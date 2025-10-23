代謝も筋肉も美肌も、からだの中からケアしませんか？ 女性のための100点プロテイン「パーフェクトアミノ」の無料サンプルモニターを先着70名様募集します。≪セラストア≫
サプリメントや化粧品の製造販売や治療院の運営を手掛ける株式会社セラ（本社：東京都港区南青山3-14-26／代表取締役社長：町田映子）では、オンラインストア「セラストア」にて、2025年10月23日から「パーフェクトアミノ」の無料サンプルモニターを募集します。
≪無料モニター募集≫
「パーフェクトアミノ」サンプル（20ｇ×２）をお送りして、SNSにコメントするモニターです。
女性にたくさんの支持をいただいているプロテイン。
ぜひ飲みやすさを体験してみてください。
ストアページからカートに入れて、お申込みください。
カートからの申し込みのため、支払い方法が出てきますが無料です。
ストアからの自動配信メールが届きますが、個人情報はキャンペーン後破棄しますので、ご安心ください。
≪モニター内容≫
・サンプルお試し後に、ぜひSNSにコメントをお願いします。
・メール便（郵便物としてポストに投函されます）での配送です。11月中のお届けになります。
・モニター募集は先着70名様となります。
・モニターは1世帯1回のみです。
【ご注意ください】
・郵便事故での未配達、配達時の内容物破損などについては責任を負いかねます。
・期間中に変更や終了する場合がございますので、ご了承ください。
・注文承諾や発送メールは届きませんので、ご了承ください。
モニターお申込みページ：https://www.cerastore.net/?pid=159304512
女性のためのプロテイン「パーフェクトアミノ」
最近筋肉がなくなってきた。ダイエットが気になる。
プロテインといえば、筋肉をつくるもの、だけではありません。
肌、髪、爪、筋肉や血液まで、すべてタンパク質が材料。
からだの中で絶え間なく行われているすべての代謝。
この代謝を行うための基本となっているのプロテインです。
そのためにはタンパク質のバランスが重要。
パーフェクトアミノは、“プロテインスコア100” 必須アミノ酸を完全なバランスで含んでいます。
コラーゲンやエラスチンといった美肌のための成分を配合。
個包装で味が飲みやすいことからも長年女性にご愛飲いただいているプロテインです。
「パーフェクトアミノ」詳細＞＞https://www.cerastore.net/?pid=42706051
「セラ」について
セラは1975年に治療院としてスタートし、天然ビタミンEを配合したオリジナルオイル「セラリキッド」と「ビタミンマッサージ（R）」を独自に開発して以来、多くの方に愛されてまいりました。
セラリキッドをはじめとする関連製品の製造販売や治療院運営を行い、「セラリキッド」をたくさんの方の日々のケアにご活用いただけるように活動しています。
【会社概要】
会社名：株式会社セラ
所在地：東京都港区南青山3-14-26 CASA SERENA 2F-3F
代表者：町田映子
設立：1989年
URL：https://www.ceraworld.com/
事業内容：タンパクおよびビタミンを配合した栄養補助食品の製造・販売／化粧品の製造・販売／医薬部外品の販売／鍼・あんま・指圧・マッサージの施術所の経営／栄養学の講習会／書籍の出版および販売
上記各号に付帯する一切の業務
【お問い合わせ先】
TEL：03-6721-1710
e-mail：info@ceraworld.com
セラホームページ ＞＞https://www.ceraworld.com
セラストア ＞＞https://www.cerastore.net/
