閃光ライオットのファイナリストで長野発4ピースバンドのハッピーセットが、高校生の頃より温めてきた大切な一曲『記憶』をリリース！同日に地元で自身の記憶を辿ったミュージックビデオを公開。

8/7(木)にZepp DiverCity(TOKYO)で行われた閃光ライオット2025のファイナリストで、長野発の4ピースバンドであるハッピーセットが、高校生の頃より温めてきた大切な一曲「記憶」を本日10/22(水)配信リリース。また、20時にミュージックビデオを公開した。

本楽曲は"一度きりの青春に悔いを残したくない"という思いを歌った、メンバーが高校生の時に制作した曲。閃光ライオット2025のファイナルステージでも披露し、印象的なイントロのフレーズと四つ打ちのビートで会場を盛り上げた。高校を卒業して様々なことを振り返る時間を過ごし、同時にライブでも育ててきたハッピーセットにとって大切な一曲で、満を持してこのタイミングでリリースすることとなった。レコーディングを重ねる中で、コーラスアレンジやキメなど、楽曲のアレンジが濃くなっていったことで、当時を知る人にとっても新しさを感じられる作品になったであろう。

ミュージックビデオのメガホンを取ったのは、前作から続投でアフガンRAY氏(HiVE inc.)。メンバーの地元である長野県小諸市で、実際に思い出がある各地を巡る形の、今までとは一味違うテイストの作品に仕上がった。

▼Vo/Gt ちゃん7のコメント

うまく言葉にできない感情や、忘れられない後悔、青春の記憶を、今この瞬間の想いとしてまっすぐ届ける気持ちで歌っています。聴く人の心のどこかに少しでも触れられたら、それだけでいいと思いながら作り上げましたので、沢山の人に届くことを願っています！

▼プロフィール

ハッピーセット

Vo/Gt.ちゃん7、Gt.ゆゆうし、Ba.あいな、Dr.ひよりによる4ピースバンド。

長野県出身で軽音部をきっかけに結成され、現在は高校を卒業し拠点を東京に移し活動中。

ちゃん7が持つパワフルな歌声、ゆゆうしのテクニカルなギタープレイ、それを支えるリズム隊により形成される、青春感溢れるロックな楽曲が最大の武器。その青春さはステージ上で顕著となり、長野県の軽音部にとって目指す先にあるPOWERLIVEでは、2024年の大会で最優秀賞に輝く。

音楽の甲子園「閃光ライオット2024」では、三次ライブ審査まで進出、そして今年も「閃光ライオット2025」に挑戦し、ファイナリストに選ばれた。現在は長野県の枠を越え、東京や名古屋、仙台など遠征も積極的に行う。

X：https://x.com/happy_setto4

TikTok：https://www.tiktok.com/@happy_setto4

Instagram：https://www.instagram.com/happy_setto4/

YouTube Channel：https://www.youtube.com/@happysettoband

▼リリース情報

2025年10月22日リリース

Digital Single

「記憶」

配信リンク：https://orcd.co/kioku

ミュージックビデオ

2025年10月22日20:00公開

「記憶」

YouTubeリンク： https://youtu.be/FtFKp5EGB10