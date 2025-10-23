家族で楽しむデジタルチャンバラ！令和7年度『寿スポーツフェスティバル』にSASSENが登場！【長野県松本市】

一般社団法人 全日本サッセン協会

一般社団法人 全日本サッセン協会（本部：東京都新宿区）は、令和7年10月19日（日）に開催された「令和7年度 寿スポーツフェスティバル」（会場：寿体育館）にて、次世代デジタルスポーツ《SASSEN（サッセン）》の体験プログラムを実施いたしました。

当日は、地域のご家族を中心に参加者が来場。光る刀とセンサーを用いた1対1のデジタルチャンバラに挑戦し、親子や夫婦での真剣勝負が次々と繰り広げられました。

勝敗のたびに笑顔と拍手があふれ、観戦する人々も一体となって楽しむ光景が印象的でした。

SASSENは、デジタル判定による安全かつ公平な競技性と、年齢を問わず楽しめるエンターテインメント性を兼ね備えたニュースポーツです。

今後も当協会では、教育・地域・企業イベントなど幅広い場での導入を通じて、スポーツによる新しい交流の形を提案してまいります。

【イベント概要】

名称：令和7年度 寿スポーツフェスティバル

日時：令和7年10月19日（日）12:30～14:30

会場：松本市寿体育館（長野県松本市寿豊丘４２４）

内容：SASSEN体験会（親子・夫婦・個人対決など）

主催：寿スポーツ協会

協力：一般社団法人 全日本サッセン協会

【お問い合わせ】

一般社団法人 全日本サッセン協会

Email：info@sassen.jp

Web：https://sassen.jp