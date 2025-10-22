若手俳優のブレイク筆頭株の井内悠陽、多才さで魅せた初写真集　発売後、即重版出来！　地元・京都での「凱旋重版記念イベント」開催決定

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO 夏野剛）は、2025年10月10日に発売した『井内悠陽1st写真集 Fleur 』の即重版出来が決定した。

「爆上戦隊ブンブンジャー」（テレビ朝日系）主人公・ブンレッド・範道大也役で本格俳優デビューし、ドラマ「スティンガース 警視庁おとり捜査検証室」（フジテレビ系）では女装コスプレが趣味の若手刑事を演じ、その自然かつ繊細な演技で俳優としての魅力を存分に見せつけた、まさに「ブレイク筆頭株」の井内悠陽。

10月10日に発売された自身初となる「井内悠陽1st写真集 Fleur」の重版出来が発売まもなく決定した。本作は韓国・釜山で撮影し、写真集撮影の様子を収録した「Making Movie」も12月に発売予定。

20歳時に撮影した同書には、井内悠陽が撮影を素直に楽しむ等身大の天真爛漫さがたっぷりと収録されている一方、俳優としての感情表現や衝動を表現したエモーショナルなカットも収録されている。

また、韓国での撮影中に感じたことなどを詰め込んだ、井内作詞作曲の楽曲「月下美人」が出来上がるまでと歌唱シーンは12月24日発売の「井内悠陽1st写真集 Fleur MakingMovie」に収録される。

発売後の即重版出来を記念して、12月27日に井内の地元である京都の京都蔦屋書店で「重版記念パネル展＆イベント」が開催され、同イベントには京都らしく和装で登壇する予定だ。

井内悠陽コメント

この度は1st写真集Fleurの重版決定ありがとうございます！

そして、そのイベントを地元京都でできるのが何より嬉しいです。

京都は僕が育った街です。 そして、去年俳優のお仕事をキッカケに上京しました。

そんな自分にとって「いつかお仕事で地元に帰る」というのは１つの目標でもありました。

それをこんなに早く叶えてもらえて、「ただいま」と言えるのが楽しみで仕方がないです！

年末にはなりますが2025年のラストをどうぞよろしくお願いします！

＜商品データ＞

書名：井内悠陽1st写真集 Fleur

撮影：熊木優

価格：3,300円（税込み）

発売日：2025年10月10日(金）

＜重版記念イベント概要＞

開催日：12月27日（土）

会場：京都 蔦屋書店 ５FBOOKアート売り場

10月25日（土）19:00～予約開始

詳細は「写真集公式Xアカウント」

＠haruhi_cal_0321(https://x.com/haruhi_cal_0321) で随時告知予定

イベント詳細ページ https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/50556-1559151016.html

◇そのほか、Amazonほかネット書店限定特典付き写真集も発売！