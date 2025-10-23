2027年卒向けオープンカンパニー開催のお知らせ

ZETA株式会社

CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、2027年卒向けオープンカンパニーの直近の開催予定についてお知らせいたします。

ZETAが提供するCX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」は花王株式会社、資生堂ジャパン株式会社、生活協同組合ユーコープ、パナソニック株式会社、三井不動産株式会社など業界を問わず多数の大手ECサイトに導入されています。

今回のオープンカンパニーでは、EC業界の現状や「ZETA CXシリーズ」の概要、今後の展望などをご紹介するとともに、社員とのパネルディスカッションを通じて当社の働き方や魅力をご理解いただける内容となっていますのでぜひエントリーのうえご参加ください。

【オープンカンパニー概要】

■プログラム内容

＜第一部＞会社説明・質疑応答(60分程度)

＜第二部＞パネルディスカッション(30分程度）

■開催日程

・11/5(水)15:00～17:00(営業・マーケティング回)

・11/20(木)15:00～17:00(開発回)

・12/4(木)15:00～17:00(営業・マーケティング回)

・12/10(水)15:00～17:00(開発回)

※1月以降も開催を予定していますので、追加日程が確定次第リクナビに掲載いたします。

■開催形式

オンライン(全体所要時間90分)

■参加方法

リクナビからエントリーください。

エントリーいただいた方へ、参加日程調整フォームをお送りいたします。

＜営業・マーケティング＞

https://job.rikunabi.com/n/job_descriptions/9290a99bb9cbde41/?betk=SoBB6_I3s4Gz_UgZDz[…]VyInrky2jzHwB74wb1VQ=&referrerId=030&seqNo=2&from=job_search(https://job.rikunabi.com/n/job_descriptions/9290a99bb9cbde41/?betk=SoBB6_I3s4Gz_UgZDz%5B%E2%80%A6%5DVyInrky2jzHwB74wb1VQ=&referrerId=030&seqNo=2&from=job_search)

＜開発＞

https://job.rikunabi.com/n/job_descriptions/70ec6873768e3e85/?betk=SoDR6_I3s4G0VcQE1p[…]ffbrWL-Pi_CWh4II7JAE=&referrerId=030&seqNo=1&from=job_search(https://job.rikunabi.com/n/job_descriptions/70ec6873768e3e85/?betk=SoDR6_I3s4G0VcQE1p%5B%E2%80%A6%5DffbrWL-Pi_CWh4II7JAE=&referrerId=030&seqNo=1&from=job_search)

皆さまのエントリーを心よりお待ちしています。

本件に関するご質問・ご相談につきましては、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

―――――――――――――――――

■問合せ先

採用担当 ：角一・井上・笹川

メールアドレス：hr-cp@zeta.inc

―――――――――――――――――

ZETAはAIを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。

【公式SNS】

Xアカウント

[ https://twitter.com/zeta_cx ]

Facebookアカウント

[ https://www.facebook.com/zetacom ]

【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】

EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH

[ https://zeta.inc/cx/products/zs ]

リテールメディア広告エンジン ZETA AD

[ https://zeta.inc/cx/products/za ]

生成AI検索最適化サービス ZETA GEO

[ https://zeta.inc/cx/products/zg ]

ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG

[ https://zeta.inc/cx/products/zh ]

レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE

[ https://zeta.inc/cx/products/zv ]

ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGEMENT

[ https://zeta.inc/cx/products/ze ]

ECキュレーションエンジン ZETA BASKET

[ https://zeta.inc/cx/products/zb ]

OMO・DXソリューション ZETA CLICK

[ https://zeta.inc/cx/products/zc ]

レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND

[ https://zeta.inc/cx/products/zr ]

予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP

[ https://zeta.inc/cx/products/zd ]

【問合せ先】

製品に関するお問合せ：info@zeta.inc

IRに関するお問合せ ：ir@zeta.inc

■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)

所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F

設立 ：2005年8月

資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)

代表者 ：山崎 徳之

事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売