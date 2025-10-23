EVO JAPAN 2025記念 『NACON DAIJAアーケードスティック』 大会入賞者用と同デザインの特製ブルーメタルプレート同梱
株式会社3goo（サングー）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ディコスタンゾ ニコラ）は、現在好評発売中のPlayStation（R）公式ライセンスを取得したプレミアムアーケードスティック『NACON DAIJA アーケードスティック』にEVO Japan 2025開催を記念した特製ブルーメタルプレート（大会入賞者用と同デザイン）を同梱し、10月23日（木）よりAmazon.co.jp およびヨドバシカメラにて数量限定で販売することをお知らせいたします。
『NACON DAIJAアーケードスティック』に
特製ブルーメタルプレートを同梱▼
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332433&id=bodyimage1】
2025年5月9日から11日にかけて、東京ビッグサイトにて日本最大級の格闘ゲーム大会「EVO Japan 2025」が開催されました。2025年シーズンのEVO公式グローバルパートナーであるNACONは、受賞歴を誇る『DAIJA アーケードスティック』をはじめ、最先端のゲーミングアクセサリーを展示しました。NACONは長年にわたり、格闘ゲームコミュニティへの支援を続けており、製品は高い要求を持つ競技者にも使用されています。
大会では、優勝、準優勝、第3位の入賞者に、NACONが製作したゴールド、シルバー、ブロンズ仕様の特別版『DAIJA アーケードスティック』が贈呈されました。このたび、EVO Japan 2025開催を記念して、公式パートナーであるNACONは大会入賞者用と同じデザインの特製ブルーメタルプレートを制作。本プレートは、『DAIJA アーケードスティック』をご購入いただいたお客様に無料で同梱されます。
メタルプレートには、開催年「2025」、開催日「MAY 9-11」、開催地「TOKYO, JAPAN」がデザインされ、大会記念の特別仕様として仕上げられています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332433&id=bodyimage2】
メタルプレート同梱『DAIJA アーケードスティック』は、Amazon.co.jpおよびヨドバシカメラ限定で、数量限定販売となります。
Amazon.co.jp https://x.gd/40XHU
ヨドバシ・ドット・コム https://x.gd/vfQec
■商品について
『NACON DAIJA アーケードスティック』は、PlayStation（R）の公式ライセンスを取得した、PS（R）4|PS（R）5とPC対応のプレミアムアーケードスティックです。プロゲーマーKAYANE氏の監修のもと、2018年に発売された初代DAIJAを使用したプレイヤーからのフィードバックを取り入れながら『NACON DAIJAアーケードスティック』は開発されました。初代DAIJAからアップグレードされた今回のバージョンは、ゲーマーの厳しい要求に応えるため、性能と使い心地の限界を超えた改良が施されております。ボタンの配置や手の置き場所など、人間工学に基づいた設計により、最高の快適性を実現しました。
＜商品の特長＞
● プロ監修の設計：PlayStation（R）公式ライセンスを取得した PS4|PS5とPC向け『NACON DAIJA アーケードスティック』。プロゲーマーと共同で開発し、注目を集める格闘ゲーム向けに設計されています。
● 三和電子製のジョイスティック&ボタン：プロゲーマーたちの間で評価の高い一流メーカー製のパーツを採用し、最高の品質と安定性を保証します。
『NACON DAIJAアーケードスティック』に
特製ブルーメタルプレートを同梱▼
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332433&id=bodyimage1】
2025年5月9日から11日にかけて、東京ビッグサイトにて日本最大級の格闘ゲーム大会「EVO Japan 2025」が開催されました。2025年シーズンのEVO公式グローバルパートナーであるNACONは、受賞歴を誇る『DAIJA アーケードスティック』をはじめ、最先端のゲーミングアクセサリーを展示しました。NACONは長年にわたり、格闘ゲームコミュニティへの支援を続けており、製品は高い要求を持つ競技者にも使用されています。
大会では、優勝、準優勝、第3位の入賞者に、NACONが製作したゴールド、シルバー、ブロンズ仕様の特別版『DAIJA アーケードスティック』が贈呈されました。このたび、EVO Japan 2025開催を記念して、公式パートナーであるNACONは大会入賞者用と同じデザインの特製ブルーメタルプレートを制作。本プレートは、『DAIJA アーケードスティック』をご購入いただいたお客様に無料で同梱されます。
メタルプレートには、開催年「2025」、開催日「MAY 9-11」、開催地「TOKYO, JAPAN」がデザインされ、大会記念の特別仕様として仕上げられています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332433&id=bodyimage2】
メタルプレート同梱『DAIJA アーケードスティック』は、Amazon.co.jpおよびヨドバシカメラ限定で、数量限定販売となります。
Amazon.co.jp https://x.gd/40XHU
ヨドバシ・ドット・コム https://x.gd/vfQec
■商品について
『NACON DAIJA アーケードスティック』は、PlayStation（R）の公式ライセンスを取得した、PS（R）4|PS（R）5とPC対応のプレミアムアーケードスティックです。プロゲーマーKAYANE氏の監修のもと、2018年に発売された初代DAIJAを使用したプレイヤーからのフィードバックを取り入れながら『NACON DAIJAアーケードスティック』は開発されました。初代DAIJAからアップグレードされた今回のバージョンは、ゲーマーの厳しい要求に応えるため、性能と使い心地の限界を超えた改良が施されております。ボタンの配置や手の置き場所など、人間工学に基づいた設計により、最高の快適性を実現しました。
＜商品の特長＞
● プロ監修の設計：PlayStation（R）公式ライセンスを取得した PS4|PS5とPC向け『NACON DAIJA アーケードスティック』。プロゲーマーと共同で開発し、注目を集める格闘ゲーム向けに設計されています。
● 三和電子製のジョイスティック&ボタン：プロゲーマーたちの間で評価の高い一流メーカー製のパーツを採用し、最高の品質と安定性を保証します。