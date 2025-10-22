神戸「TOOTH TOOTH」2025年クリスマス特別ディナーのご予約を10月22日（水）より受付開始。大切な人と過ごす特別なひとときを。

株式会社ポトマック

神戸の冬を彩る煌びやかなクリスマスシーズンが今年もやってきます。神戸「TOOTH TOOTH(https://toothtooth.com/)」が心を込めてお届けするクリスマス特別ディナー。心躍る一年に一度の贅沢なひとときをぜひお愉しみください。

ルーフトップレストランで愉しむクリスマス特別ディナーコース

※写真はイメージです

神戸国際会館11階にあるルーフトップレストラン。ライトアップされた「そらガーデン(https://www.kobe-sol.jp/garden/)」を眺めながら、大切な人と素敵なひとときをお過ごしください。

開催期間：12月23日（火）～12月25日（木）

※状況によって開催期間が変更になる場合がございます

-店舗情報-

TOOTH TOOTH GARDEN RESTAURANT（トゥーストゥース ガーデンレストラン）

住所：神戸市中央区御幸通8-1-6 神戸国際会館11F

>> 公式HP(https://toothtooth.com/restaurant/garden-restaurant)

>> WEB予約(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001304/2552?isfixshop=true)

DÎNER DE NOEL AU GARDEN RESTAURANT

※写真はイメージです

◆【但馬鴨のローストをメインに愉しむ全7品】クリスマス特別ディナーコース

8,800円（税込）

Amuse

フォアグラのムース パンデピスと林檎のコンフィチュール

鮪のタルト

香住蟹とアボカド

Hors-d’œuvre

すだちブリと彩り野菜のリースサラダ

Pates

オマール海老のラグーソース 自家製リングイネ

Plats de viande

但馬鴨のロースト マデラソース

Pain

カンパーニュ

Dessert de Noel

苺のパルフェ ピスタチオのムースと西区産おいCベリー

Cafe ou the

食後のコーヒーまたは紅茶

※写真はイメージです

◆【神戸ワインビーフをメインに愉しむ全7品】クリスマス特別ディナーコース

11,000円（税込）

Amuse

フォアグラのムース パンデピスと林檎のコンフィチュール

鮪のタルト

香住蟹とアボカド

Hors-d’œuvre

すだちブリと彩り野菜のリースサラダ

Pates

オマール海老のラグーソース 自家製リングイネ

Plats de viande

神戸ワインビーフのロースト マデラソース

Pain

カンパーニュ

Dessert de Noel

苺のパルフェ ピスタチオのムースと西区産おいCベリー

Cafe ou the

食後のコーヒーまたは紅茶

※仕入れ状況により内容が変更になる場合がございます

神戸最古の洋館サロンで愉しむクリスマス限定ディナーコース

神戸に残る最も古い異人館で国の重要文化財でもある 「旧神戸居留地十五番館」。モダンでクラシカルな佇まいの中、記憶に残るひとときを。

開催期間：12月20日（土）～12月25日（木）

※状況によって開催期間が変更になる場合がございます

-店舗情報-

Salon15 TOOTH TOOTH 旧神戸居留地十五番館（サロンジュウゴ トゥーストゥース）

住所：神戸市中央区浪花町15番地 旧神戸居留地十五番館

>> 公式HP(https://toothtooth.com/salon15)

>> WEB予約(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001304/8799)

Dîner de Noel au Salon15 TOOTH TOOTH

※写真はイメージです

◆Salon15クリスマス限定ディナーコース

7,500円（税込）

Amuse

神戸ポークの生ハムと洋梨のブルスケッタ

六甲マッシュルームのポタージュ

Hors-d’œuvre

ノルウェーサーモンのマリネ レモンソルベ添え

Plat principal

神戸牛のブッフ・ブルギニョン ヌイユ添え

Pain

バターブレッド

Dessert de Noel

・苺とピスタチオのミルフィーユ グラス・バニーユ

・焼き菓子盛り合わせ（マカロン カヌレ サブレ）

The noir

TOOTH TOOTHの紅茶

※別途おひとり様１ドリンクのご注文をお願いいたしております

※仕入れ状況により内容が変更になる場合がございます

神戸メリケンパークのベーカリーカフェで愉しむクリスマス限定ディナービュッフェ

神戸ならではの夜景が愉しめるメリケンパークの入り口に位置するベーカリーカフェ。ガラス張りの開放感溢れる空間で、特別なひとときをお過ごしください。

開催期間：12月20日（土）～12月25日（木）

※状況によって開催期間が変更になる場合がございます

-店舗情報-

TOOTH TOOTH FISH IN THE FOREST（トゥーストゥース フィッシュインザフォレスト）

住所：兵庫県神戸市中央区波止場町2-8

>> 公式HP(https://toothtooth.com/restaurant/fish-in-the-forest)

>> WEB予約(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001304/11972?isfixshop=true)

