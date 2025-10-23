クラシックなサバイバルホラーへの“戦慄のラブレター”『Tormented Souls （苦悶の魂）２』PS5向けパッケージ版が2026年1月22日、日本のストアに登場！

SOFTSOURCE PTE LTD

クラシックなサバイバルホラーファンの皆さま、お待たせしました。インディーデベロッパー・

Dual Effectが贈る、90年代中盤の恐怖を現代に蘇らせた『Tormented Souls 2（苦悶の魂２）』が、2026年1月22日にPlayStation5パッケージ版として日本国内向けに発売決定！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Q2aStCQEyhU ]

最新のローンチトレーラーでは、主人公キャロライン・ウォーカーが荒廃した町「ヴィラ・ヘス」に足を踏み入れ、未公開のエリアや、新たに待ち受ける異形のクリーチャーたちが次々と明かされます。消息を絶った妹・アンナを探し出すため、キャロラインは予期せぬ協力者と手を組み、即席で作り上げた強力な武器を手に、命がけの戦いへと挑みます。

悪夢のような“裏の世界”と現実との境界が曖昧になっていく中、世界そのものを脅かすさらなる恐怖が姿を現します。

(C) Dual Effect Games. Developed by Dual Effect Games. Published by PQube Limited. Licensed to and published by Soft Source Pte Ltd

秘密に満ちた町

チリ南部の辺境に位置する小さな町「ヴィラ・ヘス」は、地元の鉱業と漁業によって支えられており、多くの住民はワイルドバーガー＆ヘス水産加工工場の輸出に生活を依存しています。そのため、閉ざされたこの共同体では厳しい状況の中、聖母ルシアと彼女の姉妹団による霊的な導きが人々の支えとなってきました。

妹アンナが連れ去られた後、キャロラインは人気のないこの町で目を覚まし、不穏な空気に包まれた数々の場所を探索していくことになります。



廃れた壮麗さを残すルシア修道院、荒れ果てた娯楽施設ガレリア・ルナ・ショッピングモール、重々しい雰囲気が漂う墓地の霊廟、そして不気味な沈黙が支配する廃校となった高校の廊下……彼女を待ち受けるのは、平穏とは程遠い世界です。

新たな脅威、そして強力な武器

探索を進める中で、キャロラインはこの町に自分以外の存在がいることに気づきます。



拷問を受けた狂信者たち、四つ足で這い回る刃物のような怪物、そしてフジツボのような腫瘍に覆われた異形の存在が、通気口を這いずり回りながら彼女を狙っています。

しかし、真に恐ろしいのは“裏の世界（Other Side）”の奥深くに潜む、圧倒的な力を持つ存在たちです。彼らと対峙するには、火力だけでは乗り越えられない試練が待っています。

幸いにも、キャロラインの武器は大幅に強化されています。

連続して鋭利な釘を発射できるオートマチック・ネイラー、三連装の銃身で大型クリーチャーさえ吹き飛ばすハンドキャノンなど、強力な装備が彼女の生存を支えます。

さらに、戦闘中に瞬時に武器を切り替えられるクイックセレクト機能や、武器の性能をさらに引き上げる強化パーツも登場。かつてない危機を乗り越えるための準備は整っています。

信じられるのは、いったい誰なのか？

修道院にたどり着いたキャロラインたち姉妹を待ち受けていたのは、マザールシアの巧妙な罠でした。彼女は祖父ノア・モリセットと交わした、おぞましい契約の正体を明かします。



だが、ルシアの真の狙いは何なのか？ アンナに何をしようとしているのか？



そしてなぜ、キャロラインの身体は粗雑な針で無数に貫かれているのか――？

謎が深まる中、キャロラインは死者の書を求めて彷徨う魔術師ジョセフ、そして米政府の極秘任務に従事する元兵士ミゲルという2人の男に出会います。

それぞれが決して語られない過去を抱えながらも、頼れる者がいないキャロラインは、不本意ながらも彼らと手を組み、真実を追い求めることを決意します。

タイトル： Tormented Souls 2（苦悶の魂 2）

対応機種： PlayStation5

発売日： 2026年1月22日（木）予定

ジャンル： サバイバルホラー

希望小売価格： 4,800円（税別）

対応言語: こちらのタイトルは日本語、英語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、韓国語字幕に対応しております。

