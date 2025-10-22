【PIA DAIMANI Hospitality Experience（株）】「フォーラムエイト・ラリージャパン2025」観戦を“プレミアム体験”に ― ホスピタリティ・プログラム販売中

ぴあ株式会社

ぴあが2023年に、エンタメ業界においてホスピタリティサービスの企画開発・販売を行うことを目的に設立したPIA DAIMANI Hospitality Experience株式会社（略称：PDHX／代表取締役社長：川端 俊宏）では、2025年11月6日（木）から9日（日）にかけて、愛知県および岐阜県を舞台に開催される世界トップレベルのラリーイベント「FIA 世界ラリー選手権 フォーラムエイト・ラリージャパン2025」において、観戦をより特別なものにする公式ホスピタリティ・プログラムを販売中です。





■ホスピタリティ・プログラムとはスポーツ、コンサート、イベントなどの開催に際し、観戦・鑑賞のためのトップカテゴリーのチケットに、VIPルームやクオリティの高い飲食、ギフトやサービスなど心を込めたおもてなしを組み合わせて、特別な体験を通じて忘れられない一日をお届けします。このような観戦スタイルは、すでに欧米において広く普及しており、ビジネスシーンやご家族、ご友人となど、幅広い用途でご利用いただいています。“公道最速”の戦いと言われるフォーラムエイト・ラリージャパンは、紅葉に包まれた日本の山道を世界トップドライバーが駆け抜ける、他国にはない風景と緊迫感が魅力です。さらに今年は、豊田市街地を走るスーパースペシャルステージ（SSS）が初登場し、迫力あるナイトランを間近で体感できます。専用観戦エリアやラリーカー同乗体験などを備えたホスピタリティ・プログラムでは、観戦の枠を超え、ラリーの舞台裏やチームの熱気を肌で感じられる、まさにプレミアムなモータースポーツ体験をお楽しみいただけます。【「FIA 世界ラリー選手権 フォーラムエイト・ラリージャパン2025」ホスピタリティ・プログラムご紹介】■Team Experience出場チームのサービスパークや、チームレストランでのお食事など、チームの舞台裏でその一員になれたような体験を味わえます。出場チームのサービスパーク内部、チームレストランでの食事、グッズプレゼント、特別観覧エリアなどチームの舞台裏を体感いただけます。出場各チーム1日10名限定。

◇11/6(木)

TOYOTA GAZOO Racing Pack＜SOLD OUT＞

HYUNDAI SHELL MOBIS Pack＜SOLD OUT＞

M-SPORT FORD Pack

\150,000



◇11/7(金)、11/8(土)、11/9(日)※各1日

TOYOTA GAZOO Racing Pack＜11/7,8,9 SOLD OUT＞

HYUNDAI SHELL MOBIS Pack

M-SPORT FORD Pack＜11/9 SOLD OUT＞

\200,000

■Mountain Experience

山間ステージ（SS：スペシャルステージ）を専用バスで巡り、自然あふれる観戦体験。アクセシビリティを確保しつつ、観る楽しみを最大化するプランです。

◇11/6(木)

鞍ケ池公園SSS―オープニングセレモニー

\120,000

◇11/7(金)

伊勢神トンネルSS―稲武設楽SS

\120,000

◇11/8(土)

笠置山SS―豊田市SSS

\150,000

◇11/9(日)

岡崎SSS―三河湖SS

\150,000

■ラリーカー同乗体験（※完売しました）

現役ラリードライバーが運転するラリーカーに同乗し、実際の競技コースの一部を走行します。記録撮影・撮影サービス付き。

◇11/8(土)

笠置山SS会場＜SOLD OUT＞

\35,000



◇11/9(日)

岡崎SSS会場＜SOLD OUT＞

\35,000

※両日とも別途、一般観戦券が必要となります。

※各プログラムの価格は１名あたり・税込となります。

※画像はすべてフォーラムエイト・ラリージャパン2024のものです（事務局より提供）。



■「FIA 世界ラリー選手権 フォーラムエイト・ラリージャパン2025」

ホスピタリティ・プログラム公式サイト：

https://rally-japan-hospitality.pdhx.co.jp/

※各プランの詳細は上記にてご確認ください。



■ホスピタリティ・プログラムお申込みフォーム（お買い求めはこちらから）：

https://www.pia.co.jp/ssl/cgi-bin/genform/form.cgi?ptn=wrc2025

※一部完売のプランがございます。



■「FIA 世界ラリー選手権 フォーラムエイト・ラリージャパン2025」

大会公式サイト：

https://rally-japan.jp/

【PIA DAIMANI Hospitality Experience株式会社 概要】

社名：PIA DAIMANI Hospitality Experience株式会社（略称：PDHX）

代表取締役社長：川端 俊宏

本社所在地：東京都渋谷区東一丁目2番20号

設立：2023年2月3日

資本金：1000万円（2023年3月31日現在）

事業内容：集客エンタテインメント業界におけるホスピタリティ事業の企画・運営・販売

https://pdhx.co.jp/



【ホスピタリティ・プログラムに関するお問合わせ】

PIA DAIMANI Hospitality Experience株式会社

ホスピタリティ・プログラム問合せ窓口

info@pdhx.co.jp ※土日・祝日のお問い合わせは翌営業日にご返答いたします。

0120-222-995 ※10:00～18:00､土日・祝日休､ただし､実施イベント当日は営業いたします。