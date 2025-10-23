2025Ç¯¤Î¡Ø½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¹Ã»Ò±à¡Ù¤ò3»þ´ÖÆÃ½¸ÊüÁ÷¡ª¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Î½ñÆ»²È ÀÄÌøÈþÀð¤µ¤ó¤«¤é¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå¡ª
ÆüËÜ¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â½¨·ûÌÀ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¾ðÊó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Øsatonoka 4K/TV¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¤µ¤È¤Î¤«¡¡CATV420ch/401ch¡¡¤Û¤«¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÃÏ°è¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³ÆÃÏ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òÊÔÀ®¡¦ÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2025Ç¯7·î¤Ë°¦É²¸©»Í¹ñÃæ±û»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè18²ó ½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¹Ã»Ò±à¡×¡¢8·î¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¹Ã»Ò±àinEXPO¡×¤ò¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ10·î26Æü(Æü)Í¼Êý6:00～¤è¤ë8:55¤ËÆÃ½¸ÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C)½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¹Ã»Ò±à¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡Ö½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¹Ã»Ò±à¡×¤Ïsatonoka¤Ç¤â7·î27Æü(Æü)¤ËÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤¿¡¢Á´¹ñ¤Î½ñÆ»Éô¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢½ñ¤È±éµ»¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦Á´¹ñÂç²ñ¡£2008Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢ËèÇ¯°¦É²¸©»Í¹ñÃæ±û»Ô¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢100¹»¤òÄ¶¤¨¤ëÍ½Áª±þÊç¤ÎÃæ¤«¤éËÜÀï½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤¿Ìó20¹»¤¬½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âè18²óÂç²ñ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌÏÈ¤Î£±¹»¤ò²Ã¤¨¤¿21¹»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢º£Âç²ñ¤Î¾å°Ì5¹»¤È³«ºÅÃÏ¤òÂåÉ½¤·¶¥µ»¤ÎÈ¯¾Í¹»¤Ç¤â¤¢¤ë°¦É²¸©Î©»°Åç¹âÅù³Ø¹»¤ò²Ã¤¨¤¿6¹»¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëÆÃÊÌÂç²ñ¡Ö½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¹Ã»Ò±àinEXPO¡×¤â8·î21Æü(ÌÚ)¤Ë³«ºÅ¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¤«¤é½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ósatonoka¤Ç¤Ï¡¢½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¹Ã»Ò±à¡ÖÂç²ñ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¡×¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈÈÇ¡×¤½¤·¤Æ¡ÖEXPOÂç²ñ¡×¤È¡¢¹â¹»À¸¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÌ©Ãå¼èºà¤·¤¿±ÇÁü¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£½ñÆ»¤òÄÌ¤¸¤¿¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ¤Î»Ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÖEXPOÂç²ñ¡×¤Î¿³ºº°÷¤Ë¤Ï¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬»²½¸¡ª
Ãæ»³½¨À¬¤µ¤ó¡¢EXILE TAKAHIRO¤µ¤ó¡¢DJ KOO¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ½ñÆ»²È¤Î»ç½®¤µ¤ó¡¢½ñÆ»²È/VR½ñÆ»¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÀÄÌøÈþÀð¤µ¤ó¡£
¤Ê¤ª¡¢ÀÄÌøÈþÀð¤µ¤ó¤Ï2022Ç¯¤«¤é½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¹Ã»Ò±à¤ÎÂç²ñ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜÂç²ñ¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë½ñÆ»²È¤Ç¤¹¡£
(C)½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¹Ã»Ò±à¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¤Þ¤¿9·î¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢É®Ê¸»ú¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äVR¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë½ñÆ»¤ÎÉáµÚ¤Ë¤Þ¤¤¿Ê¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ósatonoka¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢ÀÄÌøÈþÀð¤µ¤ó¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
ÀÄÌøÈþÀð¤µ¤ó¡Ö»ä¼«¿È¤¬½ñÆ»²È¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤ÊÂç²ñ¤Ç¤¹¡×
