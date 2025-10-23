日本の植物由来飲料市場レポート：主要セグメント、トレンドおよび投資機会 2025-2035
KDマーケットインサイツは、『日本植物性飲料市場の将来動向と機会分析－2025年から2035年』と題した市場調査レポートの発行を発表しました。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向や将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行うための参考資料となります。本調査レポートでは、KDマーケットインサイツの研究者が一次および二次の分析手法を用い、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、および市場参入戦略（GTM）の理解を行っています。
日本植物性飲料市場の規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
日本の植物性飲料市場は、健康志向、持続可能性、多様な食習慣への関心の高まりにより、力強い成長を遂げています。大豆、アーモンド、オート麦、米、ココナッツなどの植物由来原料から作られるこれらの飲料は、乳製品の代替として採用が進んでいます。乳糖不耐症への認知、ヴィーガン志向、機能性栄養への関心の高まりにより、日本の消費者の間で人気が拡大しています。
日本は伝統的に大豆製品の消費が多い国として知られていますが、より多様な植物性飲料を受け入れる動きが加速しています。健康意識の高さ、高齢化社会、食品加工技術の革新が市場成長を後押ししています。さらに、ウェルネスや環境への配慮が高まる中、持続可能で栄養価の高い代替製品への需要が急増しています。
フレキシタリアン（柔軟な菜食）やベジタリアンのライフスタイルへの転換、政府によるカーボンニュートラルや持続可能な食料システムの推進も、植物性飲料の人気を後押ししています。大手飲料メーカーやスタートアップ企業は、味、食感、栄養価の改良に向けた研究開発（R&D）への投資を拡大しています。
市場規模とシェア
日本の植物性飲料市場は、アジア太平洋地域の植物性食品分野において重要なシェアを占めています。これは、大豆ミルク産業の確立と、オートミルク、アーモンドミルク、ココナッツミルクなど多様なカテゴリーへの拡大によって支えられています。
大豆ミルクは、文化的な親和性と栄養価の高さから依然として市場をリードしていますが、オートミルクやアーモンドミルクは、若年層や健康志向の高いプロフェッショナルの間で急速に人気を集めています。コンビニ、カフェ、スーパーでの飲み切り型・RTD（Ready-to-Drink）商品の拡大も販売を後押ししています。
国内外のブランドは、プラントベースラテやスムージーの人気が高まるカフェ・レストラン市場にも注力しています。味の多様化、カルシウム・タンパク質・ビタミンの強化、環境配慮型パッケージなど、エコ志向の消費者に訴求する製品開発が進められています。
特に都市部では、プレミアムおよび輸入ブランドの植物性飲料を中心に、オンライン食料品プラットフォームを活用したEコマース流通が急成長しています。
成長要因
健康・ウェルネス意識の高まり：低脂肪、コレステロールフリー、栄養価の高い飲料の需要増加。
乳糖不耐症と乳製品代替：乳糖不耐症の高い割合が非乳製飲料の需要を促進。
サステナブルな食生活への移行：環境負荷軽減を意識した消費者による植物性食品選好。
