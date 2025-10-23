【TAC公務員】「大学２年から始める！超早期選考公務員」を10/31（金）に開催

TAC株式会社2025年10月2日（木）20:00 ～20:50 オンラインで開催！（+質問・相談タイム最大30分）

「公務員受験は大学4年のタイミング」という常識が2025年から崩れているのをご存知ですか？

大学3年で最終合格できて、しかも学習負担が軽い国家・地方公務員試験について紹介する無料ショートウェビナーです。職種の魅力や忙しい方向けの対策講座なども簡単に紹介する予定です。

ご希望の方はウェビナー後に個別相談もできます◎

■日時／場所

10月31日（金）20：00～20：50 オンラインで開催！（+質問・相談タイム最大30分）

オンラインで開催（Zoomにて配信します）

- 担 当 講 師

TAC公務員講座 竹内 良平 講師

公務員試験はコツコツと努力を積み重ね、最後まで本気になって取り組めば必ず、結果がついてくる試験です。TACをとことん利用していただき、一緒に合格を目指して頑張りましょう。

- 参 加 方 法