『Tormented Souls 2 ”トーメンテッド・ソウルズ＝苦悶の魂 ”』について

ワイルドバーガー病院での悪夢のような出来事を乗り越えたキャロライン・ウォーカーは、妹アンナとの平穏な日常を取り戻そうとしていた。



しかしその願いも虚しく、アンナは暴力と死の幻視に苛まれ、次第に現実へと具現化していく不気味な絵を描きはじめる――。

妹を呪いのような苦しみから解放するため、キャロラインは南チリの山奥に佇む人里離れた町ヴィラ・ヘス、そしてその奥地に存在する謎めいた診療施設へと旅立つ。



だが、穏やかな笑顔を浮かべるその施設の職員たちの裏には、おぞましい真実が隠されていた。

姉妹は再び、想像を絶する新たな悪夢の渦中へと引きずり込まれていく――。

ヴィラ・ヘスへようこそ

不気味な修道院、廃墟と化したショッピングモール、静寂に包まれた廃校など、町の中に点在する多種多様なロケーションを探索。ーーそのすべてが、プレイヤーに緊張感と発見を与える。

運命を書き換えろ

キャロラインは超能力を駆使して、現実と「裏の世界（Other Side）」を行き来しながら、過去を改変し現在を変えることで、恐怖の中に新たな道を切り開いていく。

生き延びるための戦い

ネイラーやチェーンソーなど、即席で作られた武器を使って恐怖に立ち向かえ。

戦闘中に素早く武器を切り替えられるクイックセレクト機能により、より戦略的なアクションが可能に。

脳を刺激する謎解き

アイテムの観察・操作・組み合わせを駆使して隠された情報を暴き出し、環境との繋がりを読み解きながら複雑に構成されたパズルに挑戦。

死がすぐそばに！

這い寄る刃の怪物や、重装甲の異形の巨躯――

次々と襲い来る新たな敵、そして巨大ボスとの死闘が待ち受ける。知恵と勇気でこの地獄を乗り越えろ。

謎に包まれた物語

陰謀と衝撃の展開が重なり合う、複層的なストーリー。

それぞれに思惑と秘密を抱える登場人物たちと出会い、時に協力しながら、真実の断片を集めていく。

プレイスタイルを選択可能

90年代のサバイバルホラーを彷彿とさせる固定カメラと制限付きセーブ、タンク操作で没入感を追求するか、カジュアルプレイヤー向けのアシストモードで物語に集中するか、自分に合ったスタイルでプレイが可能。

Soft Source Publishingについて

Soft Source Pte Ltd(https://www.softsourcepublishing.com/)はシンガポールに拠点を置くパブリッシャーで、国際的なゲーム開発者やパブリッシャーからアジア向けにプレミアムなローカライズコンテンツを提供することに注力しています。最近では、『Sorry We’re Closed』や『Universe For Sale』、そして『Gloom Punks』や『Berserk Boy』など、さまざまなゲームを発売・リリースしています。

Follow Soft Source on X (@SSourcePublish(https://x.com/SSourcePublish)), YouTube (Soft Source Publishing(https://www.youtube.com/@softsourcepublishing)), Instagram (@softsourcepublishing(https://www.instagram.com/softsourcepublishing/)), Facebook (@softsourcepublishing(https://www.facebook.com/softsourcepublishing/))

＊上記の情報は現プレスリリース発行日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ:

Soft Source Pte Ltd (担当: pr@softsource.sg もしくは

Natalyn Soh | Community and PR Executive at Soft Source、natalyn@softsource.sg まで)

販売に関するお問い合わせは、sales@softsource.sg までご連絡ください。