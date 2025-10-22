大型メッシュで毛玉をしっかりカット！手軽にサッとお手入れできる『毛玉クリーナー』新発売

小泉成器株式会社

理美容器具などの自社商品の企画・開発と、国内外のメーカーブランド商品を取扱い、販売する代理店業を展開する小泉成器株式会社(本社：大阪市中央区備後町、代表取締役社長：橋本直志)は、『毛玉クリーナー（KKT-0100/P・H）』の販売を開始しましたので、お知らせします。

製品情報

■商品

[品名]毛玉クリーナー

[品番]KKT-0100/P・H

[カラー]ピンク・グレー

■製品特長

・約50mmの大型メッシュで毛玉をしっかりカット。手軽にサッとお手入れできて大切な衣服を長く保つ。

・保護用アタッチメント付属。衣類に合わせて取り付けて、衣服の風合いを守る。足の長いニットやデリケートな衣類のケアにおすすめ。

・ほこり取りブラシ搭載。毛玉を取った後の衣類のお手入れやお出かけ前の身だしなみ確認に。

製品特長

■大型メッシュ

■保護用アタッチメント付属

■ほこり取りブラシ搭載

■お手入れ簡単

製品仕様

詳細はこちら

掃除用ブラシ付属たまった毛玉のごみを簡単に捨てられる

小泉成器商品総合サイト

https://www.koizumiseiki.jp/products/detail/1591



コイズミオンラインショップ

https://www.koizumi-onlineshop.jp/c/others/kkt0100

会社概要

小泉成器は、理美容家電・調理家電などの自社ブランド商品の企画・開発・販売と、健康関連機器・調理家電・リビング関連商品などの販売代理店ビジネスを行う会社です。時代の変化や人々の暮らしの変化と向き合いながら、“量の拡大”よりも“質の豊かさ”を追求するのが事業の本質と捉え、生活者にとっての「豊かな暮らしのナビゲーター」として、新たな需要創造の提案を行っています。

・企業名：小泉成器株式会社

・代表取締役社長：橋本直志

・本社所在地：〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

・事業内容：家電製品、家庭用品の企画・製造・卸売り