Q.Âè18²óÂç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
º£Ç¯¤âËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Âç²ñ¤Ç¤·¤¿¡£Ç¯¡¹¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÆÃ¤Ëº£²ó¤Ï£Å£Ø£Ð£ÏÏÈ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¤É¤Î³Ø¹»¤â¼ã¤µ°î¤ì¤ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÉ½¸½¤Ç°ìÁØµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±éµ»¤ÎÇ÷ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É®Àè¤ä¿ÈÂÎ¤ÎÆ°¤¡¢»æÌÌ¹½À®¤Ê¤ÉÆü¡¹¤Î´ðÁÃÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤¬¿ï½ê¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ»½ÑÌÌ¤Ç¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Q.ÀÄÌø¤µ¤ó¤ÏÂçºåÉÜ¤Î¤´½Ð¿È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¹Ã»Ò±àinEXPO¡×¤Ï¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÃÏ¸µÂçºå¤Ç¡Ö½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¹Ã»Ò±à in EXPO¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÊý¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò
ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¡¢´¶³´¿¼¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Î©¤Á¸«¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤ÎËþ°÷¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î±éµ»¤äµ»½Ñ¤Î¹â
¤µ¤¬Âç¤¤¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¾¡¤·¤¿¾¾ËÜµÂ¥±ºê¹â¹»¤Ï°µ´¬¤Î´°À®ÅÙ¤Ç¡¢»°Åç¹â¹»¤â¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿ー¤Î
½Å°µ¤ä¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤òÆ²¡¹¤È¾è¤ê±Û¤¨¤¿»Ñ¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉñÂæ¤ËÄ©¤à¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë
ÀÄ½Õ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°ì½Ö°ì½Ö¤¬´ÑµÒ¤Ë¶¯¤¤´¶Æ°¤ò»Ä¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿³ºº°÷¤ÎÀèÀ¸Êý¤«¤é¤â²¹
¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Îò»ËÅª¤ÊÂç²ñ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇ®µ¤¤òÀä¤ä¤µ¤º¡¢À»ÃÏ¡¦»Í
¹ñÃæ±û»Ô¤Ç¤ÎËÜÂç²ñ¤â¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Q.ÀÄÌø¤µ¤ó¤Ï2022Ç¯¤«¤é½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¹Ã»Ò±à¤ÎÂç²ñ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç²ñ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¹Ã»Ò±à¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤¬½ñÆ»²È¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤ÊÂç²ñ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÂç²ñ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È¯É½¤Î¾ì¤äÌÜÉ¸¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½ñ¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¹â¹»À¸Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê´õË¾¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜÃæ¤Ø¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ø¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¹Ã»Ò±à¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q.ÀÄÌø¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅÁÅý¤È³×¿·¡×¤òÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢VR¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£VR¤òÄÌ¤¸¤¿³èÆ°¤Ø¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
VR¤äAI¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÁÏÂ¤¤ÎÉý¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ¬¤Ç»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ·Á¤Ë¤Ç¤¤ë´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢IT¤ä°Û¶È¼ï¤È¤Î¸òÎ®¤âÁý¤¨¡¢¶µ°é¡¦¸¦µæÊ¬Ìî¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ñÆ»¤ÈVR¤Ï°ì¸«¡¢ÁêÈ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Í»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç½ñ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÆü¡¹¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q.