日本のアクション映画界を活性化！大手のプロダクションに頼らず、熱意と独自のビジョンを貫く、自主映画界に希望と夢を与えたパワー系アクション俳優 大東賢監督作品アクション映画「バトルクーリエ」

