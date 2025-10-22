フェーブ作家と焼き菓子店が贈る、限定ビスケット缶が登場！Feves × Fairycake Fair『クリスマスのちいさな物語』10/28(火)よりオンライン先行・11/1(土)より店頭で開催

有限会社コンテンポラリープランニングセンター

カップケーキとビスケットの店「Fairycake Fair〈フェアリーケーキフェア〉」は、フランスの伝統的な豆人形“フェーブ”の作品を手がける陶芸アーティスト「Feves〈フェーブス〉」とともに、特別なクリスマスコラボレーション『クリスマスのちいさな物語』を開催します。

◆ Feves × Fairycake Fair『クリスマスのちいさな物語』

Feves × Fairycake Fair『クリスマスのちいさな物語』「“星降る夜のおやすみフェーブ” ビスケット缶」

■販売開始：オンライン先行発売 2025年10月28日(火)20時半・店頭発売 2025年11月1日(土)

■販売期間：～2025年12月25日(木) 予定

■販売場所：フェアリーケーキフェア全店（グランスタ東京店／ルミネ新宿店／渋谷・東急フードショー店／オンラインショップ）

＊金額は全て税込価格です。＊販売場所の明記が無い商品は、店舗とオンラインショップ両方で発売いたします。

＊数量限定のため、なくなり次第終了となります。＊仕様・期間は予告なく変更する場合がございます。

“星が降る夜に、そっと願いをかけて夢を見る”──

眠りにつく瞬間の穏やかで安らぎに満ちたひとときをモチーフに、本コラボレーションで生まれたFevesの作品『おやすみフェーブ』。その作品の世界をお菓子や刺繍小物で広げ、「星降る夜のおやすみフェーブ」シリーズとしてホリデーシーズンに新登場。贈る人にも、受け取る人にも、“食べて残る、二重の幸せ”。フェーブと焼き菓子が贈る“小さな幸せ”のクリスマスギフトが、そっと心を包みます。

◆「小さなもの」への想いから始まったコラボレーション

Feves『おやすみフェーブ』

フェーブとは、フランスで新年やお祝いごとで親しまれてきた“幸運を呼ぶ小さな陶器”。

手のひらにのる小さな“フェーブ”に願いを込めて作りあげるFevesの繊細な陶芸作品と、フェアリーケーキフェアのひとくちで笑顔になる手づくり焼き菓子。どちらも「小さなものに宿るしあわせ」を大切にしています。その共通の想いから生まれたクリスマスコラボレーション。この冬、フェーブとお菓子が響きあい、心に明かりがやさしく灯る“ちいさな物語”を届けます。

◇ クリスマスのちいさな物語 ◇

星が降る夜に、そっと願いをかけて夢を見る。

そんなやさしい時間をとじこめた、フェーブ作家と焼き菓子店の特別なコラボレーション。

眠りにつく前にひらかれる小さな物語。

星空のもとで出会うキャラクターたちは、それぞれに夢を抱き、物語を紡いでいきます。

甘いお菓子とともに広がるのは、ひとりひとりの心に寄り添う、クリスマスのファンタジー。

「“星降る夜のおやすみフェーブ” ビスケット缶」

◆ 星の光と夢のぬくもりをつなぐやさしい時間を表現したお菓子とグッズ展開

ビスケット缶

ビスケット缶と刺繍巾着セット

フィナンシェと紅茶の刺繍ポーチセット

レターセット

“Bonne etoile (よい星のもとで)”, “Bonne nuit (おやすみなさい)”。

Fevesが小さく綴ったそのふたつの言葉をモチーフに、星の光と夢のぬくもりをつなぐようなお菓子たちが生まれました。“Bonne nuit”は「今日も穏やかで眠れるように」という祈り。“Bonne etoile”は「あなたの星が幸せを照らしますように」という願い。フェーブとお菓子が出会ったとき、手のひらのなかにひとつの物語がひらきます。

星空と夢の物語が広がるビスケット缶をはじめ、寝具のような包まれる優しさを感じる巾着やポーチ、言葉を小さく包んで贈りものに添えたいレターセットなど、“食べて残る、二重の幸せ”を提案するクリスマスギフトシリーズです。

【商品ラインナップ】（全5アイテム）

■星降る夜のおやすみフェーブ、“夢のかけらと星空の小さな物語”がひらくビスケット缶

“星が降る夜に、そっと願いをかけて夢を見る”── 星空と夢の世界、やさしい眠りの時間が描かれた、そんな穏やかなひとときをお菓子で表現したクリスマス限定ビスケット缶。缶の中央には、Fevesの作品『おやすみフェーブ』がまるで「オヤスミ」と語りかけてくるよう。缶の側面には、小人がキッチンでクッキーを作り、猫やファントムたちが星を追いかけて遊んでいて、こぼれ落ちた星屑をそっと拾うジンジャーマン。角度を変えるたびに、星の光と夢のぬくもりをつなぐ小さな物語が進んでいきます。

