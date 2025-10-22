フリーBGM協会が様々なフリーBGM作曲家・配布サイト横断の楽曲の利用申請窓口を設置

一般社団法人フリーBGM協会

一般社団法人フリーBGM協会（以下、「フリーBGM協会」）は、2025年10月22日（水）にフリーBGM協会公式ホームページにおいて、企業が制作する動画、ゲーム、イベント、CMおよびテレビやラジオなどの放送でフリーBGMを利用する業務利用者向けに、フリーBGM作曲家・配布サイト横断の楽曲の利用申請窓口を設置し、作曲家との非一任型管理契約に基づく代理許諾を開始しました。利用者がこの楽曲の利用申請窓口から申請を行うと、賛同作家からの委任を受けたフリーBGM協会より速やかに利用許諾を発行いたします。

画像内の赤枠「楽曲の利用申請」のリンクから申請が可能

■フリーBGMの業務利用における課題

フリーBGM協会では、これまで動画やゲーム、またテレビやラジオなどのコンテンツ制作を行い、日頃から業務で楽曲を利用している企業の方々へフリーBGMについてご案内する機会がありました。しかし、現場の声としてフリーBGMを業務で利用する上では以下のような懸念があると指摘をいただきました。

１）フリーBGM作曲家へ個別に利用許諾を得なくてはいけないことの煩雑さ

これは、一般的にフリーBGMの楽曲の権利は作曲者自身が管理するというフリーBGMの権利管理の特性によるものであり、日々大量の楽曲を利用する業務において個別にライセンスを確認したり作曲家へ連絡を取ったりするという作業はかなりの時間を所用してしまうという現状があります。

２）フリーBGMの利用許諾に関する法務上の懸念

今日ではコンテンツの活用方法は多岐に渡り、イベントや放送など特定目的のために制作したコンテンツを、動画配信サイトなどの別のプラットフォームで公開することも一般的になっています。コンテンツの再利用やマルチユースを考慮した時、ライセンスの記載だけでは企業の法務部では楽曲の権利により慎重にならざるを得ず、フリーBGMの利用に踏み切れないという現状がありました。

■解決策としての「非一任型管理契約による代理利用許諾」

上記を受け、フリーBGM協会ではフリーBGM作曲家との非一任型管理契約を行い、楽曲の利用申請窓口を通じた代理許諾を行うことによってこれらの課題解決に取り組みます。まず、「利用許諾を得る煩雑さ」は、協会が業務利用者と作曲家の間に入って窓口となることで、業務利用者は作曲家と直接交渉をする必要がなくなり、速やかに利用許諾を得ることができます。

また、「法務上の懸念」については、今回の楽曲の利用申請窓口の設置にあたり、フリーBGM協会とフリーBGM協会賛同作家は非一任型管理契約を結び、フリーBGM協会は賛同作家からの委任を受けて利用許諾の代理発行を行います。

このように、非一任型管理契約による楽曲の利用申請窓口はフリーBGM協会が指摘を受けた課題に対して解決策を提示するものになっています。フリーBGM協会はこのような利用者がより簡単に安心してフリーBGMが利用できるようになる取り組みを進めてまいります。

<<フリーBGM協会「楽曲の利用申請窓口」について >>

■利用方法

公式ホームページ（https://freebgm.org/ ）の上部からリンクされたフォームから申請を受け付けます

■利用許諾の対象楽曲

フリーBGM協会の賛同作家（一部対象外）の楽曲に限ります

<<「一般社団法人フリーBGM協会」について>>

一般社団法人フリーBGM協会は、フリーBGM作曲家と利用者の双方にとって音楽を安心して制作・利用できる環境を提供することを目指します。

団体名：一般社団法人フリーBGM協会

所在地：東京都千代田区平河町一丁目16番15号USビル8F

設立：2024年1月

活動内容：フリーBGM、フリーBGM配布サイト、

フリーBGM作曲家に関わる情報の収集・発信

フリーBGM作曲家向けの情報提供

公式サイト：https://freebgm.org/

<<本件に関する報道関係者からのお問い合せ先>>

一般社団法人フリーBGM協会

お問い合わせ：公式サイトのお問い合わせページからお願いいたします

メール：pr@freebgm.org