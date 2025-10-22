ZEROGRAM、アウター利用も可能なフリースジャケット「HitoFleece Hood Jacket」を発売

株式会社ZEROGRAM

株式会社ZEROGRAM（所在地：東京都港区、代表取締役社長 スコットキム、以下 ZEROGRAM）は、2025AWテクニカルウエアとして、アウターフリースをコンセプトにしたフルジップフーディージャケット「HitoFleece Hood Jacket」を、2025年10月24日に発売します。

フリースの保温性に耐風性・撥水性を加えたZEROGRAM独自のHitoFleece生地を採用、ミドルレイヤーとして着用すると一気に高い保温性を発揮し、アウターとして着用すると保温と同時に冷気や軽い雨から身体を守ります。

■概要

「HitoFleece Hood Jacket」は、アウターフリースをコンセプトに、フリースの保温機能に耐摩耗性と耐風性を加えたZEROGRAM独自生地HitoFleeceを採用したフルジップフーディージャケットです。フードや裾などの仕様もアウター使用も想定、立体パターンと高い伸縮性でミドルウエアとしてもアウターとしてもアクティブに動けます。

■生地

HitoFleece※は高い保温性とストレッチ性と共に、フリースの欠点でもある耐摩耗性と耐風性を加えたZEROGRAMオリジナル生地。耐久性と耐風性に優れた高密度織の表地に撥水加工を施し、独自のGRID加工により保温性とストレッチ性を高めたソフトな裏地を組み合わせました。

表地と裏地表地撥水イメージ独自のグリット加工

※HITO（ヒト）は「道標」や「転換点」を表すスペイン語です。

■利用シーン

秋冬にシェルを重ねてミドルレイヤーとして着用すると高い保温性を発揮し、季節の変わり目にはミドルウエア兼アウターとして着用すると保温と同時に冷気や軽い雨から身体を守ります。

レイヤリングしやすいセミオーバーフィットで日常からアウトドアまで幅広く利用できます。

■スペック・販売価格

・頭をしっかり包み視野確保できる立体的に調整可能なフードはツバ付き

・冷気を防ぐドローコード付の裾

・上からも下からも開け閉めできるダブルスライダー

・アクティブに動ける立体パターン

・ファスナー付き3ポケット

・袖口のサムホール

・夜間視認性を高めるロゴ

素材： Polyester92%、polyurethane8% | 重量：470g（S） | カラー：L/GRAY, L/BLUE, MUSTARD, BLACK | サイズ:（Unisex）S, M, L, XL

販売価格 26,400円（税込）

公式サイト 商品ページ :https://www.zerogram.co.jp/view/item/000000000610

GO LIGHT GET MORE

ZEROGRAM（ゼログラム）は、

人が自然に入る影響を限りなく「ゼロ」にしたいという強い意志から生まれました。

ライトバックパッカーがストレスフリーで前に進めることこそ、自然に寄り添えるとZEROGRAMは考えます。

身心ともに軽くなるほど、より高く登り、より遠くへ進み、より多くの仲間とつながるでしょう。そのためZEROGRAMにとっての軽量性は、単に物質的な意味だけに留まりません。

