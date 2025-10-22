2ピースオルタナバンド″板歯目（ばんしもく）″、4ヵ月ぶりの新曲「スランプメーカー」デジタルリリース！MV公開！さらに、2026年東阪自主企画も開催決定！

The Orchard Japan




中毒性の高い楽曲と圧倒的なライブパフォーマンスで全国的に名を広めている板歯目（ばんしもく）。


初のCDリリースから早4ヵ月「スランプメーカー」が配信シングルとしてリリース。


誰しもが抱える自身との葛藤や強制的に所属している“社会”という戦いの中で、自分は前を向いて世界を切り拓いていくんだ！という様子が、重厚かつ切迫したメロディと伸びやかで加速度を上げていくヴォーカルによりエモーショナルに表現されている。



怒りのエネルギーで圧倒した前作から一転、「証明できないなんて　そんなの嫌だ！　できるまでやりたい　からかわないでいて」という懸命で素直な歌詞のコントラストが非常に印象的だ。楽曲の世界観を一層深められるMusic Videoも絶賛公開中！



また、来年2026年東京と大阪で対バン自主企画「居合」の開催が決定。今夏の全国ツアー、海外ツアー・フェスを経てレベルアップした板歯目を刮目せよ…！！




【リリース情報】


板歯目（ばんしもく）


デジタルシングル 「スランプメーカー」




2025年10月22日(水)


MV：https://youtu.be/V71UHFWK4XE


再生・購入リンク: https://orcd.co/slumpmaker




【ライブ情報】


板歯目pre.「居合」


■2026年2月26日(木) Spotify O-Crest


■2026年3月6日(金) LIVE SQUARE 2nd LINE


前売：一般4000円、学割3500円


・オフィシャル最速先行受付中　～10/26(日)23:59　 https://eplus.jp/banshimoku/


・板歯目物販にて手売りチケット販売中




10.23（木）名古屋Heart Land　ｗ/レトロマイガール！！


11.2（日）風のリズム


11.3（月）新宿Marble　ｗ/ポンツクピーヤ、KALMA


11.18（火）下北沢SPREAD　★板歯目 詞音企画　ｗ/レイラ、Tattletale　≪sold out≫


11.30（日）アメ村天国


12.3（水）下北沢CLUB Que　ｗ/the Tiger


12.6（土）下北沢にて


≪2026≫


1.30（金）広島ALMIGHTY　ｗ/171


1.31（土）福岡LIVE HOUSE Queblick　ｗ/171





<プロフィール＞


芯の強い歌声で観客を圧倒する Vo/Gt 千乂詞音 ( チガシオン ) と、感情あふれるプリミティブな演奏で楽曲の核を創る Dr 庵原大和 ( イオハラヤマト ) による、


東京発 2 ピースロックバンド・板歯目 ( バンシモク )。


共に作詞作曲を手掛け、洋邦のオルタナティブロックを独自のセンスで融合。シンプルながらも癖になるサウンドを生み出す。


「本当のことを言ってやりたい」という衝動と、「夢を見ていたいんだ」というロマンが混ざり合った、鋭利かつシュールな歌詞がリスナーの心を掴む。


2023 年には全国 10 ヵ所を巡るツアーを開催。ファイナルの渋谷 WWW 公演は満員となり、大きな話題を呼んだ。


SUMMER SONIC、ARABAKI ROCK FEST.、MONSTER baSH、イナズマロックフェスなどの大型フェスに出演し、各地のライブサーキットでは入場規制がかかるほどの動員を記録。若手ながら圧倒的な存在感を示している。ライブシーンで培った確かな実力を武器に、全国的な支持を広げるインディーズ界最注目のアーティスト。




＜関連サイト＞


●litlink：https://lit.link/Banshimoku


●X：https://x.com/banshimoku


●Instagram：https://www.instagram.com/banshimoku/


●YouTube：https://www.youtube.com/@banshimoku