Christmas Dinner Buffet

※写真はイメージです

◆【神戸ポークのローストをメインに約20種のビュッフェを愉しむ】クリスマス限定ディナービュッフェ

5,500円（税込）

Deli & Frit

・スペイン産生ハム

・ピエモンテ風ポテトサラダ

・胡桃香るパンプキンサラダ

・六甲マッシュルームのシーザーサラダ

・キャロットラペ 柑橘のドレッシング

・ブロッコリーのロースト チリトマトソース

・ピスタチオとゴボウのタルティーヌ

・淡路玉ねぎと淡路産キャベツのポタージュ

・ポテトフリット

・彩野菜とベーコンのパングラタン

・サルシッチャのトマトソース リガトーニ

・ムール貝とプロヴァンスハーブのオイルパスタ

Bread & Chocolate fondu

・ストロベリーブレッドなど自家製パン約10種類

・ストロベリーチョコレートフォンデュ

Main

神戸ポークのロースト グリーンマスタードクリーム

Free Drink

・フレーバーウォーター4種類

・ホットコーヒー

・ホットティー

◆【黒毛和牛のローストをメインに約20種のビュッフェを愉しむ】クリスマス限定ディナービュッフェ

6,600円（税込）

Deli & Frit

・スペイン産生ハム

・ピエモンテ風ポテトサラダ

・胡桃香るパンプキンサラダ

・六甲マッシュルームのシーザーサラダ

・キャロットラペ 柑橘のドレッシング

・ブロッコリーのロースト チリトマトソース

・ピスタチオとゴボウのタルティーヌ

・淡路玉ねぎと淡路産キャベツのポタージュ

・ポテトフリット

・彩野菜とベーコンのパングラタン

・サルシッチャのトマトソース リガトーニ

・ムール貝とプロヴァンスハーブのオイルパスタ

Bread & Chocolate fondu

・ストロベリーブレッドなど自家製パン約10種類

・ストロベリーチョコレートフォンデュ

Main

神戸ポークのロースト グリーンマスタードクリーム

Free Drink

・フレーバーウォーター4種類

・ホットコーヒー

・ホットティー

※仕入れ状況により内容が変更になる場合がございます

TOOTH TOOTHの魅力を詰め込んだベーカリーレストランで過ごすクリスマス限定ディナーコース

「三井アウトレットパーク マリンピア神戸」内、明石海峡大橋を望む絶景ロケーションのラグーンエリアにある、TOOTH TOOTHの魅力を詰め込んだパティスリー＆ベーカリーレストランで過ごす特別なクリスマスを。

開催期間：12月20日（土）～12月25日（木）

※状況によって開催期間が変更になる場合がございます

-店舗情報-

LAGOON TOOTH TOOTH（ラグーン トゥーストゥース）

住所：兵庫県神戸市中央区波止場町2-8

>> 公式HP(https://toothtooth.com/lagoon-tooth-tooth)

>> WEB予約(https://www.tablecheck.com/ja/lagoon-toothtooth/reserve/message?menu_lists%5B%5D=672ad0b35cc146557cc9d06a)

Dîner de Noel au LAGOON TOOTH TOOTH

◆【牛リブアイローストビーフをメインに愉しむ全7品】乾杯ドリンク付き！クリスマス特別ディナーコース

5,500円（税込）

乾杯ドリンク[スパークリングワインorジンジャーエール]



hors-d’œuvre

ノルウェーサーモンのマリネ レモンソルベ添え



pates

六甲マッシュルームのクリームパスタ TOOTH TOOTH リングイネ

Plats de viande

牛リブアイのローストビーフ ジャガイモグラタンと赤ワインソース

pain

自家製パン3種（おかわり可）

Dessert de Noel

苺とピスタチオクリームのミルフィーユ

Cafe ou the

食後のコーヒーまたは紅茶

※仕入れ状況により内容が変更になる場合がございます

TOOTH TOOTH（トゥーストゥース）

”食”でつながる、いつもの日がハレる。



1986年、神戸・トアウエストの路地裏の片隅で開業した、「TOOTH TOOTH」。手作りの小さなその店は、アートやモード、音楽を目指す若者たちのコミュニティでした。



神戸の街を愛するTOOTH TOOTHは、ブラッスリー、カフェ、パティスリーなど、職人のエスプリと遊び心を表現した個性的なお店たちと共に、おしゃれ好きで美味しいもの好きの神戸っ子に愛され育まれてきました。



そんなTOOTH TOOTHが、皆さまに届けたい想い。『ハレノニチジョウ』



”食”を通じて、皆さまの日常がちょっとおしゃれに素敵に、幸せになりますように。毎日がハレの日のように輝いたライフスタイルを。



TOOTH TOOTHが時代に合わせて表現する美味しいもの、おしゃれなものを神戸からお届けします。



TOOTH TOOTHで感じる、『ハレノニチジョウ』を。

>> 公式HP(https://toothtooth.com/)

>> 公式Instagram(https://www.instagram.com/toothtooth_kobe/)