業務用油煙浄化装置市場規模、シェア、動向、調査レポートおよび2035年予測
KDマーケットインサイツは、『業務用油煙浄化装置市場の将来動向と機会分析－2025年から2035年』と題した市場調査レポートの発行を発表しました。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス上の意思決定を行うための参考資料となります。本調査レポートでは、KDマーケットインサイツの研究者が一次および二次の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、および市場参入戦略（GTM）の理解を行っています。
調査レポートによると、業務用油煙浄化装置市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.1％で成長し、2035年末までに市場規模は32億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は14億米ドルの収益と評価されました。
業務用油煙浄化装置市場の規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
業務用油煙浄化装置市場は、清浄な空気への需要拡大、環境規制の強化、厨房換気技術の進歩によって、世界的に安定した成長を遂げています。油煙浄化装置（ランプブラック・ピューリファイアとも呼ばれる）は、レストラン、ホテル、社員食堂、産業用厨房などにおいて、調理過程で発生する油煙、煙、粒子物質を除去するために不可欠な装置です。
都市化や外食産業の拡大に伴い、調理排気による大気汚染が環境問題として注目される中、油煙浄化装置は排出基準への適合、従業員の健康保護、都市部の空気清浄維持に寄与しています。さらに、省エネ、防火、室内空気質への意識の高まりが市場需要を押し上げています。
静電気集塵（ESP）、紫外線（UV）浄化、活性炭フィルター、プラズマ浄化といった技術革新により、最新機種はより効率的でコンパクト、メンテナンスも容易になっています。また、IoT対応の空気監視・スマート制御技術の導入により、従来の浄化システムはインテリジェント化・自動化が進み、あらゆる規模の商業厨房に適応しています。
市場規模とシェア
業務用油煙浄化装置市場は、商業厨房機器産業の重要な構成要素として進化しています。特にアジア太平洋、北米、欧州で外食産業の拡大に伴い、市場は継続的に拡大しています。先進国では、排煙・臭気・防火に関する規制が主要な推進要因であり、新興国では外食産業の急成長と都市開発が需要を押し上げています。
アジア太平洋地域が世界市場をリードしており、日本、中国、韓国が主要な消費国です。これらの国々では都市部にレストランが集中し、大気汚染対策が強化されています。特に日本は、コンパクトで低騒音、省エネルギー型の業務用浄化装置における技術革新と普及で先行しています。
中小規模の飲食店では、手頃な価格で設置しやすいモジュール型装置の採用が拡大しており、大規模厨房やホテル、チェーン店ではHVACシステムやビル管理システムと連携した高性能装置の導入が進んでいます。
成長要因
環境規制の強化：政府による厨房排気・大気汚染対策基準の強化。
外食・ホスピタリティ産業の拡大：レストラン、カフェ、ケータリング事業の成長が装置需要を牽引。
都市化と空気質への懸念：都市部の空気汚染対策としての導入増加。
