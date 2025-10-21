出張！値段のないスーパーマーケット in 大阪・梅田 OS広場 -2025年11月1日(土)、11月2日(日)の期間限定で、OS広場 イベントスペースにて開店

フェアプライスプロジェクト事務局

フェアプライスプロジェクト事務局は、合理的な費用を考慮した価格形成による持続的な食料供給の実現に向けて、食品が消費者の手元に届くまでのコストについて学び、消費者自らがいくらで購入するのが良いかを考える消費者参加型イベント『出張！値段のないスーパーマーケット in 大阪・梅田 OS広場」を、2025年11月1日（土）、11月2日（日）の2日間で、大阪・梅田にあるOS広場 イベントスペースにて開催します。

なお、本企画は、農林水産省が展開する、食品の合理的な費用を考慮した価格形成の実現に向けて消費者の皆様にご理解いただくための広報活動「フェアプライスプロジェクト」の一環として行うものです。

■「出張！値段のないスーパーマーケット in 大阪・梅田 OS広場」とは

近年の国際情勢の変化等により食品の原材料や生産資材、エネルギー価格に加え、国内の流通費や

人件費といった様々な費用が高騰しており、食品の価格が上昇しています。

生産や製造、流通、小売に携わる方々は様々な工夫を重ね、コストの低減等に努めていますが、高騰した生産・流通コストの全てを企業努力によって解消することは困難であり、持続的な食料供給の実現に向けては、食料の供給に必要なコストについて関係者が互いに理解し、配慮いただくことが必要です。消費者の方々にとっても、サプライチェーンに携わる方々がいなくなってしまうと、食品が手元まで届かなくなってしまうという現実を踏まえ、社会全体での理解と協力が重要となっています。

それらを踏まえ、2025年2-３月に東京にて、農林水産・食品産業を取り巻く現状について学び、いくらで購入するのが良いかを考えるスーパーマーケット「値段のないスーパーマーケット～みんなにとって「フェアな値段」を考えよう～」を、開催しました。

そしてこの度、このスーパーマーケットが、「出張！値段のないスーパーマーケット in 大阪・梅田 OS広場」として、大阪・梅田に出張します。

消費者の皆様が生産・流通・販売にまつわる現状について学び、食品の値段をご自身で考え、皆様が考えた値段で実際に食品を購入いただくことで、食品の供給に係る背景やコストについて考えるきっかけにしていただくスーパーマーケットです。ぜひ、ご参加ください。

■「出張！値段のないスーパーマーケット in 大阪・梅田 OS広場」の体験フロー

・Step.01：食料供給の現状や、食品が消費者の手元に届くまでのコストについて、パネルやムービーで食料供給の現状などについて学ぼう。

・Step.02：持続的な食料供給のために、食品をいくらで買うのが良いかを考えよう。

売り場には、値段が書かれていない食品が陳列されています。また、生産や製造、流通、小売を取り巻くデータを展示しており、皆様が値段について考えるヒントが書かれているので、それを参考に作り手・売り手・買い手に取って「フェアな値段」はいくらか考えてみよう。

・Step.03：ご自身で考えた値段で商品を購入しよう。

Step.02のご自身で考えた値段で実際に食品を購入できます。レシートに商品の平均価格※1や実際の販売価格が提示されるので、自分が考えた値段と比べてみよう。また、フォトスペースもございますので、今回の体験をシェアしよう。

※1 総務省 小売物価統計調査をもとに算出

■農林水産省「フェアプライスプロジェクト」とは

国際情勢の変化等の影響により、農林水産物・食品の生産・流通コストや、エネルギー価格、人件費などが上昇し、農林水産業・食品産業は深刻な影響を受けています。そこで、農林水産省は「フェアプライスプロジェクト」と題し、消費者に農林水産業や食品産業の現状、今後の日本の食の未来について考え、合理的なコストを考慮した価格形成による持続的な食料供給の実現に向けた理解と共感を深めていただくことを狙いとした広報活動を行っております。

特設サイトURL：https://www.maff.go.jp/j/shokusan/fair-price-project/

■概要

・タイトル ：出張！値段のないスーパーマーケット in 大阪・梅田 OS広場

・開催日時 ：2025年11月1日（土）、11月2日（日）両日ともに、11：00～19：00

・開催場所 ：OS広場 イベントスペース（大阪市北区小松原町3-3）

・アクセス ：阪急電鉄「大阪梅田」駅、阪神電車「大阪梅田」駅より徒歩約1分

・参加費 ：入場無料 ※商品の購入は有料ですが、購入しなくても体験は可能。

・主催 ：フェアプライスプロジェクト事務局

・協力 ：一般社団法人 全国道の駅連絡会

（道の駅 あかいがわ、道の駅 うずしお、道の駅 大芝高原、道の駅 野沢温泉、道の駅 レスティ唐古・鍵）

・サイトURL ：https://www.maff.go.jp/j/shokusan/fair-price-project/