テレビ熊本（TKU）アナウンサー熊本竜太さんが特別講師に決定
学校法人青叡舎学院 勇志国際高等学校（校長 今井修）は、10月の僕らのパッションリーダーズの特別講師として、テレビ熊本（TKU）アナウンサーの熊本竜太さんをお招きし、熊本学習センターにて特別講義を実施することを決定しました。現役で報道の最前線に立つ熊本さんの貴重なお話しを聞ける50分です！
熊本さんは、2007年にテレビ熊本に入社し、県政担当、熊本県警・司法キャップを経て、現在は遊軍・市政を担当しています。2011年には、東日本大震災発生直後からFNN取材団として宮城県石巻市へ。当時の手記をまとめたドキュメンタリー『その声を伝えたか』を制作しました。その後、熊本地震の取材、報道も担当し、特別番組『ふるさとは負けない・熊本地震から6カ月』やドキュメンタリー『私は私を全うする～佐々木ばあちゃんの熊本地震～』を手掛けるなど、発災直後から継続して被災者の定点取材を行っています。日々、犯罪被害者報道や安全保障関連、調査報道に取り組む熊本さんが高校生に伝えたいこととは。
熊本学習センターでの講義の様子はYouTubeにて生配信！ 生徒だけでなく、保護者の方や一般の方どなたでも視聴できます。
◆講演概要◆
《日時》令和7年10月31日（金）11：30～12：20
《講師》熊本 竜太さん（テレビ熊本アナウンサー）
《視聴》https://onl.bz/eTZ7fMg
僕らのパッションリーダーズとは…
勇志流キャリア教育の一環で、毎回、各分野で活躍される方を講師として勇志国際高校にお招きして開催、生配信する特別授業。講師の方の溢れるパッションに触れることで、社会を「生きる」ために必要な力や職業観を育成し、進路選択の幅を広げます。
