県外・異業種から地域山椒農業のチャレンジへ　　　　　　　　　　株式会社SusanohBeyondFarmが島根県出雲市の認定農業者として認定

株式会社 Susanoh Beyond Farm

島根県出雲市に本社を置く株式会社Susanoh Beyond Farm（代表取締役社長：鄭 賢太）は、この度、出雲市の認定農業者（※1）として2025年10月20日に正式に認定を受けました。当社の農業経営計画、出雲市農業経営基盤強化促進基本構想（※2）への貢献、何より未経験からの挑戦・志を、出雲市に高く評価いただきました。これにより「農業」を経営する企業体として、本格的に事業を加速してまいります。

当社は、近年国内外で需要が高まっている山椒（朝倉山椒、ぶどう山椒）を、2025年より約800本栽培し、生育しております。今後2～3年で国内最大規模（2000本～3000本）の山椒農業へと飛躍させていきます。また、山間部の耕作放棄地を再利用（※3）し、他農産物の栽培、デジタル・テクノロジー活用、市内外の農家様への栽培～販売支援、地域雇用の創出、弊社の他事業（飲食など）とのシナジー創出など、産・学・官との強固なネットワーク型経営（貢献し、頼る）により、異業種からのチャレンジャーとしてリスクを恐れずアグレッシブに事業を進めていきます。

圃場整備の様子山椒生育の様子山椒生育の様子山椒生育の様子

（※1）https://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1113366210462/index.html

（※2）https://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1113366210462/files/kihonn.pdf

（※3）水はけがよい土壌を好む山椒に適した農地が多い

【会社概要】

会社名 ： 株式会社 Susanoh Beyond Farm（スサノオビヨンドファーム）

代表者 ： 代表取締役社長 鄭 賢太

所在地 ： 〒693-0503 島根県出雲市佐田町須佐737-13

設立 ： 2024年6月

事業 ： 山椒農業、その他）飲食店運営、マッサージ店運営、経営コンサルティング など

URL ： https://www.susanoh-bf.com/

【代表紹介】

鄭 賢太（テイ ケンタ、Chong Hyontae）

東京都出身。外資系・国内経営コンサルティングファームでのマネジメント職を経て、

2025年6月より当社代表取締役に就任。

これまで大手日系企業への、経営企画・デジタル戦略～オペレーション改革~大規模システム導入の

PJマネジメント、人材育成など、企業変革を幅広く支援。その現場に深く入り込んだコンサル経験を

応用し、企業経営者として、山椒農業をはじめ地方創生（産地形成プロジェクト）含めた島根県発の

地域農業プラットフォーマーを目指し、取り組み中。

経営者による情報配信はこちら(https://www.instagram.com/hyontaechong?igsh=cWVsc3BqMmkwZHBz)