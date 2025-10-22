2ピースオルタナバンド″板歯目（ばんしもく）″、4ヵ月ぶりの新曲「スランプメーカー」デジタルリリース！MV公開！さらに、2026年東阪自主企画も開催決定！

The Orchard Japan

中毒性の高い楽曲と圧倒的なライブパフォーマンスで全国的に名を広めている板歯目（ばんしもく）。

初のCDリリースから早4ヵ月「スランプメーカー」が配信シングルとしてリリース。

誰しもが抱える自身との葛藤や強制的に所属している“社会”という戦いの中で、自分は前を向いて世界を切り拓いていくんだ！という様子が、重厚かつ切迫したメロディと伸びやかで加速度を上げていくヴォーカルによりエモーショナルに表現されている。

怒りのエネルギーで圧倒した前作から一転、「証明できないなんて そんなの嫌だ！ できるまでやりたい からかわないでいて」という懸命で素直な歌詞のコントラストが非常に印象的だ。楽曲の世界観を一層深められるMusic Videoも絶賛公開中！

また、来年2026年東京と大阪で対バン自主企画「居合」の開催が決定。今夏の全国ツアー、海外ツアー・フェスを経てレベルアップした板歯目を刮目せよ…！！

【リリース情報】

板歯目（ばんしもく）

デジタルシングル 「スランプメーカー」

2025年10月22日(水)

MV：https://youtu.be/V71UHFWK4XE

再生・購入リンク: https://orcd.co/slumpmaker

【ライブ情報】

板歯目pre.「居合」

■2026年2月26日(木) Spotify O-Crest

■2026年3月6日(金) LIVE SQUARE 2nd LINE

前売：一般4000円、学割3500円

・オフィシャル最速先行受付中 ～10/26(日)23:59 https://eplus.jp/banshimoku/

・板歯目物販にて手売りチケット販売中

10.23（木）名古屋Heart Land ｗ/レトロマイガール！！

11.2（日）風のリズム

11.3（月）新宿Marble ｗ/ポンツクピーヤ、KALMA

11.18（火）下北沢SPREAD ★板歯目 詞音企画 ｗ/レイラ、Tattletale ≪sold out≫

11.30（日）アメ村天国

12.3（水）下北沢CLUB Que ｗ/the Tiger

12.6（土）下北沢にて

≪2026≫

1.30（金）広島ALMIGHTY ｗ/171

1.31（土）福岡LIVE HOUSE Queblick ｗ/171

<プロフィール＞

芯の強い歌声で観客を圧倒する Vo/Gt 千乂詞音 ( チガシオン ) と、感情あふれるプリミティブな演奏で楽曲の核を創る Dr 庵原大和 ( イオハラヤマト ) による、

東京発 2 ピースロックバンド・板歯目 ( バンシモク )。

共に作詞作曲を手掛け、洋邦のオルタナティブロックを独自のセンスで融合。シンプルながらも癖になるサウンドを生み出す。

「本当のことを言ってやりたい」という衝動と、「夢を見ていたいんだ」というロマンが混ざり合った、鋭利かつシュールな歌詞がリスナーの心を掴む。

2023 年には全国 10 ヵ所を巡るツアーを開催。ファイナルの渋谷 WWW 公演は満員となり、大きな話題を呼んだ。

SUMMER SONIC、ARABAKI ROCK FEST.、MONSTER baSH、イナズマロックフェスなどの大型フェスに出演し、各地のライブサーキットでは入場規制がかかるほどの動員を記録。若手ながら圧倒的な存在感を示している。ライブシーンで培った確かな実力を武器に、全国的な支持を広げるインディーズ界最注目のアーティスト。

＜関連サイト＞

●litlink：https://lit.link/Banshimoku

●X：https://x.com/banshimoku

●Instagram：https://www.instagram.com/banshimoku/

●YouTube：https://www.youtube.com/@banshimoku