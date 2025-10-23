ジーエルシー、モバイルオーダープラットフォーム「Bopis Cloud」活用 2事例を公開

株式会社ジーエルシー

株式会社ジーエルシー（所在地：東京都港区、代表取締役：金子 裕輔、以下「当社」）は、当社が提供する「Bopis Cloud」に関し、これまでのご活用事例をまとめましたのでお知らせいたします。




「Bopis Cloud」 は、BOPIS（※）導入・実現のための、システムプラットフォームです。モバイルオーダーに必要な機能をワンストップで提供し、レジ・POS、ロッカー等の周辺システムとも連携可能で、現行システムを活かす形での導入が可能です。これまで、ロッカー、レジ・POSシステムについては、数社と連携実績があり、システム連携に柔軟に対応しています。


※BOPIS：Buy Online Pickup In Storeの略で、ネットで注文し、店舗で受取るサービス



[Bopis Cloud 紹介サイト]　https://bopiscloud.geeklabs.co.jp/



■これまでの活用事例


（1）スーパーマーケットにおける「モバイル注文・店舗ロッカー受取り」サービスにご活用




■導入先


・大手食品小売業・都市型スーパー店舗（複数）



■活用の流れ


１.事前にスマホ注文


２.対象店舗に注文データ送信


３.商品準備、ロッカー格納


４.店舗ロッカー商品受取り





（2）オフィスビルにおける「モバイル注文・ロボット配送受取り」サービスにご活用




■導入先


・オフィスビルにおける運営事業者



■活用の流れ


１.スマホ注文


２.対象店舗に注文データ送信


３.商品準備、配送ロボット格納


４.配送ロボットから取出し・受取り





■今後の活用余地


１. 観光Bopis




■導入/活用を想定している対象事業者


・商業施設・旅行・鉄道・航空等観光関連



■活用の流れ


１.旅行者が免税品・土産品をスマホ注文


２.対象店舗に注文データ送信


３.受取り日時までに商品準備　


４. 空港などカウンターで商品受取り





２. 店舗内Bopis




■導入/活用を想定している対象事業者


・ドラッグストア・ホームセンター等小売関連



■活用の流れ


１.店内設置のスマートミラー（※）で商品を選択


２.店舗端末に注文データ送信


３.商品準備　


４.店内のカウンターで商品受取り






※弊社「スマートミラー2045」活用事例


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000072.000030247.html



■導入支援について


『Bopis Cloud』 導入に際しては、確実なサービス立上げを実現に向け、構想・要件定義・導入・運用、まで一気通貫でご支援します。




■本件に関するお問合せ先


以下のフォームよりお問い合わせをお願いいたします。


https://bopiscloud.geeklabs.co.jp/contact



■株式会社ジーエルシー 会社概要


- 会社名：株式会社ジーエルシー
- 代表者：金子 裕輔
- 所在地：東京都港区芝5-29-20
- コーポレートサイトURL：https://geeklabs.co.jp
- 「Bopis Cloud」関連リリース：