エンボス加工を施した表面は、凹凸をツヤっと輝かせて陶器の立体感を感じられるよう細部までこだわり、星のドローイング部分は、あえてインクをのせず、缶の地金そのもので星の瞬きを表現。星の瞬きと夢うつつな空気をそのままとじこめたようなデザインに仕上げています。

食べ終わったあとも、紅茶入れや小物入れなど、ちいさなしあわせが宿る"小さな箱"として、ひとりの時間にも、誰かと分け合うひとときにも寄り添います。

ー ビスケットの紹介（全5種・10枚入）ー

缶を開けると広がるのは、Feves作品のキャラクターや星のモチーフを食べられるビスケットとして再現。発酵バター、カカオ、アールグレイを使用した風味豊かなビスケットを5種類詰め合わせました。やさしい甘みとサクっと心地よい食感が織りなすシンプルで上品な味わいが楽しめます。

・ほしさんのレモンアイシングビスケット

瀬戸内レモンアイシングをのせた甘酸っぱい一枚。Fevesの陶芸作品を型抜いた星のかたち。

・おやすみフェーブの発酵バタービスケット／みかづきさんの発酵バタービスケット

発酵バターの芳醇な風味が引き立つ、シンプルかつ贅沢な味わい。ざっくりとした心地の良い食感。

・カカオビスケット

カカオとバターの豊かな風味とサックリ食感。チョコレートのような素材が織りなす至福の味わい。

・アールグレイビスケット

紅茶の華やかな香りとバターのコクが優雅なひとときを演出。ティータイムにぴったりの一枚。

《商品概要》

◇商品名称：“星降る夜のおやすみフェーブ” ビスケット缶

◇販売価格：2,500円（税込）

◇商品URL：https://fairycake.jp/products/10810195

■やさしく包んで贈る“星空と夢の小さな世界”、ビスケット缶と巾着のセット

ビスケット缶と刺繍巾着を組み合わせたセット。やわらかな布に、星降る夜の風景の刺繍をあしらい、小さな幸せをやさしく包み込むイメージした巾着です。まるで寝具のようなやさしい質感で、包み込むような安心感があります。贈りものだけでなく、包む時間そのものを特別にするアイテムです。旅先や仕事先、お出かけなど、インナーバッグとして便利。使うたびにうっとりする“小さな夢を包むギフト”です。

《商品概要》

◇商品名称：“星降る夜のおやすみフェーブ” ビスケット缶と刺繍巾着のセット

◇販売価格：4,500円（税込）

◇取扱店舗：フェアリーケーキフェア（ルミネ新宿店／渋谷・東急フードショー店／オンラインショップ）

◇商品URL：https://fairycake.jp/products/10810196

■日常に持ち歩ける“小さな夢”、おやすみフェーブの刺繍ポーチセット

“星降る夜のおやすみフェーブ”を描き下ろした刺繍ポーチに、ふんわり焼き上げた香ばしい「フィナンシェカップケーキ」と、香り高いTEAPONDの紅茶「クリスマスストーリー」を添えました。夢へつづくやさしい時間を感じられるような、甘い香りとともに届けるティータイムセットです。しっとり生地の中に感じるバターのぬくもりと、紅茶の深い香りが、静かな幸福をゆっくりと広げてくれます。

刺繍ポーチは、サラサラと手触りの良い質感でまるで小さな枕のようなフォルム。手のひらに収まるその姿は、いつもそばに置いておきたくなる“小さな夢の入れもの”。お菓子を味わったあとも、日常使いで持ち歩けるアイテムです。小さなプレゼントにもぴったり。

《商品概要》

◇商品名称：“星降る夜のおやすみフェーブ” フィナンシェカップケーキと紅茶・刺繍ポーチのセット

◇販売価格：2,300円（税込）

◇セット内容：刺繍ポーチ×1個、フィナンシェカップケーキ×2個、TEAPOND紅茶「クリスマスストーリー」（2バッグ入）×1袋

◇商品URL：https://fairycake.jp/products/10810197

■言葉で伝える“星のメッセージ”、あたたかな気持ちに包まれるレターセットBOX

大切な人へ気持ちを届ける、クリスマス限定のレターセット。おうちの形をした便箋には、Fevesのモチーフを添えて、やさしいぬくもりのあるデザインに仕上げました。“言葉で贈る小さな物語”として、ギフトに添えるのもおすすめです。

