【iPhone・Android】スマホの動画が消えた？削除した動画を復元する方法と対策まとめ
株式会社Tenorshareは、10月22日（金）、人気データ復元ソフト「UltData for iOS」をアップデートしました。今回のアップデートでは、UltData for iOSのプレビュー表示を最適化します。
スマートフォンで撮影した動画は、思い出や記録として大切なデータです。しかし、「スマホの動画が突然消えた」「誤って削除してしまった」というトラブルは意外と多く発生しています。
実は、消えてしまった動画も適切な方法を使えば復元できる可能性があります。この記事では、スマホ動画の復元方法を紹介しながら、データを安全に取り戻すコツを解説します。
Part1．スマホの動画が消える原因とは？
スマホ動画の復元を試す前に、なぜ動画が消えてしまうのかを理解しておきましょう。
■誤って動画を削除した
■スマホの初期化やリセットを行った
■AndroidやiOSのアップデート中にエラーが発生した
■SDカードや内部ストレージの破損
■アプリの不具合・同期トラブル
このような場合、スマホ上では動画が見えなくても、データ自体は内部に一時的に残っていることがあります。そのため、データを上書きしなければ「スマホ 動画 復元」が可能になるケースも多いのです。
Part2．削除・消えたスマホ動画を復元する3つの方法
スマホの動画が消えてしまっても、落ち着いて対処すれば復元できる可能性があります。以下では、スマホ動画の復元を成功させるための3つの具体的な方法を紹介します。
また、こちらの記事「iPhone・Androidスマホの消えた写真・動画を復元する方法」→https://x.gd/t4iHL もあわせて参考にすると、より詳しい手順が確認できます。
方法1：クラウドサービスから動画の復元（Googleフォト／iCloud）
Androidスマホをお使いの場合は「Googleフォト」、iPhoneの場合は「iCloudフォトライブラリ」を確認してみましょう。削除済みでも、ゴミ箱フォルダに最大30日間保存されていることがあります。
方法2：スマホのバックアップから動画の復元
パソコンや外部ストレージに保存していたバックアップから復元する方法もあります。ただし、バックアップ作成後に追加したデータが上書きされる可能性があるため、復元前に注意が必要です。
方法3：スマホデータ復元ソフトで消したビデオを直接復元
クラウドにもバックアップにも動画が見つからない場合は、専用のデータ復元ソフトを使用するのが最も確実です。特に人気なのが「Tenorshare UltData」。このソフトはiPhoneやAndroidに対応しており、削除済みの動画・写真・連絡先・LINEトークなどを、初心者でも数クリックで復元できます。
■Android／iPhone両方に対応
■削除された動画や写真をスキャンしてプレビュー可能
■データを安全にPCへ復元
■システム障害やストレージ破損にも対応
手順1．UltData for iOSを開き、「iOSデバイスから復元」を選択します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332471&id=bodyimage1】
手順2．復元したい連絡先を選び、「スキャン」をクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332471&id=bodyimage2】
手順3．復元可能な連絡先が一覧表示されるので、プレビュー機能で内容を確認します。
