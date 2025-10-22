レトロワグラース、柴咲コウ EP『邂逅』を本日リリース～主演ドラマ「スキャンダルイブ」の主題歌、「Awakening（feat. LITTLE）」MV も公開～

株式会社モブキャストホールディングス

株式会社モブキャストホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：藪 考樹）のグループ戦略「クリエイター共創経営」を共に推進する関連会社、レトロワグラース株式会社（代表：柴咲コウ）は、柴咲コウの EP『邂逅』を本日10月22日 (水) にリリースしました。

また、同日20 時には、収録曲「Awakening (feat.LITTLE)」の Music Video（以下、MV）を YouTube チャンネル「レトロワ ch.」で公開。本楽曲は、柴咲コウ主演の ABEMA オリジナルドラマ『スキャンダルイブ』の主題歌として、KICK THE CAN CREWの LITTLE 氏をフィーチャリングに書き下ろされたナンバーです。

来月よりスタートする全国 17 都市を巡るライブツアーでも、 “邂逅”をテーマに、本作の世界観をライブならではの演出でお届けいたします。

本日 EP『邂逅』をリリース、収録曲「Awakening (feat. LITTLE)」MV を「レトロワ ch.」で公開

本日10月22日 (水) に EP『邂逅』をリリースいたしました。

本作には新曲 4 曲のほか、RUI 名義にてリリースした「泪月 -oboro-」のセルフカバー、さらに柴咲コウ主演映画『ホリック xxxHOLiC』の主題歌である SEKAI NO OWARI「Habit」のカバーを含む全 6 曲を収録しています。

▼「邂逅」配信リンク

https://bio.to/Ko_Shibasaki

また、同日20時より収録曲「Awakening (feat. LITTLE)」の Music Video を、YouTube チャンネル「レトロワch.」にて公開いたしました。

本楽曲は、柴咲コウ主演の ABEMA オリジナルドラマ『スキャンダルイブ』の主題歌として書き下ろされたもので、KICK THE CAN CREW の LITTLE 氏をフィーチャリングに迎えたコラボレーション楽曲です。

ぜひご覧ください。

▼「Awakening (feat. LITTLE)」MV

https://youtu.be/GEUwTQU0JsA

11 月から全国 17 都市を巡るライブツアーがスタート－特別な“邂逅”のステージへ

EP『邂逅』を携え、全国 17 都市を巡るツアー「KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2025 ACTORʼS THE BEST ～邂逅～」がスタートします。本ツアーでは、“邂逅”をテーマに、本作の世界観をライブならではの演出で表現。観る者の感情を揺さぶるステージを届けます。

『ACTORʼS THE BEST』シリーズは、2023 年・2024 年に全国各地で SOLD OUT を記録し、好評を博した柴咲コウのライブツアー。今年はさらに規模を拡大し、東京・大阪・福岡をはじめ全国 17 都市での開催が決定しています。

▼「KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2025 ACTOR'S THE BEST ～邂逅～」詳細

URL：https://koclass.jp/special/tour2025_atb

また、EP リリースおよびライブツアー開催を記念して、UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU にて POP-UP STORE の開催も決定。会場では、EP 関連グッズの販売に加え、柴咲コウがディレクターを務めるサステナブルビューティーファッションブランド「MES VACANCES（ミヴァコンス）」のアイテムも展示いたします。

▼POP-UP STOTE 概要

https://www.universal-music.co.jp/shibasaki-kou/news/2025-10-14/

会社概要

会社名：株式会社モブキャストホールディングス

代表者：代表取締役 CEO 藪 考樹

所在地：東京都渋谷区東一丁目 26 番 30 号

事業内容：IP 投資育成事業

設立： 2004 年 3 月

URL：https://mobcast.co.jp/

会社名：レトロワグラース株式会社

代表者：代表取締役 柴咲コウ

所在地：東京都渋谷区

事業内容：エンタメ、コマース事業

設立： 2016 年 11 月

URL：https://lestroisgraces.jp/