《商品概要》

◇商品名称：“星降る夜のおやすみフェーブ” レターセット

◇販売価格：販売価格：1,430円（税込）

◇セット内容：ミニ便箋2種×各5枚、ミニ便箋2種×各2枚、封筒×5枚

◇取扱店舗：フェアリーケーキフェア オンラインショップ限定

◇商品URL：https://fairycake.jp/products/10810198

■「クリスマスのちいさな物語」をすべて詰めた、FevesとFairycake Fairの“シーズングリーティングの贈りもの”。

今回のクリスマスに合わせて制作されたFevesの陶器作品を含む、特別なコンプリートセット。ビスケット缶、紅茶、ポーチ、巾着、レターセットなど全コラボアイテムをひとつにまとめ、「クリスマスのちいさな物語」をかたちにした、フェーブスとフェアリーケーキフェアのシーズングリーティング・エディション（数量限定販売）です。

缶を開けると広がる星空の物語、食べたあとも残る陶器や布のやさしさ──。

手に取るすべての瞬間が、やさしい時間へとつながります。

陶器のぬくもりや繊細さを手のひらと指先で感じられるFeves作品。ひとつひとつの“ちいささ”の中に大きな世界が宿っているのをじんわりと感じられる、小さなちいさな陶芸作品。

本コンプリートセットでは、5種類のフェーブ作品の中から選ぶことができる、“食べて残る、二重の幸せ”がたっぷりと詰まったセット。いつもそばでやさしく寄り添う小さくてかわいい者たちが、ホリデーシーズンのティータイムを彩ります。

《商品概要》

◇商品名称：“星降る夜のおやすみフェーブ” 限定フェーブ作品付き！スペシャルコンプリートセット

◇販売価格：[A]13,500円 ／ [B]11,500円（税込）

◇発売日：2025年10月28日（火）20:30 ～

◇取扱店舗：フェアリーケーキフェア オンラインショップ限定

◇セット内容：フェーブ作品（5種類より選択）、ビスケット缶、フィナンシェカップケーキと紅茶・刺繍ポーチのセット、刺繍巾着、クリスマスレターセット×各1個

◇商品URL：[A] https://fairycake.jp/products/10810199 ／ [B] https://fairycake.jp/products/10810200

【Feves コメント】

「ハンドメイドならではの個体差に、お菓子との親和性を感じています。陶芸には、人の力だけではコントロールできない工程があり、その偶然の魅力は、手づくりのお菓子にも似ていると思います。同じように作っても、一つとして同じものができない。どちらもその表情のなかに、あたたかさが生まれています。今回は、そんなやさしさが感じられるこだわりの詰まったビスケット缶ができました。食べ終わったあともたのしめるように、季節感を出しすぎず、クリスマスが過ぎても飾っておきたくなるようなデザインを意識しています。大切な人への贈り物に、自分へのご褒美に、手にとっていただけたらうれしいです。 Bonne nuit!」 ― Feves（フェーブス）

【Profile】

◆ Feves | ﾌｪｰﾌ゛ｽ

2022年より陶芸を始め、フェーブの制作を軸に活動。

そこにいることをテーマに、すべてハンドメイドで制作しています。

・Instagram：https://www.instagram.com/_feves_/

◆ Fairycake Fair〈フェアリーケーキフェア〉

カップケーキとビスケットのお店。2007年グランスタ東京開業を記念して誕生。手づくりのおいしさにこだわり、イギリス伝統のカップケーキをおいしくたのしく仕上げたカップケーキを中心に、フレッシュな生バターサンドや、食感が心地よいビスケットを取り揃えています。素材と製造工程にこだわり、季節の恵みで生まれる、思わず笑顔溢れる見ても食べてもたのしいお菓子を一つ一つ手づくりで毎日できたてのおいしさをお届けします。

＜公式サイト（オンラインショップ）・SNS＞

・WEB：https://fairycake.jp/

・Instagram：https://www.instagram.com/fairycake_fair/

・X（旧Twitter）：https://x.com/fairycakefair

・Facebook：https://www.facebook.com/fairycakefair

【店舗情報】

■フェアリーケーキフェア グランスタ東京店

・場所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅八重洲地下中央口改札内（JR東京駅構内地下1階グランスタ東京 銀の鈴エリア）

・営業時間：平日・土 8:00～22:00 / 日・祝 8:00～21:00

■フェアリーケーキフェア ルミネ新宿店

・場所：東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ新宿 ルミネ1 B2

・営業時間：10:00～21:00

■フェアリーケーキフェア 渋谷 東急フードショー店

・場所：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷 東急フードショー１.（渋谷マークシティ 1階）

・営業時間：10:00～21:00

【会社概要】

会社名：有限会社コンテンポラリープランニングセンター

代表者：杉浦 幸

本社所在地：東京都渋谷区神宮前2-33-12 ビラビアンカ605

URL：https://www.cpcenter.net