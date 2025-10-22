ハルク財団、ケニア・キベラスラムの子ども100人を修学旅行へ招待

一般財団法人ハルク財団

一般財団法人 ハルク財団（所在地：東京都渋谷区、代表：ハルク君）は、ケニア・ナイロビにあるアフリカ最大級のスラム「キベラスラム」に暮らす子どもたち100人を対象に、修学旅行を実施いたしました。今回の取り組みでは、交通費や食事代、現地での活動費用などをすべて財団が支援。子どもたちはケニアの国立公園を訪れ、特別な1日を過ごしました。

｜アフリカ最大のスラム「キベラ」に生きる子どもたち

ケニアの首都ナイロビに位置するキベラスラムは、人口およそ50万人～100万人ともいわれる、アフリカ最大規模のスラム地域です。

狭く不衛生な環境に多くの人々が密集し、上下水道や電気などのインフラも整っていない状況の中、教育や医療の機会も限られています。

そんな環境で暮らす子どもたちは、日常的に貧困、病気、暴力といった困難に直面しながら生活している現状です。

｜ハルク財団の想いと取り組み

ハルク財団は、「命をつなぐ。」という理念のもと、世界各地の困難な環境に暮らす子どもたちに対して教育・福祉支援を行っています。

子どもたちに学びや遊びといった体験を届けることを目的に、今回の修学旅行を企画しました。

現地パートナー団体と連携し、キベラスラムに暮らす小学生～中学生の子どもたち100名を対象に、日帰りの修学旅行を実施。

移動のためのバス手配、現地での食事の提供、安全面のサポート、現地ガイドの手配など、すべての費用をハルク財団が負担しました。

｜国立公園で体験した「自由」と「笑顔」

キベラスラムに暮らす子どもたちには、子どもらしく過ごす時間や思いきり遊べる場所が不足しています。

今回の修学旅行では、ナイロビ郊外にある自然豊かな国立公園を訪れました。

遊具が設置された広場や、動物を間近で観察できるエリアなど、子どもたちは普段味わえない環境の中で、心から笑い、全身を使って遊ぶ時間を過ごしました。

その無邪気な姿を見て、私たちは改めて、教育や医療と並んで心の栄養となる体験の大切さを強く感じました。

ハルク財団は、今後も継続的に現地の教育支援と体験型プログラムを拡大し、夢を持てる子どもたちを育てる土壌づくりを進めてまいります。



▼ハルク財団への寄付はこちらから

https://congrant.com/project/hulkzaidan/14072/form/step1(https://congrant.com/project/hulkzaidan/14072/form/step1)



▼YouTube動画はこちら

https://youtu.be/RVB4GHDqA_c?si=yB2LIN0goFoKI4fZ(https://youtu.be/RVB4GHDqA_c?si=yB2LIN0goFoKI4fZ)

｜会社概要

会社名：一般財団法人 ハルク財団

代表者：ハルク君

所在地：〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア39F

設 立：2024年9月

HP：https://hulkzaidan.or.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/hulk_kun.official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@hulk_kun

YouTube：https://www.youtube.com/@hulk-kun6990/about

寄付・救援金： https://congrant.com/project/hulkzaidan/14072/form/step1