【Brooks Brothers × Engineered Garments】アメリカンフォーマルウェアを再解釈したコラボレーションコレクションが登場

株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン （東京都品川区、代表取締役社長：新倉修司、以下 ブルックス ブラザーズ）は、ENGINEERED GARMENTS （エンジニアド ガーメンツ）とのコラボレーションを発売しました。ENGINEERED GARMENTSの象徴的なデザイン哲学を通して、フォーマルウェアを再解釈した限定コレクションを展開します。

ブルックス ブラザーズの200年にわたる革新と時代を超えたアメリカンスタイルの伝統は、ENGINEERED GARMENTSの追及する、非対称性、機能性、目的意識と見事に融合しました。ENGINEERED GARMENTS創業者の鈴木大器氏にとって、このコラボレーションは個人的にも職業的にも特別な意味を持つものでした。「ブルックス ブラザーズは、若い頃から知っていて愛用してきたブランドであり、その歴史、象徴的なアイテムやスタイル、哲学のすべてには深く共鳴するものがあります。」と鈴木氏は語っています。

このプロジェクトは、鈴木氏とブルックス ブラザーズのCEOケン・オオハシ、クリエイティブ ディレクターのマイケル・バスティアンとの会話から始まりました。バスティアンが、ENGINEERED GARMENTSが得意とするカジュアルウェアの枠を超えた新たな方向性の模索を提案したのです。「その一言をきっかけにこのプロジェクトはスタートしました」と鈴木氏は説明します。「目指したのは、フォーマルとカジュアルという一見相反する2つの要素の絶妙なバランスで融合させた、フォーマルウェアの新しい解釈を生み出すことでした」

ブルックス ブラザーズのブラック フリースラインのために開発されたこのコレクションは、鈴木氏がこれまで手掛けてきたフォーマルウェアから着想を得て、ブルックス ブラザーズのクラシックなアイテムに意外性のあるディテールを加え再構築されました。コレクションには、サテンのピークドラペルで仕上げたデニムのタキシードジャケットに、リラックスフィットのファティーグパンツを組み合わせ、1960年代に展開していたブルックス ブラザーズの「Clarney（クラニー）」シャツへのオマージュであるクラバットシャツも展開されます。No.1サックスーツやボタンダウンシャツ、コードバンローファーに至るまで、ブルックス ブラザーズの数々の革新に対する彼の生涯にわたる敬愛がこのコラボレーションを形作り、ブランドへの個人的な繋がりと、ブランドのアイコニックな定番アイテムを進化させたいという彼の願望の両方を反映しています。

「ブルックス ブラザーズは常に伝統を尊重しながら、アメリカンスタイルを進化させる方法を模索してきました」とオオハシは語る。「驚くべきことに、このブランドは200年の歴史の中で、伝統と同じくらい革新をその核に据えてきました。これは特にディナージャケットやアクセサリーといったフォーマルウェアにおいて顕著です。ダイキ率いるENGINEERED GARMENTSとのパートナーシップにより、フォーマルウェアのルールを全く新しい視点で探求することができました。伝統と予想外の創造性を融合させ、オーセンティックな中に新鮮な息吹を共存させたのです。」

本コラボレーションは、2025年10月23日（木）よりブルックス ブラザーズ 表参道店、新宿伊勢丹店、福岡岩田屋店、オフィシャルオンラインストアと、エンジニアド ガーメンツ青山、ネペンテス大阪、ネペンテス博多にて販売されます。

《Brooks Brothers × ENGINEERED GARMENTSコラボレーションコレクション》

＜オーバーサイズ タキシードジャケット＞

ウールサージ ／ デニム ／ コーデュロイ

価格： 各\209,000（税込）

＜ワイドファティーグパンツ＞

ウールサージ ／ デニム ／ コーデュロイ

価格：各\86,900（税込）

＜オーバーサイズ ラウンドピンホールカラーシャツ＞

オックスフォード / フランネル ブラックウォッチ /シャンブレー

価格：各\61,600（税込）

＜オーバーサイズ ウイングカラーシャツ＞

オックスフォード / フランネル ブラックウォッチ /シャンブレー

価格：各\61,600（税込）

＜オーバーサイズ クラバットシャツ＞

シャンブレー

価格：\69,300（税込）

《コラボレーションコレクションお取り扱い店舗》

・ブルックス ブラザーズ 表参道

・ブルックス ブラザーズ 新宿伊勢丹

・ブルックス ブラザーズ 福岡岩田屋

・ブルックス ブラザーズ オンラインストア（※10月23日(木)10:00販売開始）

・エンジニアド ガーメンツ青山

・ネペンテス大阪

・ネペンテス博多

ABOUT BROOKS BROTHERS

1818年に創業したブルックス ブラザーズは、アメリカ初の既製服を提供するブランドとして歴史を刻み、シアサッカー、マドラス、アーガイル、ノンアイロンシャツ、ボタンダウンシャツなど、象徴的な定番品を現代風にアレンジして作り続けています。2世紀以上を経た今も、ブルックス ブラザーズは変わらぬ伝統と価値観を誇り、あらゆる世代の紳士淑女が求めるブランドであり続けています。203年前にニューヨークで創業して以来、卓越したサービス、品質、スタイル、革新への揺るぎない姿勢を貫きながら、伝説的なグローバル小売企業へと成長を遂げてきました。

ABOUT ENGINEERED GARMENTS

ENGINEERED GARMENTS（エンジニアド ガーメンツ）は、は1999年、鈴木大器氏がニューヨークにて設立。ネペンテスでのバイイング経験と自身の感性を融合し、独自のビジョンでブランドを築き上げました。エンジニアド ガーメンツは、着る人それぞれの体験を通じて“パーソナル”な一着へと昇華していくような洋服作りを目指しています。ディテールへのこだわり、意味を持った構造、デザインに隠された意図など、他に類を見ない独自のガーメント構築が特徴です。“完璧なデザイン”からはあえて距離をとり、相反するテーマや概念を行き来することで、新たな価値を生み出しています。〈デザインされた〉のではなく、〈設計された〉衣服。それが〈ENGINEERED GARMENTS〉の真髄です。

