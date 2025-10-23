ファミスタ プレ40周年イベント 「初代ファミスタ オンライン東西対抗戦」の出場者を募集
2025年10月23日
2026年12月10日にファミスタが発売されて40周年を迎えます。愛好家によるプレ40周年イベントとして、2025年12月7日に、オンラインで講演会及び大会を開催することにしています。本リリースにより、「初代ファミスタ オンライン東西対抗戦」の大会出場者を募集しますので、お知らせいたします。
1.大会の概要
名称：初代ファミスタ オンライン東西対抗戦
日時：2025年12月7日（日）19：30～22：30
＊出場者が多い場合は、上記の他、15：00～18：00にも対戦を行う予定です
内容：出場プレイヤーの居住地により東日本エリア・西日本エリアにわかれて、初代ファミスタのオンライン対戦をします
人数：5～10人（東軍） vs 5～10人（西軍）
＊東西どちらか少ない方の人数にあわせて対戦を行います
方式：1試合による勝ち抜き戦
ルール：・レイルウェイズ禁止
・延長10回からタイブレーク（無死二塁で開始）等
その他：東西対抗戦の様子は、実況つきでライブ配信を行います
＊ルール等については変更の可能性があります
2.出場者の募集
内容：「初代ファミスタ オンライン東西対抗戦」に出場意向のあるプレイヤーを募集
参加費：無料
条件：11月23日までに初代ファミスタのオンライン対戦の環境を整えることができること
＊環境設定については、愛好家のグループ（https://x.com/FSDB1027）によりサポートします
締切：11月23日（日）24：00
申込み：XのDMでお申込み/お問合せください
申込先：（東日本）ゆうた：https://x.com/OtonaKodomobeya
（西日本）全国大会：https://x.com/famista1986
＊人数の関係上、参加を希望しても対抗戦に出場できない場合があります
3．著作権
ファミスタは株式会社バンダイナムコエンターテインメントの登録商標です。
4．その他
上記のプレ40周年イベントは、ファミスタの愛好家により開催されるものです。
配信元企業：NPO法人夢検定協会
