エネディム、本田技研工業株式会社から出資を獲得

エネディムが、永久磁石もレアアース（金属元素）も不要な次世代スイッチト・リラクタンス・モーター（SRM）駆動技術を発表

オンタリオ州ハミルトン--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- エネディム（以下「エネディム」）は、次世代スイッチト・リラクタンス・モーター（SRM）、電動パワートレイン、およびパワートレイン制御技術を開発するテクノロジー企業です。同社はこのたび、本田技研工業株式会社（以下「ホンダ」）からの出資を発表しました。ホンダは、グローバル・オープン・イノベーション・プログラム「Honda Xcelerator Ventures」を通じて、革新的なスタートアップ企業への投資を行っています。 今回の新たな出資は、エネディムの特許取得済みモーター技術の開発を加速させ、事業拡大を進めるために活用されます。

エネディムは、カナダ・オンタリオ州ハミルトンにあるマクマスター・イノベーション・パークに本社を構えています。同社は、マクマスター大学マクマスター自動車資源センター（MARC）のカナダ卓越研究主席教授であるアリ・エマディー博士とその研究チームによって開発された70件を超える特許および特許出願中の関連発明を保有しています。また、レアアースを一切使用しない電動モーターの開発にも注力しています。さらに、エネディムのチームは、従来の方法と比べてごく短時間かつ低コストで電動モーターを設計できる革新的なデジタル化プラットフォームを開発しています。

エネディムの創業者であり、社長兼最高経営責任者（CEO）であるアリ・エマディー博士は次のように述べています。「エネディムは、SRMが持つ可能性を再定義しました。私たちは、独自のモーター構成、最先端の制御戦略、そして包括的な設計最適化を通じて、SRMが抱えていた従来の制約を克服しました。当社の高性能モーターは、静粛性に優れ、高効率かつ高出力で、スケーラブルな設計を実現しています。」さらに、エマディー博士は次のように付け加えています。「ホンダが当社のモーター技術の可能性を評価してくださったことを大変うれしく思います。ホンダとのパートナーシップをさらに深め、戦略的投資家として迎えられることを心から楽しみにしています。」

本田技研工業株式会社の執行役常務である小澤学氏は、次のように述べています。「エネディムは、レアアース素材を一切必要としない革新的なSRM技術を有しています。現在の多くの電動推進用モーターは、レアアース金属を用いた永久磁石を使用しており、それらは高価で環境負荷も大きいのが現状です。エネディムのモーターは永久磁石を使用しておらず、ホンダはその将来性に大いに期待しています。」

エネディムについて

エネディムは、マクマスター大学発の技術系スタートアップ企業です。当社はカナダのオンタリオ州ハミルトンのマクマスター・イノベーション・パークを本拠としています。当社のビジョンは、斬新な電気モータードライブ技術、制御、デジタル化技術を通じて、電気モーターと電動パワートレインの費用を大幅に削減し、電動化に新たなパラダイムをもたらすことです。エネディムはまた、電動モーター市場を1つずつ変革することで地球を救うことを目指しています。エネディムの詳細については、https://www.enedym.com をご覧ください。

本田技研工業株式会社について

1948年に設立されたホンダは、東京に本社を置くグローバル・モビリティ企業です。同社は持続可能で安全な社会を実現するために、2050年までに環境への負荷をゼロにし、全世界でホンダの二輪車・四輪車が関与する交通事故死者ゼロを達成することを目指しています。これらの目標の達成に向けて、ホンダはグローバル・オープン・イノベーション・プログラム「Honda Xcelerator Ventures」を通じて、革新的なスタートアップ企業の発掘、協業、そして投資を継続して行っていきます。

※Honda Xcelerator Venturesは、スタートアップ企業とホンダの協業を促進するために設立された、ホンダのグローバル・オープン・イノベーション・プログラムです。本グローバル・プログラムは、本田技研工業株式会社の子会社であるホンダ・イノベーションズ株式会社が主導しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

