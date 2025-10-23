【不動産DX】不動産チェッカー、「IT導入補助金」に採択、最大120万円の補助！

株式会社トーラス

株式会社トーラス（本社：東京都中央区日本橋室町3-2-18 海老屋ビル4階、代表取締役：木村幹夫、以下「当社」）が提供する、不動産登記簿謄本 x AI x ビッグデータを活用した不動産調査支援システム「不動産チェッカー」が、経済産業省が実施する「IT導入補助金2025」の対象ITツールとして正式に採択されました。

これにより、中小企業や不動産デベロッパー・金融機関・建設会社・士業事務所などは、

「不動産チェッカー」を通常導入費用の最大2/3の補助を受けながら導入することが可能になります。

（補助率についてはこちらの2ページ目(https://it-shien.smrj.go.jp/pdf/it2025_kaitei_koubo_tsujyo.pdf)をご確認ください。)

■ IT導入補助金とは

IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者の生産性向上・業務効率化を目的に、

国がITツール導入費用の一部を補助する制度です。

■ 不動産チェッカーとは

「不動産チェッカー」は、登記情報や地番・路線価・公図などを自動で取得し、

不動産調査・分析を効率化するクラウドサービスです。

従来、登記簿の取得や名寄せ・相続調査にかかっていた時間を大幅に短縮し、

営業・審査・仕入れ・相続対策など、幅広い業務のDX化を実現します。

■ 主な機能

不動産登記簿謄本の一括取得(1000筆もすぐにEXCEL化へ)

地番・公図・路線価の調査

所有者情報・取引履歴・相続物件リストの生成

不動産会社・銀行・信託向け営業支援レポート出力

CRMとの連携化



■ 補助対象の概要

対象ツール：不動産調査の業務効率化システム「不動産チェッカー」(https://www.torus.co.jp/pages/checker.html)

補助内容：導入費用の最大2/3（上限120万円）

サポート：申請書類作成・交付申請を当社および提携パートナーが無償サポート

■サービスの特長

・謄本購入→データ化まで最大95%以上の時間削減が可能。

・不動産ビックデータを活用し、面積・相続・空き地・空き家・築年数など様々な調査が可能

・富裕層開拓など、様々な場面でご利用いたただけます。

申請～導入までワンストップで支援

■ 今後の展望

当社は、登記・地価・相続・取引データなどの不動産ビッグデータ x AIを進め、

不動産関連業務のDX x AIツールを目指します。

今後は不動産金融・相続・再開発・再生など幅広い領域でのデータ活用を推進してまいります。

■お問い合わせ先

お問い合わせ：https://www.torus.co.jp/pages/inquiry.html

E-mail：sales@torus.co.jp

■ 会社概要

会社名：株式会社トーラス

代表者：代表取締役 木村 幹夫

設立：2003年

所在地：東京都中央区日本橋室町3丁目2-18 海老屋ビル4階

事業内容：不動産データの取得・分析・活用支援／DX推進コンサルティング