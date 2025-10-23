メタデータ、RAG製品「ChatBrid」をMCPサーバ化 ～ API個別接続より容易に接続、AIエージェントらしい柔軟な切換えを実現
メタデータ株式会社（所在地：東京都文京区、代表取締役社長：野村直之）は、同社の高精度RAGエンジン「ChatBrid（チャットブリッド）」をMCP（Model Context Protocol）サーバーとして提供開始します。これにより、ChatBridを“共通規格のツールサーバー”として、ChatGPT、Gemini、ClaudeなどのMCPクライアントや各種エージェント基盤から、設定ベースで簡易に接続できるようになります。
従来のAPI個別実装に比べ、導入の手間を抑えつつ、LLM／業務アプリの切り替えや複数ツールの併用を柔軟に行えます。本日より受注開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332451&id=bodyimage1】
■ 背景
企業の生成AI活用では、RAG・ナレッジ検索・社内SaaSの操作など、多数の外部機能を“道具（ツール）化”して安全に呼び出す仕組みが求められています。MCPはこの要件に合致する共通規格で、エージェントがツールを横断的に扱えるようにします。ChatBridがMCPサーバーになることで、ナレッジ検索／要約／出典提示といったRAG機能を、標準化された手続きでどのエージェントからも活用できます。
※ChatBridは既にMCPクライアントとして呼び出される機能は備えています。
■ ChatBrid MCPサーバーの主な機能 （拡張可能）
● RAG検索ツール：データセット指定、アクセス権に基づく安全な検索、根拠付き検索、関連チャンクとメタデータの返却。
● 要約・整形ツール：Markdown整形、重要点抽出、FAQ生成などの加工タスクをツール化。
● 質問文セット生成／自動採点（オプション）：評価ワークの自動化ツールをMCP経由で呼び出し。
● マルチLLM前段：ChatBridのプロンプト最適化・キャッシュ回答・BCP切替など高精度・高効率化レイヤーを、上位エージェントへ共通提供。
● イベント／ログ：呼び出し履歴・実行パラメータ・出力の監査ログを記録し、運用に活かせます。
■ 導入メリット
● 接続が簡単：MCPクライアント側は設定ファイルでChatBridをツール登録するだけ。個別API実装やSDK学習が最小限。
● 柔軟な切換え：同じプロンプトから、ChatBrid・Slack・Notion・Driveなど複数のMCPサーバーを横断し、タスクに応じて切り替え可能。
● 一貫した品質：ChatBridのパラメータ設定、影プロンプト最適化やキャッシュ回答により、応答の安定性・速度・コストを同時に改善。
● 拡張しやすい：新しい業務ツールをMCP準拠で追加すれば、エージェント側の変更を最小限に抑制。
■ リスクと対策：安全・安心なMCPサーバーとしてのChatBrid
エージェントが外部ツールを自由に呼び出せる設計は、誤操作・権限逸脱・情報漏えい・プロンプトインジェクションなどのリスクを伴います。ChatBridは、RAGの厳格なアクセス制御と運用ガードレールを備え、MCP経由でもエンタープライズ水準のセキュリティを維持します。
● アクセス権制御（最小権限）：データセット／レコード単位の閲覧権限を強制。未権限データは検索ヒット自体を抑止。
● ツール許可リスト：MCP経由で呼べるツール・パラメータをホワイトリスト化。危険操作はデフォルト拒否。（必要に応じ実装予定）
● 確認フロー：機密度・操作種別に応じて人手確認（human-in-the-loop）やサンドボックス実行を要求。（必要に応じ実装予定）
● プロンプトインジェクション対策：外部テキストを**無害化（URL除去・実行指示遮断）**してRAGに供給。
● 監査・アラート：呼出履歴、減点理由付きの品質監視、異常検知時の即時アラート。（必要に応じ実装予定）
● BCP：外部LLM障害時は代替LLMへ自動切替し、業務継続性を確保。
これらの制御により、“知識の見せてよい範囲だけを見せる”というRAGの基本原則を、MCP連携時にも破綻なく維持します。MCPの利便性と、ChatBridの堅牢な権限制御を両立することで、企業は安心してエージェント連携をスケールできます。
■ 提供形態
・ChatBrid MCPサーバー：本日よりBtoB受注開始（PoC／段階導入に対応）
配信元企業：メタデータ株式会社
