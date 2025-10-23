こどもGXシリーズかんきょうえほんシリーズ刊行開始！！ 第一弾『ちきゅうのあお』が2025年10月21日に発売。 本邦初のこども×GX（グリーントランスフォーメーション）絵本。
「住みよい地球を未来へつなぐ、大人とこどもで語る一歩に」
『こどもGXかんきょうえほんシリーズ』第一巻となる『ちきゅうのあお』は、子どもたちが“地球の声”に耳を傾け、未来を想う心を育む絵本です。
主人公はうみちゃんとりくちゃん、そしていつもそばにいる犬のそら。風が吹く音、花の香り、光のきらめき…。彼らの目を通して描かれるのは、私たちが当たり前のように過ごしている“しぜんとともにある毎日”の美しさです。ところが、ページをめくるたびに、少しずつ地球の変化が見えてきます。車の排気ガスでよごれる川、プラスチックごみで苦しむ海のいきもの、止まない雨や、あつすぎる日々。うみの向こうでこまっているしろくまや、やまかじでにげるどうぶつたち--それは、いま世界で起きている地球の悲鳴でもあります。
「どうしてかみなりさまはおこっているの？」
「ちきゅうをげんきにするにはどうしたらいいの？」
そんな問いかけを通して、読者である子どもたちは、自分にもできることを考えはじめます。身近な小さな気づきが、やがて大きな変化につながる、未来をつくっていく-その第一歩をやさしく導いてくれるのが、この絵本です。
『ちきゅうのあお』 [文] 由美村嬉々／[絵] MAKOオケスタジオ
“GX（グリーントランスフォーメーション）”とは、環境を守りながら暮らしを見直していく新しい挑戦のこと。『こどもGXシリーズ』は、その考え方を子どもたちにもわかりやすく伝える、新時代の環境絵本シリーズです。
第一巻『ちきゅうのあお』は、地球の美しさと危うさをやさしく語りかけながら、「ぼくたちにも、なにかできるかな？」と子ども自身が自分に問いかけるきっかけをつくります。
読むたびに、感じ方が変わる。大人もこどもも、一緒に地球を想う時間を過ごせる-そんな温かな1冊です。
【著者】：[文] 由美村嬉々／[絵] MAKOオケスタジオ
【監修】：髙田文子／林薫（白梅学園大学）
江守正多先生（東京大学未来ビジョン研究センター教授/気候学者）おすすめ。
【商品概要】
書名：『ちきゅうのあお』
ISBN：978-4-907537-60-9 発売日：2025年10月21日
A4変形／上製本／フルカラー（彩色）／40P／本体1,400円＋税
発行所：株式会社風鳴舎 https://www.fuumeisha.co.jp
【お問合せ先】株式会社風鳴舎 営業部 TEL03-5963-5266 FAX03-5963-5267
〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-38-1 MID POINT 6F
中尾 nakao@fuumeisha.co.jp／青田 aota@fuumeisha.co.jp
配信元企業：株式会社風鳴舎
