばけ」連載、役にまつわる古書を所蔵する愛知・岩瀬文庫を訪れた尾美としのり＆風間俊介のコメントを掲載する大河ドラマ「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」連載、「高見沢俊彦の美味しい音楽 美しいメシ」連載、堂本光一＆加藤シゲアキ、三谷幸喜＆神木隆之介のインタビューを掲載する地上波イチオシ番組の紹介コーナーなど、見どころ盛りだくさんの内容となっています。



ラインナップ



●表紙


「ザ・ロイヤルファミリー」


妻夫木聡＆目黒蓮



●SP INTERVIEW


唐沢寿明


天海祐希＆田中哲司＆小日向文世


北村有起哉＆仲間由紀恵


及川光博＆手越祐也


駒木根葵汰＆新原泰佑＆宇佐卓真＆南雲奨馬



●「ばけばけ」SPグラビア＆インタビュー


吉沢亮



●「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」


尾美としのり＆風間俊介



●MOVIE SPインタビュー


舘ひろし＆眞栄田郷敦


市原隼人＆武田玲奈



●地上波イチオシ


堂本光一＆加藤シゲアキ


三谷幸喜＆神木隆之介



●地上波・BS・4K8K・CS掲載の最強番組表！


[地上波][BS][4K8K] 10・29→11・30


[CS] 11・1→11・30



●ジャンル別おすすめプログラム


映画、スポーツ、音楽、エンターテインメント、国内ドラマ、海外ドラマ、アジアドラマ、紀行・ドキュメンタリー、アニメ



【商品情報】


「デジタルTVガイド2025年12月号」


（全国版/関西版/中部版）


●発売日：2025年10月23日（木）※一部、発売日が異なる地域がございます


●特別定価：710円


全国の書店・ネット書店(Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/tokyonews/#digitaltv＞ほか)にてご購入いただけます。



