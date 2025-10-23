HELP YOU、新しい仲間を迎え「つながる」歓迎レセプション開催＜10月1日(水)実施レポート＞

株式会社ニット

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU（ヘルプユー）」を運営する株式会社ニット（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：秋沢崇夫、以下ニット）は、2015年よりフルリモート前提で創業し、現在、約600人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。

このたび、令和7年10月1日（水）、新たにジョインしたフリーランスメンバーを迎え、全国のHELP YOUメンバーがオンラインにて集結し「歓迎レセプション」を開催しました。

実施概要

新人フリーランスを迎える「歓迎レセプション」

日時：2025年10月1日（水）14：00～14：45

場所：Zoom（オンライン）

参加者：代表も含む運営メンバー、新人フリーランスメンバー計14人

参加者の居住エリア：東京都、大阪府、愛知県、神奈川県、千葉県、岡山県、広島県、愛媛県、福岡県、大分県（順不同）

▼開催趣旨

HELP YOUには現在、国内外35カ国から約600名のメンバーが在籍しています。育児や介護、複業など、それぞれのライフスタイルに合わせた柔軟な働き方を実現しており、今回新たに加わったメンバーも、多彩な経歴や価値観をもって世界各地から参加しています。

新メンバーの加入を祝う「ウェルカムパーティ」は、HELP YOUの一員としての一歩を実感してもらうとともに、オンライン上でも温かいつながりとチームの一体感を育む場として開催しています。

当日の流れ

◆開会のあいさつ

イベントは開会のあいさつからスタートしました。

フルリモートで運営されるHELP YOUでは、オンライン上でもメンバー同士がつながりを感じられる場づくりを大切にしています。

当日は、同じタイミングで入社したメンバーが交流できるオンラインコミュニティ「同期会」についての案内も行われました。雑談から業務相談まで、自由に活用できるコミュニティとして、今後の活性化が期待されています。

◆秋沢代表よりメッセージ秋沢代表よりメッセージ

続いて、代表の秋沢より、新たに仲間に加わったメンバーへ向けた歓迎とエールのメッセージが贈られました。

秋沢は、創業以来HELP YOUが大切にしてきた「未来を自分で選べる社会をつくる」という理念を改めて紹介。

自分のキャリアや働き方を自ら選び取ることの大切さと、それを日々実践しているメンバーへの期待を語りました。さらに、その姿を通して周囲にもポジティブな影響を広げてほしいと呼びかけました。

最後は、新メンバーの今後の活躍を心から願う言葉で締めくくられました。

◆参加者全員で記念撮影参加者全員で記念撮影

恒例の記念撮影では、参加者全員が「HELP YOUポーズ」や自由なポーズで画面越しに笑顔を見せ、和やかな雰囲気に。

緊張もほぐれ、温かい空気に包まれたひとときとなりました。

◆自己紹介・ワークショップ

後半のプログラムでは、ブレイクアウトルームに分かれての少人数ワークショップを実施。

2～3名のグループで自己紹介を行い、メンバー同士の距離が一気に縮まる時間となりました。

自己紹介では、名前や居住地に加えて「実は◯◯なんです」といったちょっとしたエピソードを共有し、互いの個性や背景を知るきっかけに。

続くワークでは、理想の働き方をテーマに、Googleスライドを使って意見をまとめ、発表や対話を通じて理解を深めました。

自分らしい働き方を改めて考えるこの時間は、キャリアを主体的に築くうえで貴重な機会となりました。

今回のワークを通じて得た気づきが、今後の仕事やチームづくりに活かされ、メンバー一人ひとりの幸せな働き方へとつながっていくことを期待しています。

参加者の声

フリーランス採用への想い

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59127/table/750_1_5a109c25d61450d1743007e1b07e663e.jpg?v=202510230958 ]

HELP YOUは、育児や介護などの事情により働くことが難しい方と、リソース不足に悩む企業をオンラインでつなぎ、双方にとって新しい働き方の可能性を広げてきました。

個人のキャリア支援と企業課題の解決を両立させる仕組みを通じて、より持続可能な社会の実現を目指しています。

私たちが掲げる「未来を自分で選択できる社会をつくる」というビジョンにおいて、フリーランスという働き方は、その理念を体現する重要な手段のひとつです。

一方で、フルリモート環境は自由である反面、孤独を感じやすいという課題もあります。そこでHELP YOUでは、メンバーが安心して働けるよう、“つながり”を生む仕組みづくりにも力を注いでいます。

今回の歓迎レセプションをはじめ、定期的にオンラインイベントを開催し、仲間同士が気軽に交流できる機会を提供しています。働く場所が離れていても、お互いを支え合い、高め合える関係性を大切にしています。

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU（ヘルプユー）」とは

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU（ヘルプユー）」

さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務（人事、経理、営業事務、資料作成など）をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。

HELP YOUサービスサイト：https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト：https://va.help-you.me/

