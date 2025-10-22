IDaaSで実現するゼロトラストセキュリティの最前線！ ～StartInの導入効果と成功事例をご紹介～[JSS 2025おすすめセミナー(事前登録制)]

一般社団法人セキュアIoTプラットフォーム協議会

【セッションのポイント】

ゼロトラストセキュリティの重要性が高まる中、ID管理と認証の強化は企業のセキュリティ戦略の要となっています。

本セッションでは、IDaaS（Identity as a Service）を活用し、ゼロトラストの理念を実現する最新の取り組みを詳しく解説します。

シングルサインオン・ID管理を提供する「StartIn」は、複数のクラウドサービスのログイン情報を一元管理し、生体認証やワンタイムパスワード、位置情報によるアクセス制御や上長承認による重要サービスへのログイン管理など、多様な認証機能を備えています。これにより、不正アクセスのリスクを大幅に低減し、安全かつ利便性の高いアクセス環境を提供します。

「StartIn」の導入による実際の効果や成功事例を交え、IDaaSを活用したゼロトラストセキュリティの最前線をわかりやすくご紹介します。ID管理の強化やクラウドセキュリティの向上にご関心のある方は、ぜひご参加ください。

【こんな方におすすめ】

・情報システム部門担当者の方

（クラウドサービスの利用増加に伴い、ID管理の一元化・多要素認証・承認ワークフローの導入を検討・強化したい組織に最適です。）

デジタルアーツ株式会社

マーケティング本部

中山 竜輔 氏

・公開日時：2025年10月28日(火) ～ 11月16日(日)

- 登録期間：11月13日(木) 23:59まで

・開催方法：オンデマンド

- ご登録いただいた方に視聴用URLをお送りします。

・参加費用：無料(事前登録制)

