【TAC公務員】「転職を考えている20代社会人向け！公務員セミナー」を10/31（金）にTAC大宮校から配信！＜参加無料・要予約＞

TAC株式会社2025年10月31日（金）20:00 ～21:00 TAC大宮校からオンラインで配信！

転職先の選択肢として地方公務員や国家公務員一般職を検討されている方、必見です！

これまでの経験を公務員としてどう活かせるのか？

採用試験の概要や対策方法は？

気になるアレコレ解消します！

セミナー後には質問コーナーも◎

★予約特典【既卒・社会人で合格しました！公務員 合格体験記】

■日時

10月31日（金）20：00～21：00

■開催地

TAC大宮校

〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-10-17 シーノ大宮サウスウィング4F

※JR大宮駅西口より徒歩5分［空中歩道直結］

大宮駅西口を出てそのまま空中歩道の上をお進みください。そごうの横を通り抜けると、ななめ右前方にソニックシティビルが見えます。シーノ大宮サウスウィングビルは、ソニックシティビルを越えた先のビルです。



■参加特典

デジタル版「既卒・社会人で合格しました！公務員 合格体験記」

※特典はイベント翌日にメールで進呈いたします。

- 担 当 講 師

TAC公務員講座 溝江 勝 講師

地方公務員・国家公務員（一般職・総合職・専門職）など、幅広い公務員試験の受験指導を行ってきた、TAC公務員講座屈指の熟練講師。豊富な経験と知識であなたを最終合格へ導きます！

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#omiya

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html