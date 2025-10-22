【株式会社Giel】インフルエンサープロダクション『Son』サービスリリースのお知らせ
『Son』は"赤い青春を生きる"をテーマに、インフルエンサーのマネジメントやSNSコンテンツ制作を行うインフルエンサープロダクションです。
◎代表のご挨拶
私たちは、数字や流行よりも“人の熱量”を大切にしています。
一人ひとりのインフルエンサーが本気で生き、表現し、挑戦する姿を支えることで、デジタルの世界を、“人の想い”で動かしていく。
誰かに決められた未来じゃなく、自分たちの手で描き出す。
赤い青春は挑戦であり、情熱である。
青春は一度きりじゃない。 何歳になっても、新しい挑戦を前にすれば“青春”は訪れる。
私たちは、その一瞬一瞬を真っ赤に燃やして生きていく。
それが、Gielの使命です。
インフルエンサーの個性を最大限に引き出し、
創造性とテクノロジーを掛け合わせながら、価値と感動を生み出していく。
誰かの心を動かし、明日を少しでもワクワクさせられる存在であり続けます。
代表取締役 山岸稜大
◎所属インフルエンサー
ファミリーインフルエンサー・ビューティーインフルエンサーを中心に数多くのインフルエンサーが所属しております。
@miyumiyusakurai
みゆみゆ（桜井美悠）
大阪府出身。
ぎしと結婚、一児の母ながらSNS活動を行う。
等身大の育児や結婚生活、悩みが支持され、チャンネル開設後、わずか半年でYouTube登録者数15万人超え、総再生回数は1200万回を突破!!
同年代の女性を中心に注目を集めている。
みゆ。
北海道出身。
ばんばんざいのメンバーでYouTubeの登録者は280万人超えるメガインフルエンサー。
Instagramのフォロワー数が72万人超えとエンタメのみでなく、「みゆ。」の世界観に共感する女性が多数!!
@みゆ-n6u3f
@tamukun_36
ハウスダスト
茨城県出身。
YouTube・TikTokを中心に活動、
TikTok・YouTubeともに登録者が100万人を超える美容系トップクリエイター。
絵を描くことが好きというセンスを活かしたメイクが話題でジャンルを問わない多彩なメイク動画や垢抜け術を発信中!!
【会社概要】
会社名 : 株式会社Giel
所在地 : 東京都渋谷区恵比寿1-15-9 日宝恵比寿ビル403
設 立 : 2024年2月
代表者 : 代表取締役 山岸稜大
事業内容：インフルエンサープロダクション/インフルエンサーマーケティング/映像制作
コーポレートサイト : https://giel.co.jp/
