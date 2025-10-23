朝スッキリ起きられない人は約6割！ “秋の眠気”と体内リズムの乱れが関係？

ムーンムーン株式会社

朝晩が冷え込み始める秋は「なかなか布団から出られない」「朝スッキリ起きられない」と感じる人が増える季節です。「快眠ランド(https://intiinti.com/goodsleep/)」を運営する「ムーンムーン株式会社(https://moonmoon.biz/)」では、20～70代の男女300名を対象に「朝の目覚め」に関するアンケートを実施しました。その結果、約6割が「スッキリ起きられない」と回答。寝不足や疲労の蓄積に加え、季節の変化による体内リズムの乱れも明らかになりました。

調査背景

秋は日照時間が短くなり、朝日を浴びる時間が減ることで体内時計のリズムが乱れやすくなります。また、寒暖差や夏の疲れが残る「秋バテ」によって、睡眠の質が低下しやすい時期でもあります。そこで今回、「快眠ランド」では、朝の寝起きの実態や、起きられない原因・工夫していることを調査し、秋の目覚めを快適にするためのヒントを探りました。

調査サマリー

・52.0％が「スッキリ起きられない」と回答

→朝気持ちよく目覚められている人はわずか2.3％にとどまる。

・起きられない原因のトップは「寝不足」（34.0％）と「疲労の蓄積」（25.6％）

→生活リズムの乱れやストレスも影響。

・「二度寝してしまう」人は約7割（74.9％）。

→習慣化している人も多い結果に。

・目覚まし方法は「スマホのアラーム」が56.3％で最多。

→一方で「自然に目が覚める」は25.3％と少数派。

・「特に何もしていない」が27.9％、一方で「早寝」や「ストレッチ」を意識する人も2割超。

・睡眠の質を高めるアイテムは「枕」（30.6％）、「マットレス」（26.8％）が上位。

→「リカバリーウェア／パジャマ」はまだ2.3％と少数派。

※ 本調査結果を引用する場合は、「快眠ランド(https://intiinti.com/goodsleep/)」のURL（https://intiinti.com/goodsleep/）を記載してください。

詳細データ

Q1. 朝スッキリ起きられますか？- あまりスッキリ起きられない：52.0％- まあまあスッキリ起きられる：37.7％- まったく起きられない：8.0％- とてもスッキリ起きられる：2.3％

→全体の約6割が「スッキリ起きられない」と感じており、寝起きの不調を抱える人が多数。

Q2. 起きられない主な原因は？- 寝不足（夜更かし・就寝時間が遅い）：34.0％- 疲労の蓄積：25.6％- ストレス・気分の落ち込み：18.6％- 朝の寒さ：9.8％- 体内リズムの乱れ（日の出時間の変化など）：9.5％

→睡眠時間の不足や心身の疲れが上位に。気温差による影響や体内リズムの乱れも一定数確認された。

Q3. 朝、二度寝してしまうことはありますか？- たまにある：48.3％- よくある：26.7％- ほとんどない：20.0％- まったくない：5.0％

→約3人に2人が「二度寝経験あり」。起床後の眠気をコントロールできていない人が多い。

Q4. 主な目覚まし方法を教えてください- スマホのアラーム：56.3％- 自然に目が覚める：25.3％- 目覚まし時計：15.7％- 家族や子どもに起こされる：2.0％

→約6割がスマホ依存。一方で自然な覚醒リズムを保てている人は4人に1人にとどまった。

Q5. 朝スッキリ起きるために意識していること- 特に何もしていない：27.9％- 早めに寝るようにしている：23.5％- ストレッチ・軽い運動をする：20.4％- 寝る前にスマホを見ない：14.4％- 朝日を浴びる：12.0％

→4人に1人は「何もしていない」と回答。一方、光の調整や軽運動などの“体内時計リセット行動”を取り入れている層も見られた。

Q6. 睡眠の質を高めるために使っているアイテム- 枕：30.6％- 特にない：30.4％- マットレス／敷布団：26.8％- アイマスク・耳栓：8.4％- リカバリーウェア・パジャマ：2.3％

→最も多いのは「枕(https://intiinti.com/goodsleep/best-pillow/)」と「マットレス(https://intiinti.com/goodsleep/best-mattress/)」。一方で3割は「何も使っていない」と回答。まだ“睡眠改善アイテム”を活用していない層が一定数存在。

調査結果のまとめ

今回の調査では、朝スッキリ起きられない人が全体の約6割を占め、その主な要因として「寝不足」「疲労」「ストレス」「季節変化による体内リズムの乱れ」が挙げられました。また、約7割が二度寝経験ありという結果からも、目覚め後の眠気対策が課題といえます。一方で、「早めに寝る」「ストレッチをする」「スマホを見ない」といった習慣を取り入れる人も増加傾向。朝日を浴びる・適切な寝具を選ぶといった**“体内時計を整える行動”が、質の高い目覚めにつながる**ことが示唆されます。

快眠ランド運営者のコメント

運営者：竹田 浩一(https://intiinti.com/goodsleep/supervisor-editor-list/takeda-kouichi/)のコメント

秋は日照時間の減少や気温差によって、知らず知らずのうちに体内リズムが乱れやすい季節です。「朝スッキリ起きられない」と感じたら、まずは寝る前のスマホ時間を減らす・朝日を浴びる・自分に合った寝具を見直すことをおすすめします。特にマットレス(https://intiinti.com/goodsleep/best-mattress/)やリカバリーウェア(https://intiinti.com/goodsleep/recoverywear/)など、睡眠中の体をサポートするアイテムは、翌朝の目覚めにも良い影響を与えることが期待できます。

調査概要

快眠ランドに関する記事

- 調査名：朝の目覚めに関する実態調査- 調査期間：2025年10月- 調査対象：全国の20～70代の男女300名- 調査方法：インターネット調査- 実施機関：快眠ランド

快眠ランドでは、快眠グッズに関する情報を多数発信しています。快眠グッズに興味がある方は、ぜひ参考にされてください。

- 快眠ランド(https://intiinti.com/goodsleep/)- おすすめのマットレスはこちら(https://intiinti.com/goodsleep/best-mattress/)- おすすめのリカバリーウェアはこちら(https://intiinti.com/goodsleep/recoverywear/)- おすすめの枕はこちら(https://intiinti.com/goodsleep/best-pillow/)- おすすめの快眠グッズはこちら(https://intiinti.com/goodsleep/sleep-aids/)