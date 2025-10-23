日本のヴィーガン化粧品市場規模、シェア分析、成長予測および将来の機会（2025-2035）
KDマーケットインサイツは、『日本ヴィーガン化粧品市場の将来動向と機会分析－2025年から2035年』と題した市場調査レポートの発行を発表しました。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向や将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいてビジネス上の意思決定を行うための指針となります。本調査レポートでは、KDマーケットインサイツの研究者が一次および二次の分析手法を用い、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、および市場参入戦略（GTM）の理解を行っています。
調査レポートによると、日本のヴィーガン化粧品市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.5％で成長し、2035年末までに市場規模は26億3,860万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は11億5,470万米ドルの収益と評価されました。
日本ヴィーガン化粧品市場の規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
日本のヴィーガン化粧品市場は、倫理的ビューティー、持続可能性、動物実験を行わない製品への関心の高まりによって、力強い成長を遂げています。動物由来成分や動物実験を排除したヴィーガン化粧品は、「クリーンビューティー」や環境配慮を重視する日本の消費者の間で急速に注目を集めています。
世界有数の化粧品市場である日本では、特にミレニアル世代やZ世代を中心に、植物由来・無毒性・成分の透明性を重視する動きが進んでいます。世界的なヴィーガントレンドの影響と、日本特有の“清潔・簡素・高品質”という価値観が融合し、ヴィーガン化粧品の革新が進む土壌が形成されています。
動物福祉への意識向上、合成化学物質によるアレルギーの懸念、環境に優しいライフスタイルの普及などを背景に、消費者はヴィーガンスキンケア、メイクアップ、パーソナルケア製品を積極的に採用しています。また、エコ志向の小売チャネルやインフルエンサーマーケティング、Eコマースの拡大が、国内での製品普及と認知をさらに加速させています。
国内外の主要ブランドは、製品の再配合やヴィーガン・クルーエルティフリー認証の取得、生分解性パッケージの採用を進めています。ヴィーガン化粧品は、サステナブルビューティーの中心的カテゴリーとして位置づけられ、倫理的消費行動や企業の社会的責任に基づくグローバルな動きと一致しています。
市場規模とシェア
日本のヴィーガン化粧品市場は、美容・パーソナルケア業界の中でも急成長しているセグメントとして注目されています。市場拡大は、倫理的ラグジュアリー、透明性、クリーンラベル化粧品への強い需要に支えられています。
東京・大阪・横浜などの主要都市圏では、百貨店、専門店、美容ブティックでヴィーガン認証ブランドの取り扱いが増加。Eコマースも販売チャネルとして急成長しており、国内外のヴィーガンビューティーブランドへのアクセスを容易にしています。
スキンケア・フェイシャル製品が市場の最大シェアを占め、次いでヘアケア、メイクアップ製品が続きます。高品質な植物成分、革新的な処方、持続可能な包装を特徴とするプレミアムヴィーガン化粧品は、中～高所得層の支持を集めています。日本のブランドは特に、緑茶、米ぬか、柚子、椿油などの伝統的な天然素材と最新のヴィーガン処方を融合させた機能的化粧品に注力しています。
