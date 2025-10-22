2ピースオルタナバンド″板歯目（ばんしもく）″、4ヵ月ぶりの新曲「スランプメーカー」デジタルリリース！MV公開！さらに、2026年東阪自主企画も開催決定！
中毒性の高い楽曲と圧倒的なライブパフォーマンスで全国的に名を広めている板歯目（ばんしもく）。
初のCDリリースから早4ヵ月「スランプメーカー」が配信シングルとしてリリース。
誰しもが抱える自身との葛藤や強制的に所属している“社会”という戦いの中で、自分は前を向いて世界を切り拓いていくんだ！という様子が、重厚かつ切迫したメロディと伸びやかで加速度を上げていくヴォーカルによりエモーショナルに表現されている。
怒りのエネルギーで圧倒した前作から一転、「証明できないなんて そんなの嫌だ！ できるまでやりたい からかわないでいて」という懸命で素直な歌詞のコントラストが非常に印象的だ。楽曲の世界観を一層深められるMusic Videoも絶賛公開中！
また、来年2026年東京と大阪で対バン自主企画「居合」の開催が決定。今夏の全国ツアー、海外ツアー・フェスを経てレベルアップした板歯目を刮目せよ…！！
【リリース情報】
板歯目（ばんしもく）
デジタルシングル 「スランプメーカー」
2025年10月22日(水)
MV：https://youtu.be/V71UHFWK4XE
再生・購入リンク: https://orcd.co/slumpmaker
【ライブ情報】
板歯目pre.「居合」
■2026年2月26日(木) Spotify O-Crest
■2026年3月6日(金) LIVE SQUARE 2nd LINE
前売：一般4000円、学割3500円
・オフィシャル最速先行受付中 ～10/26(日)23:59 https://eplus.jp/banshimoku/
・板歯目物販にて手売りチケット販売中
10.23（木）名古屋Heart Land ｗ/レトロマイガール！！
11.2（日）風のリズム
11.3（月）新宿Marble ｗ/ポンツクピーヤ、KALMA
11.18（火）下北沢SPREAD ★板歯目 詞音企画 ｗ/レイラ、Tattletale ≪sold out≫
11.30（日）アメ村天国
12.3（水）下北沢CLUB Que ｗ/the Tiger
12.6（土）下北沢にて
≪2026≫
1.30（金）広島ALMIGHTY ｗ/171
1.31（土）福岡LIVE HOUSE Queblick ｗ/171
<プロフィール＞
芯の強い歌声で観客を圧倒する Vo/Gt 千乂詞音 ( チガシオン ) と、感情あふれるプリミティブな演奏で楽曲の核を創る Dr 庵原大和 ( イオハラヤマト ) による、
東京発 2 ピースロックバンド・板歯目 ( バンシモク )。
共に作詞作曲を手掛け、洋邦のオルタナティブロックを独自のセンスで融合。シンプルながらも癖になるサウンドを生み出す。
「本当のことを言ってやりたい」という衝動と、「夢を見ていたいんだ」というロマンが混ざり合った、鋭利かつシュールな歌詞がリスナーの心を掴む。
2023 年には全国 10 ヵ所を巡るツアーを開催。ファイナルの渋谷 WWW 公演は満員となり、大きな話題を呼んだ。
SUMMER SONIC、ARABAKI ROCK FEST.、MONSTER baSH、イナズマロックフェスなどの大型フェスに出演し、各地のライブサーキットでは入場規制がかかるほどの動員を記録。若手ながら圧倒的な存在感を示している。ライブシーンで培った確かな実力を武器に、全国的な支持を広げるインディーズ界最注目のアーティスト。
＜関連サイト＞
●litlink：https://lit.link/Banshimoku
●X：https://x.com/banshimoku
●Instagram：https://www.instagram.com/banshimoku/
●YouTube：https://www.youtube.com/@banshimoku