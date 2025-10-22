「IF Con Tokyo 2025」にNTTデータ株式会社がダイヤモンドスポンサーとして参画することを発表

「IF Con Tokyo 2025」について

株式会社LangGenius

株式会社LangGenius（本社：東京都中央区）は、AIカンファレンス「IF Con Tokyo 2025」を2025年10月24日（金）にベルサール汐留にて開催いたします。本イベントは、「未来を想像し、今日から行動する」を掲げ、AI技術が社会・産業に与える変化をともに探る場として企画されています。

株式会社LangGeniusは、テクノロジーと社会をつなぐ架け橋として、AI社会実装や産業変革、教育、人材育成、開発者コミュニティの共創を推進しています。

本カンファレンスでは、産業界・教育界・パートナー企業・顧客企業など、多様な立場からAIの可能性を多面的に議論します。

NTTデータ株式会社のご参画

このたび、NTTデータ株式会社がダイヤモンドスポンサーとして参画することとなりました。

なお、今回の発表にあたり、NTTデータ株式会社より以下のコメントを頂いております。

このたび、「IF Con Tokyo 2025」においてダイヤモンドスポンサーとして参画できますことを、心より光栄に存じます。

私たちは、株式会社LangGenius様、日本電子計算株式会社様とともに、「一般社団法人Dify協会」を設立いたしました。

本協会は、AIアプリケーション開発における次世代プラットフォーム「Dify」の普及・促進活動を通じて、日本の産業界の発展に寄与することを目的としています。

NTTデータは、設立メンバーとして、人とデータとAIをつなぐ架け橋となるソリューション「つなぎAI Powered by Dify」の提供を通じ、多様な企業・団体の皆様とともに、AIの社会実装とイノベーションの創出を推進しております。

本イベントでは、この「つなぎAI Powered by Dify」で培った知見をもとに、生成AIの駆使によって現場業務の変革に確かな手応えをもたらす、具体的な技術や運用の在り方についてご紹介いたします。

株式会社LangGenius様をはじめ、ご来場の皆様とともに、人とAIが共創する豊かな社会の実現に向けて、議論を深められることを心より楽しみにしております。

株式会社NTTデータ 社会基盤ソリューション事業本部

ソーシャルイノベーション事業部 事業部長

切山 俊介

NTTデータは、生成AIプラットフォーム「LITRON」やデジタル従業員などの先進ソリューションを通じて、AIを業務現場で“動かす”技術と運用力を備えています。

本セッションでは、「人とAI が“つながる”」瞬間を起点に、現場で実際に動作するAI・エージェント型ソリューションの設計・運用ノウハウを披露し、AI導入を伴走支援する力について語ります。



NTTデータをはじめとする参加企業の取り組みから、AIがもたらす価値創造の領域はさらに拡大していきます。

株式会社LangGeniusは、多様なパートナーと共に、人とAIが共創する社会の実現を目指してまいります。

「IF Con Tokyo 2025」の開催概要

NTTデータ株式会社について

- イベント名：IF Con Tokyo 2025- 開催日時：2025年10月24日（金）10:00～18:00（JST）- 会場：ベルサール汐留（東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル 2F）- 主催：株式会社LangGenius- 公式サイト：https://dify.ai/jp- X：https://x.com/DifyJapan

NTTデータ株式会社は、世界50ヵ国以上でITサービスを展開するグローバル企業であり、デジタル技術を駆使してビジネス変革や社会課題解決に取り組んでいます。

生成AI、データアナリティクス、AIエージェント型ソリューションなどを含むサービス群を展開し、顧客のDX推進から実運用までを支えるワンストップ体制を構築しています。

公式サイト：https://www.nttdata.com/