株式会社エンスカイ（本社：埼玉県草加市）は、アートを選んで注文できる当社のオンデマンド印刷サービス『Selepo.me（セレポ）』にて、アプリゲーム「Obey Me! 」「Obey Me! Nightbringer」より、アートを選んでご注文いただけるGraphicalBox50枚セット・100枚セットを2025年10月23日(木)より受注開始いたします。

お好きなアートをお好きなだけ！セレポの選べるアートセット・GraphicalBoxにてスリムでも満足度が高い50枚セットと、新商品として圧倒的ボリュームの100枚セットをご用意しました。いずれもアートを手触りの良い高級紙に高画質印刷にてお届けいたします。また、今回の「Obey Me! 」「Obey Me! Nightbringer」 のセレポGraphicalBoxは海外からもご購入いただくことができますので、海外にお住まいのファンの皆様も必見です。

セレポは期間限定受注、この機会にぜひ、お求めください。

Obey me! × Selepo 商品概要

SELEPO GRAPHICALBOX 50







GraphicalBox（グラフィカルボックス）はセレクトした50枚（片面印刷）のアートをスリーブ付き特製BOXに入れてお届けします。スリーブ付き特製BOXはスマートな装丁のため本棚に差し込んで保管することもできます。

アートの楽しみ方は無限大、額装やファイリング、推し活のお供にも。

■価格 ：5,500円（税込・送料別）

■枚数 ：50枚

■サイズ ：B5変形（本体…257×171mm、ボックス… 262×175×15mm）

■受注期間 ： 2024年10月23日（木） ～ 2026年1月30日（金）

■お届け期間：ご注文より最短3日で順次発送

（※ご注文が集中した場合、多少前後いたします。）

■海外発送 ：代理購入サービスを通じて発送いたします。

SELEPO GRAPHICALBOX 100 【NEW】







ついにセレポ最大枚数を更新・GraphicalBox（グラフィカルボックス）100枚セットが登場しました。セレクトした100枚（片面印刷）のアートをスリーブ付き特製BOXに入れてお届けします。

スリーブ付き特製BOX入り。セレポ自慢のさらりとした厚手の高級紙に印刷されたアートを100枚というボリュームでセレクトできる、コレクタブルアイテムです。

■価格 ：9,900円（税込・送料別）

■枚数 ：100枚

■サイズ ：B5変形（本体…257×171mm、ボックス… 262×175×27mm）

■受注期間 ： 2024年10月23日（木） ～ 2026年1月30日（金）

■お届け期間：ご注文より最短3日で順次発送

（※ご注文が集中した場合、多少前後いたします。）

■海外発送 ：代理購入サービスを通じて発送いたします。

『Selepo.me（セレポ）』とは…

株式会社エンスカイが2018年10月にスタートした、キャラクター・アーティスト・アスリート等の絵柄やカレンダーの月を好みにカスタマイズして購入ができるオンデマンド印刷サービス。お客様ひとりひとりの好みに合わせたカレンダーやポスター、ブックレットを注文から生産・発送までワンストップで提供する業界初のWEBサービスです。お客様は専用のWEBページ『Selepo.me』からお好みの写真をセレクトし購入することができます。





■販売サイト：『Selepo.me』公式サイト https://selepo.me/

■発売元 ：株式会社エンスカイ

■決済方法 ：クレジットカード、コンビニ決済、キャリア決済、楽天ペイ、メルペイ、PayPay

