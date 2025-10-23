『すてる油で空を飛ぼう(R)』未来の地球のために今できることを！アオキスーパーとJALが愛知県で家庭の廃食油からSAFへのリサイクル開始～自治体首長も参加し、環境への“新たな一歩”をスタート～

株式会社アオキスーパー

株式会社アオキスーパーは、持続可能な社会の実現に向けた新たな取り組みとして、日本航空株式会社(JAL)と連携し、ご家庭で使用済みとなった食用油を店頭で回収して『SAF(Sustainable Aviation Fuel/持続可能な航空燃料)』にリサイクルする取り組みを開始いたしました。

この取り組みは、身近な家庭から出る廃食油を再資源化し、航空機の燃料として再利用することで、CO2排出削減と循環型社会の実現に貢献することを目的としております。

店頭での廃食油の回収開始にあたり、地域の皆様に本取り組みをより身近に感じていただくことを目的に、各店先着100名様にJALオリジナルUCO(Used Cooking Oil)ボトルをプレゼントする『スタートアップイベント』を両社共同で開催いたしました。

また、本イベントに先立って実施した『スターティングセレモニー』では、本取り組みにご賛同いただいた各自治体の市町長の皆様にもご参加いただき、廃食油をリサイクルBOXに注ぐセレモニーやボトルの配布などを通じて、地域全体でのリサイクル推進の機運を高めました。

【すてる油で空を飛ぼう(R)プロジェクト】

航空機の脱炭素化を進めるため、ご家庭の廃食油を回収し、SAFへの再利用を呼びかけるJALが進めるプロジェクト

【お客様の声】

・「すてる油が飛行機の燃料に生まれ変わることに驚いている」

・「賞味期限が切れた油の処理に困っていたから助かる」

・「環境活動に気軽に参加できて嬉しい」等

本イベントを通じて、お客様から多くの賛同をいただき、環境負荷軽減に対する意識の高さを実感いたしました。

【スターティングセレモニー】

＜８月７日(木)＞

大治店：大治町長(鈴木 康友様）

＜８月23日(土)＞

大府店：大府市長(岡村 秀人様)・おぶちゃん(大府市公式マスコットキャラクター)

＜９月７日(日)＞

あま坂牧店：あま市長(村上 浩司様)・加納 虹輝選手(あま市出身）※

※加納 虹輝選手(JAL所属) パリオリンピック フェンシングエペ 金メダリスト

【SAFに関するアオキスーパーの取り組み】

2025 年７月:

『あいち地産地消 SAF サプライチェーン推進協議会』参画(https://www.aokisuper.co.jp/catalog/PDF/%E5%B0%8F%E3%81%95%E3%81%AA%E6%8C%91%E6%88%A6%EF%BC%81%E5%A4%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E2%99%AA%E3%80%9C%E5%BB%83%E9%A3%9F%E6%B2%B9%E3%82%92%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E5%9C%B0%E5%85%83%E7%99%BA%E3%81%AESAF%E4%BE%9B%E7%B5%A6%E4%BD%93%E5%88%B6%E6%A7%8B%E7%AF%89%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%A6%E3%80%9C%E3%80%8E%E3%81%82%E3%81%84%E3%81%A1%E5%9C%B0%E7%94%A3%E5%9C%B0%E6%B6%88SAF%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3%E6%8E%A8%E9%80%B2%E5%8D%94%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E3%80%8F%E3%81%AB%E5%8F%82%E7%94%BB%EF%BC%81)

『Fry to Fly Project』参加(https://www.aokisuper.co.jp/catalog/PDF/%E3%80%9C%E5%BB%83%E9%A3%9F%E7%94%A8%E6%B2%B9%E3%81%A7%E7%A9%BA%E3%82%92%E9%A3%9B%E3%81%B6%EF%BC%81%EF%BC%81%E3%80%9C%E5%85%A8%E5%93%A1%E5%8F%82%E5%8A%A0%E5%9E%8B%EF%BC%81%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E7%84%A1%E9%99%90%E3%81%AE%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E2%99%AA%E3%80%8EFry%20to%20Fly%20Project%E3%80%8F%E5%8F%82%E5%8A%A0)

2025 年８月:

日本航空と連携し、ご家庭で使用済みの油を店頭回収・SAFの原料として供給開始(https://www.aokisuper.co.jp/catalog/PDF/%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%88%9D%E3%80%81%E3%82%A2%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E5%85%A8%E5%BA%97%E8%88%97%E3%81%A7%E5%9B%BD%E7%94%A3SAF%E3%81%AE%E5%8E%9F%E6%96%99%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E5%BB%83%E9%A3%9F%E6%B2%B9%E5%9B%9E%E5%8F%8E%E3%82%92%E9%96%8B%E5%A7%8B%EF%BD%9E%E3%80%8C%E3%81%99%E3%81%A6%E3%82%8B%E6%B2%B9%E3%81%A7%E7%A9%BA%E3%82%92%E9%A3%9B%E3%81%BC%E3%81%86%E3%80%8D%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%81%8C%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C%E3%81%A7%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%EF%BD%9E)

店舗の惣菜製造から出る『事業系の廃食油』を SAF の原料として供給開始(https://www.aokisuper.co.jp/catalog/PDF/%E5%B0%8F%E3%81%95%E3%81%AA%E6%8C%91%E6%88%A6%EF%BC%81%E5%A4%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E2%99%AA%E4%B8%AD%E9%83%A8%E5%9C%B0%E6%96%B9%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E5%88%9D%EF%BC%81%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E7%B3%BB%E3%81%AE%E5%BB%83%E9%A3%9F%E7%94%A8%E6%B2%B9%E3%82%92%E3%80%8ESAF%E3%80%8F%E3%81%AE%E5%8E%9F%E6%96%99%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E4%BE%9B%E7%B5%A6%E9%96%8B%E5%A7%8B)

アオキスーパーは、地球環境や資源・エネルギー問題を最重要課題のひとつとして捉え、これからも地域の皆様とともに社会問題の解決に挑戦し、持続可能な社会の実現と地球環境保全への貢献を目指してまいります。