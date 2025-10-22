歌役者9Lanaが“本気の声”を放つ！自身初、9Lana作詞の新曲『Only Way』、10/29リリース決定七色どころじゃない、“多重人格級”の声色で魅せる超高速ラップ！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

歌役者・9Lanaが、自ら作詞・作曲に関わった最新曲『Only Way』を発表した。

今回のテーマは「歌う理由」と「感謝」。9Lana自身の想いが詰まったリアルな言葉で綴られたリリックが、ディープなビートに乗って駆け抜ける。

サビで響くフレーズ“I don’t wanna stand out. I don’t feel like it.”は、9Lanaらしい等身大のメッセージがつづられている。ラップとボーカルがめまぐるしく切り替わり、聴くたびに人格が入れ替わるような“声の演技”が中毒性を生む。

SNSに先行公開されたインスト映像には、

「攻めすぎ！」「神曲確定」「ラップなの！？」「Rap?!?! i can‘t wait to hear this...」と国内外問わず期待のコメントが殺到している。

本日楽曲ティザー映像を発表し楽曲の一部が明かされた。

Only Way ティザー映像 → https://youtube.com/shorts/3iUhM9prnDU

Pre-add / Pre-save

さらに、アートワークも同時公開。

ストリート感あふれるアグレッシブな9Lanaを切り取った一枚が完成した。

『Only Way』は10月29日（水）配信開始。本日よりプレアド／プリセーブもスタート。

登録してくれた方には、ジャケットデザインを使った限定壁紙をプレゼントされる。

是非配信予約をしてリリースを心待ちにしてほしい。

Pre-add / Pre-save：https://smr.lnk.to/OnlyWay_PAPS

▼Only Way

2025.10.29 Wed. Digital Release

Lyrics：9Lana

Music：9Lana、GP

Pre-add / Pre-save：https://smr.lnk.to/OnlyWay_PAP

▼Discograhy

【MV】九尾 / 9Lana

https://www.youtube.com/watch?v=l70B7oRYKoo

【MV】BALALAIKA Acoustic Ver. / 9Lana

https://www.youtube.com/watch?v=SxyEC5tbo9o

【MV】「TURN OVER」/ 9Lana

https://www.youtube.com/watch?v=oYr-W71m2Is

【MV】プロポーズ/9Lana

https://www.youtube.com/watch?v=XPLkkdMFmco

【MV】チンチロリズム / 9Lana

https://youtu.be/RqK3bGxeH98

『Let me battle』9Lana (Prod.Giga & TeddyLoid) Music Video

https://www.youtube.com/watch?v=whTcBozYrOo

【MV】 BALALAIKA/9Lana

https://www.youtube.com/watch?v=S2Xu6_XWy4M&list=RDS2Xu6_XWy4M&start_radio=1(https://www.youtube.com/watch?v=S2Xu6_XWy4M&list=RDS2Xu6_XWy4M&start_radio=1)

9Lana Profile

歌役者9Lana。

9つの声質を操るカメレオンボイスの持ち主。

まるで楽曲の主人公が憑依したと思わせるほどの、“声”のコントロールは絶品。」。その中でも９Lana特有の「がなり声」は特に定評がある。2023年から自身オリジナル曲「右ポケット」「BALALAIKA」「GAME」の3曲を立て続けに配信リリースし2024年4月に大人気アニメのエンディングテーマを担当する形でメジャーデビューを果たす。その後着実にリリースを重ね、2025年3月には韓国の歌い手「AKUGETSU」とのコラボ楽曲「MONOLOG」をリリースし活動の幅を世界に広げつつある。特に、内緒のピアスのカバー曲「プロポーズ」ではビルボードジャパンソングスにランクインするなど海外で高い評価を受けている。

▼9Lana Official

HP：https://www.sonymusic.co.jp/artist/9Lana/

TikToK：tiktok.com/@9lana_2?is_from_webapp=1&sender_device=pc

X：https://x.com/9Lana2?s=20

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC7z-RiUCCbQqZPlqRgJtkPw

Ingtagram：https://www.instagram.com/9lana_staff/