º£¸å¡¢ÀÄÌø¤µ¤ó¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯¡Ö½ñÆ»¡×¤Î»Ñ¤ä¡¢³èÆ°¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸½ºß¤Î½ñÆ»¤ÎÀ¤³¦¤âÌ¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤Î»²²Ã¤¬¤è¤ê½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¬¤¤»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡Ö½ñÆ»¤ò³Ú¤·¤àÊ¸²½¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¡ÖÅÁÅý¤È³×¿·¡×¤ò¼´¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤É½¸½¤òÄÉµá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î½ñÆ»Ê¸²½¤ò¼¡À¤Âå¤Ø·Ò¤°³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q.ºÇ¸å¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¸«±þ¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£ÉñÂæ¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤äºîÉÊ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Áª¼ê¤Î½¸Ãæ¤·¤¿´ãº¹¤·¤äÂ©¸¯¤¤¡¢É®Àè¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¤Ã¤È¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
¢¡ÈÖÁÈÌ¾¡§¡ÚÆÃ½¸¡Û½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¹Ã»Ò±à ¡¡Ì´¤Ø¤Îµ°À×
¢¡ÊüÁ÷Æü»þ¡§10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë6:00～¤è¤ë8:55
ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¾ÜºÙ
Âè18²óÂç²ñ¡¡¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¡¡¡¡¡¡§¤è¤ë6:00～7:00
2025¥É¥¥å¥á¥ó¥È ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§¤è¤ë7:00～8:00
EXPOÂç²ñ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§¤è¤ë8:00～8:55
¢¡À©ºî¡§»Í¹ñÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó
¢¡À©ºî¶¨ÎÏ¡§JWAY¡¢¥Æ¥ì¥Ó¾¾ËÜ¡¢CCN¡¢¥¹¥¿ー¥¥ã¥Ã¥È¡¢ÆüËÜ³¤¥±ー¥Ö¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¤Á¤å¥Ô£Ã£Ï£Í¡¢¥Ïー¥È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯
¡Ê¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó420ch/401ch¡¡¤Û¤«¡Ë
https://www.satonoka.jp/
ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢24»þ´Ö365ÆüÊüÁ÷¤¹¤ë¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥ÓÈ¯¡¢ÃÏ°è¾ðÊó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£
satonoka¡Ê¤µ¤È¤Î¤«¡Ë¤Ï¡Ö¶¿(¤µ¤È)¤Î¹á(¤«¤ª¤ê)¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿ÈÖÁÈ¤òÃæ¿´¤ËÊÔÀ®¡£
¡È¤¢¤Ê¤¿¤¬¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÃÏ°è¤Î¿·Á¯¤Ê¾ðÊó¤Ë¤¤Ã¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¡ª¡È
ÇÛ¿®¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó»ö¶È¼Ô¿ô¡§Á´¹ñ93¼Ò¡¡¡¡»ëÄ°²ÄÇ½À¤ÂÓ¿ô¡§338ËüÀ¤ÂÓ(2025Ç¯10·î¸½ºß)
¡Ösatonoka 4K¡×¡Ösatonoka TV¡×¤ò»ëÄ°²ÄÇ½¤Ê¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢ ÀìÍÑ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥åー¥Êー¤ò¤´¼«Âð¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ösatonoka 4K¡×¤ò4K´Ä¶¤Ç¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï4KÂÐ±þ¥Á¥åー¥Êー¤Î¤´ÍøÍÑ¤È4KÂÐ±þ¥Æ¥ì¥Ó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡ÊJ:COM¤Ç¤Ï420ch¤¬satonoka 4K¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡Ösatonoka TV¡×¤Ïsatonoka 4K¤ÈÆâÍÆ¤ÏÆ±ÍÍ¤Ç¡¢2K¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¤»ëÄ°ÊýË¡¤È»ëÄ°²ÄÇ½¤Ê¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.satonoka.jp/list/
¡ãÆüËÜ¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
https://www.jdserve.co.jp
2000Ç¯4·îÀßÎ©¡£ÆüËÜ½é¤Î¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¸þ¤±¥Ç¥¸¥¿¥ëÊüÁ÷ÇÛ¿®»ö¶È¤ò¼´¤È¤·¤Æ¡¢¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¸½ºß¤ÏÃÏ¾å¸÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÍÑ¤¤¤¿CS¥Ç¥¸¥¿¥ëÊüÁ÷¡¢BS¥Ç¥¸¥¿¥ëÊüÁ÷Åù¤òÁ´¹ñ¤Î¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó»ö¶È¼Ô¤ËÇÛ¿®¡£2023Ç¯ÅÙ¤è¤êÆ±¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·Á´¹ñ¤Ë¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹ ¥ª¥·¥Ó¥åー¡×¡¢¡ØÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ä¤Ê¤²¤ë¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ù¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤ËÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë»ñ¤¹¤ë³èÆ°¤È¤·¤Æ¡Ösatonoka¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢VOD¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¤ß¤ë¥×¥é¥¹¡×¡¢ID¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó»ö¶È¼Ô¤Î²ÝÂê²ò·è¤ä¥µー¥Ó¥¹³È½¼¤Ë·Ò¤¬¤ë¶ÈÌ³»Ù±ç¤òÉý¹¤¯Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£