宮島未奈さん×JRA京都競馬場 100周年記念コラボ「成瀬シリーズ」番外編エッセイ『よどさんぽ』完成

JRA京都競馬場は、開設100周年を記念して、作家・宮島未奈さんとコラボし、累計150万部突破の「成瀬シリーズ」番外編エッセイ『よどさんぽ』を執筆いただきました。

この『よどさんぽ』限定19,550部を、2025年10月25日（土）から11月22日（土）まで京都・大阪・滋賀の書店、11月22日（土）23日（日）に京都競馬場で無料配布します。

『よどさんぽ』

今年、開設100周年を迎える京都競馬場は、デビュー作『成瀬は天下を取りにいく』で2024年本屋大賞をはじめ20冠を獲得した宮島未奈さんにコラボを依頼。大学時代には毎週のように京都競馬場へ通ったという宮島さんに、成瀬シリーズの主人公・成瀬あかりらが登場する番外編エッセイ『よどさんぽ』を執筆いただきました。

『よどさんぽ』では、作者である宮島さん自身が、成瀬とその幼馴染・島崎と一緒に京都競馬場を散策し、レースを観戦します。宮島さんの印象深いレースや競走馬の思い出も描かれ、成瀬が新たな野望を抱きます。

なお京都競馬場では、11月23日（日）11時45分から宮島未奈さんトークショーを開催。また2025年11月8日（土）～11月30日（日）まで、京都競馬場で『よどさんぽ』＋当日購入された100円以上馬券をご提示いただくと、本表紙デザインの１.ブックカバー２.しおりを抽選で合計1,620名様にプレゼントいたします。

≪宮島未奈 プロフィール≫

1983（昭和58）年、静岡県富士市生まれ。滋賀県大津市在住。京都大学文学部卒。2021（令和3）年「ありがとう西武大津店」で「女による女のためのR-18文学賞」大賞、読者賞、友近賞をトリプル受賞。2023年同作を含む『成瀬は天下を取りにいく』でデビュー。静岡書店大賞小説部門大賞、坪田譲治文学賞、2024年本屋大賞など20冠を獲得し話題となる。続編『成瀬は信じた道をいく』とあわせてシリーズ累計150万部を突破。他の著書に『婚活マエストロ』『それいけ！平安部』がある。思い出深い馬は、スティルインラブ。

■『よどさんぽ』無料配布

宮島未奈さん書店

・期間：2025年10月25日（土）～11月22日（土）

・店舗：MARUZEN 京都本店

MARUZEN＆ジュンク堂書店 梅田店

ジュンク堂書店 大阪本店

ジュンク堂書店 滋賀草津店

紀伊國屋書店 梅田本店

紀伊國屋書店 グランドビル店

紀伊國屋書店 グランフロント大阪店

紀伊國屋書店 京橋店

ブックファースト 梅田2階店

アミーゴ書店 枚方店

・部数：計13,400部 （A5判サイズ/８P）

京都競馬場

・期間：2025年11月22日（土）、23日（日）開門～16:30

・場所：京都競馬場 ステーションゲート２階 総合インフォメーション付近

住 所：京都府京都市伏見区葭島渡場島町32

アクセス：京阪電鉄 淀駅下車徒歩2分

・部数：6,150部 （A5判サイズ/８P）

※配布場所の詳細はHPでご確認ください。

■宮島未奈さんトークショー

・日時：2025年11月23日（日）11：45～（予定）

・場所：京都競馬場 ターフステージ

・内容：京都競馬場100周年記念エッセイを書き下ろしに至るまでの経緯や、京都競馬場の思い出、

本屋大賞受賞の反響などをお話しいただきます。

■『よどさんぽ』表紙デザインのオリジナルグッズが当たる抽選

京都競馬場で、『よどさんぽ』を提示すると、本表紙デザインをあしらった１.ブックカバー２.しおりが当たる抽選にご参加いただけます。

・日時：2025年11月8日（土）～11月30日（日）

・場所：京都競馬場 イベント本部

・数量：１.ブックカバー ２.しおり 合計1,620名様

※無くなり次第終了

※本エッセイに加え、100円以上の馬券提示が必要です。

ブックカバーしおり